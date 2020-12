FRANKFURT, Dec. 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Unternehmen in Deutschland setzen derzeit auf Public Cloud-Technologien, um eine digitale Basis für kommende Transformationen zu schaffen. Zugleich sorgt die weiter anhaltende Arbeit aus dem Homeoffice für Nachfrage nach Software-as-a-Service und cloudbasierten Business Intelligence-Dienstleistungen. Dies meldet eine heute veröffentlichte Studie der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein führendes globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologiesegment.

Dem „ISG Provider Lens™ Public Cloud – Solutions and Services Report Germany 2020“ zufolge wählen zudem viele der hiesigen Unternehmen hybride IT- oder Multi Cloud-Ansätze auf ihrem Weg in die Public Cloud. Im Durchschnitt nutzen deutsche Unternehmen zweieinhalb Public Cloud-Anbieter, so die Studie.

„Jetzt getätigte Cloud-Investitionen legen das digitale Fundament der Unternehmen“, sagt Andrea Spiegelhoff, Partner bei ISG in DACH. „Die Einführung der Public Cloud ist für deutsche Unternehmen der erste Schritt auf dem Weg der digitalen Transformation.“

Die anhaltende COVID-19-Pandemie treibt zudem die Nachfrage nach Cloud-Services wie zum Beispiel cloudbasierte Arbeitsplätze, so die Studie weiter.

Da viele deutsche Unternehmen ihre Public-Cloud-Strategien bereits vor der Pandemie festgelegt haben, werden sie ihre Governance-, Risiko- und Compliance-Modelle anpassen müssen, um die neuen Anforderungen im Umfeld der Cloud-Dienste zu erfüllen, so die Studie. Unternehmen müssen deshalb Fachexperten engagieren, die mit den dazugehörigen Verträgen sowie branchenspezifischen Vorschriften vertraut sind, empfiehlt die Studie.

Der Studie zufolge setzen Cloud-Serviceanbieter auf Partnerschaften mit Hyperscale-Providern, zumal die Zertifizierungen der Hyperscaler für Serviceanbieter immer wichtiger werden. Serviceanbieter haben während der Pandemie weiterhin Schulungs- und Zertifizierungskurse genutzt, wobei einige auch an der Entwicklung branchenspezifischer Fähigkeiten für die Cloud-Transformation arbeiten.

Viele deutsche Unternehmen sehen in Cloud-Consulting und Managed Services entscheidende Faktoren für den Erfolg der digitalen Transformation, so die Studie weiter. Wegen des Fachkräftemangels im Land wenden sich viele Unternehmen zudem an Serviceanbieter, damit diese ihre Cloud-Services managen.

Darüber hinaus wenden sich deutsche Unternehmen Beratungs- und Transformationsdienstleistern zu, die sie beim Management und der innovativen Gestaltung ihrer Kundenbeziehungen unterstützen, so die Studie.

Im Bereich „Governance, Risiko und Compliance“ lagern viele deutsche Unternehmen Funktionen an Dienstleister aus, die in diesen Bereichen über hochspezialisiertes Fachwissen verfügen, so die Studie weiter. In der Vergangenheit hätten Datenschutzbedenken die Einführung von Cloud-Diensten in Europa verlangsamt, doch unterstützen große Unternehmensberatungen mittlerweile viele Unternehmen dabei, die Datenschutzbestimmungen zu erfüllen.

Die Studie „ISG Provider Lens™ Public Cloud – Solutions and Services Report Germany 2020“ bewertet die Leistungen von 101 Anbietern in acht Marktsegmenten: „Consulting & Transformational Services (Großunternehmen)”, „Consulting & Transformational Services (Mittelstand)”, „Governance, Risk & Compliance Services”, „Managed Public Cloud Services (Großunternehmen)”, „Managed Public Cloud Services (Mittelstand)”, „Secure Enterprise Filesharing Services”, „SAP HANA Infrastructure Services” und „Hyperscale Infrastructure & Platform Services”.

Die Studie nennt IBM und T-Systems in vier Marktsegmenten als „Leader“ sowie CANCOM und Microsoft in jeweils dreien. Accenture, Arvato Systems, Atos, AWS, Capgemini, Deutsche Telekom, DXC Technology und Google werden in zwei Quadranten als „Leader“ bewertet. All for One Group, Axians, Box, Brainloop, BTC, Citrix, Claranet, Computacenter, d.velop, Deloitte, doubleSlash, DRACOON, Dropbox, EY, KPMG, NTT DATA, PlusServer, PwC, Rackspace Technology, Red Hat, Reply und Wipro werden in jeweils einem Marktsegment als „Leader“ genannt.

Zudem werden Claranet, Infosys, IONOScloud, ownCloud und Rackspace Technology in jeweils einem Quadranten als „Rising Stars“ bezeichnet – nach ISG-Definition Unternehmen mit „vielversprechenden Portfolios“ und „hohem Zukunftspotenzial“.

Eine bearbeitete Version der Studie ist bei IONOScloud, Rackspace und T-Systems verfügbar.

Die Studie „ISG Provider Lens™ Public Cloud – Solutions and Services Report Germany 2020“ ist für „ISG Insights“-Abonnenten sowie für den sofortigen Einzelkauf auf dieser Website verfügbar.

