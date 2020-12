December 03, 2020 01:30 ET

December 03, 2020 01:30 ET

Sanoma Oyj, lehdistötiedote, 3.12.2020 klo 8.30

Sanoma on allekirjoittanut uuden 200 milj. euron lainasopimuksen

Sanoma Oyj on allekirjoittanut 200 milj. euron syndikoidun lainasopimuksen kymmenen yhteistyöpankkinsa kanssa. Lainan maturiteetti on kolme vuotta, mutta sitä on mahdollista pidentää yhdellä vuodella.

Laina käytetään suunnitellun Santillana Spainin yritysoston rahoittamiseen, jonka Sanoma julkisti 19.10.2020. Laina muuttaa osan yrityskauppaa varten allekirjoitetusta 480 milj. euron rahoitusjärjestelystä pitkäaikaiseksi rahoitukseksi. Kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Sopimuksen koordinaattoreina ja pääjärjestäjinä toimivat Nordea ja OP Yrityspankki. Pääjärjestäjinä ovat ABN Amro, Danske Bank, Handelsbanken, ING Bank, Rabobank, SEB ja Swedbank, ja järjestäjänä Banco Sabadell.

Kaisa Uurasmaa, johtaja, sijoittajasuhteet ja yritysvastuu, puh. 040 560 5601

Sirpa Louhevirta, rahoitusjohtaja, puh. 050 303 8299

