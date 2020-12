SATO Oyj pörssitiedote 3.12.2020 klo 9.30



SATO Oyj:n markkinointi- ja viestintäjohtaja Miia Eloranta jättää tehtävänsä ja siirtyy uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle. Eloranta on toiminut SATO Oyj:n markkinointi- ja viestintäjohtajana vuodesta 2016 saakka.



-Kiitän Miiaa hänen ammattimaisesta panoksestaan SATOn hyväksi niin markkinoinnin, viestinnän kuin vastuullisuustyönkin saralla. Samalla toivotan hänelle menestystä tuleviin haasteisiin, toimitusjohtaja Sharam Rahi sanoo.



