Mise à jour des objectifs 2020 :

Marge d’EBITA ajusté 2020 attendue à environ 4,1%

Forte génération de trésorerie entraînant des frais financiers 2020 moins élevés que prévus

Remboursement anticipé d’une obligation de 300M€, réduisant les frais financiers 2021

Nouvelle feuille de route stratégique communiquée avec les résultats 2020

Rexel communique aujourd’hui une mise à jour des objectifs pour l’année 2020 et annonce le remboursement anticipé de son obligation à échéance 2024, rendu possible par une génération de trésorerie plus élevée qu’anticipée.

La combinaison d’une meilleure activité que prévue durant la seconde vague de la crise du Covid-19 ainsi que la forte focalisation de Rexel sur la maitrise des coûts permet d’anticiper une marge d’EBITA ajusté d’environ 4,1% pour l’exercice 2020, tout en limitant la baisse des ventes annuelles à nombre de jours courant à environ -7%.

Cette performance robuste dans un contexte de pandémie sans précédent illustre le bénéfice des investissements réalisés dans le digital, les ressources humaines et le réseau d’agences au cours des 3 dernières années, permettant ainsi à Rexel d’assurer un niveau élevé de service client. Cela démontre également l’agilité et la capacité du Groupe à continuer d’améliorer la flexibilité des coûts opérationnels, même au cœur d’une crise importante.

En outre, un EBITDAaL1 meilleur que prévu et l’accent mis sur la gestion du besoin en fonds de roulement conduiront à une génération de trésorerie plus élevée qu’attendue. Rexel anticipe désormais un flux de trésorerie avant intérêts et impôts d’au moins 500M€ pour l’année 2020, impliquant un taux de conversion minimum de 90% et un ratio d’endettement financier net/EBITDAaL2 d’environ 2,5x en décembre 2020. Comme annoncé précédemment, Rexel s’attend à être en mesure de reprendre sa politique de dividende, avec un versement en 2021.

La réduction significative de l’endettement moyen combinée à l’optimisation du coût de la dette devraient conduire à des frais financiers3 inférieurs aux prévisions en 2020. Nous les estimons désormais à environ 80M€ (hors 45,5M€ d’intérêts des obligations locatives) à comparer à une estimation initiale de 88M€ pour l’année 2020 et à 96M€ publiés pour 2019.

Remboursement anticipé de l’obligation de 300M€

Avec plus de 1,7 milliard d’euros de liquidité attendus en décembre 2020 (vs. 1,28 milliard d’euros en décembre 2019), nous avons décidé de rembourser par anticipation notre obligation de 300M€ à échéance 2024, avec un coupon de 2,625%. Ceci entraînera une baisse des frais financiers récurrents d’environ 8M€ sur une base annuelle.

Nouvelle feuille de route stratégique communiquée le 11 février 2021, lors des résultats 2020

La performance 2020 de Rexel confirme les choix stratégiques de la société visant à renforcer l’offre multicanale tout en continuant d’investir dans la transformation digitale et le réseau d’agences. Rexel est bien positionné pour saisir de nouvelles opportunités de croissance à mesure que la consommation électrique mondiale augmente, tirée par le besoin de solutions plus durables et plus efficaces en énergie afin de lutter contre le changement climatique et construire un futur intelligent.

Avec des perspectives améliorées corrélées aux progrès réalisés sur un vaccin contre la Covid-19, nous communiquerons la mise à jour de notre feuille de route stratégique, initialement programmée durant l’année 2020, ainsi que des objectifs à moyen-terme, lors de la publication de nos prochains résultats annuels 2020, le 11 février 2021.

1 EBITDAaL : EBITDA après locations

2 Calculé selon les termes du contrat de crédit syndiqué

3 Hors éléments exceptionnels, effets de change et variations de juste valeur des instruments dérivés de taux d’intérêt





AU SUJET DU GROUPE REXEL





Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance.

Présent dans 26 pays, à travers un réseau de plus de 1 900 agences, Rexel compte plus de 26 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 13,74 milliards d’euros en 2019.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 100, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid, STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Ethibel Sustainability Index Excellence Europe, Euronext VigeoEiris Europe 120 Index, Dow Jones Sustainability Index Europe et STOXX® Global Climate Change Leaders, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise. Rexel est sur la « Climate A list » du CDP.

Pour plus d’information : www.rexel.com





CONTACTS





ANALYSTES FINANCIERS / INVESTISSEURS

Ludovic DEBAILLEUX +33 1 42 85 76 12 ludovic.debailleux@rexel.com

PRESSE

Brunswick: Thomas KAMM +33 1 53 96 83 92 tkamm@brunswickgroup.com

Pièce jointe