Meilenstein markiert lange Partnerschaft: (von links) Mike Niebling, Direktor Vertrieb, TRAXX-Lokomotiven, Bombardier Transportation, Jörg Wurdinger, Head of Portfolio Railpool, Bombardier Transportation, Thomas Rendler, Leiter Standort Kassel, Bombardier Transportation, Johannes Kill, Leiter Fahrzeugprojekte, Railpool, Klaus Hiller, Leiter Projekte, Railpool nahmen an der Übergabe der 200. TRAXX-Lokomotive an Railpool am Bombardier-Standort in Kassel teil.

Die Übergabe unterstreicht mehr als zehn Jahre enge Partner schaft zwischen den beiden Schienenverkehrsunternehmen

Railpool, einer der größten TRAXX-Kunden, hat fast 10 Prozent der weltweiten TRAXX-Lokomotivflotte bestellt

Der Anbieter von Mobilitätslösungen Bombardier Transportation hat heute die 200. BOMBARDIER TRAXX-Lokomotive an seinen Kunden Railpool, eine der führenden Schienenfahrzeug-Leasinggesellschaften Europas, ausgeliefert. Die Übergabe fand am Bombardier-Standort Kassel in Deutschland statt. Sie unterstreicht die starke Partnerschaft zwischen Bombardier und Railpool, die seit mehr als einem Jahrzehnt besteht.

„Unsere erste TRAXX-Lokomotive wurde 2009 ausgeliefert; die intensive Zusammenarbeit mit Bombardier machte den erfolgreichen Start von Railpool möglich. Bis heute haben wir insgesamt 232 TRAXX-Lokomotiven bestellt. Diese Lokomotiven sind bei unseren Kunden in 16 Ländern im Einsatz“, sagte Torsten Lehnert, CEO von Railpool.

„Wir freuen uns, diesen Meilenstein mit Railpool, einem unserer größten und wichtigsten Lokomotivkunden, zu feiern. Gemeinsam haben wir die TRAXX-Lokomotivplattform technisch weiterentwickelt, zum Beispiel was unsere Last-Mile-Funktionalität, den Zusatzdieselmotor für Elektrolokomotiven, angeht. Wir freuen uns weiterhin auf viele weitere Jahre erfolgreicher Zusammenarbeit“, sagte Peter Ammann, Head of Global Business Development Locomotives, Bombardier Transportation.

Die neu gelieferte TRAXX MS2E-Lokomotive ist für den grenzüberschreitenden Verkehr in sieben europäischen Ländern (Deutschland, Österreich, Polen, Niederlande, Tschechien, Slowakei und Ungarn) zugelassen. Sie ist eine von zehn Lokomotiven, die im Dezember 2018 bestellt wurden.

In den letzten 20 Jahren wurden mehr als 2.300 TRAXX-Lokomotiven verkauft. Zusammen erreichen die im Betrieb befindlichen TRAXX-Lokomotiven eine jährliche Laufleistung von 300 Millionen km - die Lokomotiven sind in diesem Zeitraum also 7.500 Mal um die Erde gefahren. Sie sind für den Betrieb in 20 Ländern auf der ganzen Welt zugelassen.

Über Railpool

Railpool ist einer der führenden Schienenfahrzeug-Vermieter mit echter Kompetenz für Full-Service aus einer Hand. Gegründet wurde das Unternehmen 2008 in München und ist zwischenzeitlich in 16 europäischen Ländern aktiv.

Mit über 400 Elektrolokomotiven (und einer Investitionssumme von 1,2 Milliarden Euro) zählt Railpool zu den größten Anbietern in Europa. Seine Flotte legt jedes Jahr 66.250.000 Kilometer zurück, und das Unternehmen hat 2.700 verschiedene Ersatzteile auf Lager.

Über Bombardier Transportation

Bombardier Transportation ist ein weltweit führender Hersteller von Mobilitätslösungen und verfügt über das breiteste Portfolio der Bahnbranche. Zur Produktpalette zählen das gesamte Spektrum schienengebundener Fahrzeuge, Fahrzeugkomponenten sowie Signal- und Steuerungstechnik. Zudem bietet das Unternehmen komplette Transportsysteme und ist erfolgreich in den Bereichen datenbasierter Bahndienstleistungen und Elektromobilität aktiv. Bombardier Transportation verbindet Technologie und Leistung mit Empathie, setzt kontinuierlich neue Standards für nachhaltige Mobilität und schafft mit integrierten Verkehrslösungen entscheidende Vorteile für Transportunternehmen, Fahrgäste und Umwelt. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen ist der Konzern in über 60 Ländern vertreten. Bombardier Transportation hat rund 36,000 Beschäftigte. Die Konzernzentrale befindet sich in Berlin.

Über Bombardier

Mit mehr als 52.000 Mitarbeitern in zwei Geschäftsfeldern ist Bombardier ein weltweit führendes Unternehmen in der Transportbranche, das innovative und wegweisende Flugzeuge und Züge entwickelt. Unsere Produkte und Dienstleistungen bieten ein erstklassiges Transporterlebnis und setzen neue Maßstäbe in Bezug auf Fahrgastkomfort, Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit.

Mit Hauptsitz in Montreal, Kanada, verfügt Bombardier über Produktions- und Entwicklungsstandorte in über 25 Ländern in den Geschäftssegmenten Geschäftsluftfahrt und Schienenverkehr. Die Aktien von Bombardier werden an der Börse von Toronto (BBD) gehandelt. Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 erzielte Bombardier einen Umsatz in Höhe von 15,8 Mrd. US-Dollar. Aktuelle Mitteilungen und weitere Informationen finden Sie unter www.bombardier.com. Oder folgen Sie uns auf Twitter @Bombardier.

Pressemitteilungen, Zusatzinformationen und Fotos finden Sie im Newsroom unter www.rail.bombardier.com/en/newsroom.html.



Bombardier und TRAXX sind Marken der Bombardier Inc. oder ihrer Tochterunternehmen.

