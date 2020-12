Laurent-Perrier

Etats financiers consolidés intermédiaires résumés au 30 septembre 2020

A. Compte de résultat consolidé intermédiaire

Compte de résultat consolidé intermédiaire

en millions d'euros (sauf résultat par action) Notes 30 sept 2020 30 sept 2019 Chiffre d'affaires 5.13 71,17 99,16 Coût des ventes -30,28 -44,77 Marge brute 40,89 54,39 Autres produits et charges d'exploitation nets 5.14 -0,39 0,21 Charges commerciales -17,17 -25,95 Charges administratives -8,82 -9,34 Résultat opérationnel courant 14,50 19,33 Autres produits opérationnels 5.16 0,11 2,53 Autres charges opérationnelles 5.16 -0,06 -2,01 Résultat opérationnel 14,56 19,84 Produits financiers 0,00 0,01 Coût de la dette financière nette -3,18 -3,31 Autres charges financières 0,08 -0,10 Résultat financier 5.17 -3,10 -3,40 Impôt sur le résultat 5.18 -3,75 -5,33 Quote-part de résultat dans les entreprises associées 0,00 0,00 Résultat net 7,71 11,11 Dont attribuable : - aux intérêts ne conférant pas le contrôle 0,13 0,15 - au Groupe 7,58 10,97 Résultat net, part du Groupe par action (en euros) 1,28 1,85 Nombre d'actions en circulation 5 932 263 5 920 768 Résultat net, part du Groupe par actions après dilution (en euros) 1,27 1,85 Nombre d'actions diluées 5 949 986 5 926 430

Etat du résultat global consolidé intermédiaire

(en millions d'euros) Notes 30 sept 2020 30 sept 2019 Bénéfice de la période 7,71 11,11 Eléments non recyclables en compte de résultat : Réévaluation des terres à vignes -3,36 0,99 Ecarts actuariels sur les régimes à prestations définies -0,75 -1,36 Effet d'impôt sur les éléments ci-dessus 1,06 0,18 -3,05 -0,19 Eléments destinés à être recyclés en compte de résultat : Réévaluation des instruments dérivés de couverture -0,06 -0,16 Effet d'impôt sur les éléments ci-dessus 0,02 0,04 -0,04 -0,12 Ecarts de conversion -0,09 -0,03 Total des autres éléments du résultat global -3,18 -0,34 Total des gains et pertes reconnus pour la période 4,53 10,76 Dont attribuable aux intérêts ne conférant pas le contrôle 0,13 0,15 Dont attribuable au Groupe 4,41 10,62

Bilan consolidé intermédiaire

(en millions d'euros) Notes 30 sept 2020 31 mars 2020 ACTIF Goodwill 5.1 26,00 26,00 Immobilisations incorporelles 5.2 3,83 4,02 Immobilisations corporelles 5.3 218,85 222,50 Participation dans les entreprises associées 0,09 0,09 Actifs financiers non courants 5.4 4,34 4,39 Actif d'impôt différé 1,61 1,90 Actifs non courants 254,72 258,90 Stocks et en-cours 5.5 611,97 552,22 Créances clients 5.6 39,73 37,60 Autres actifs 5.7 12,64 17,23 Trésorerie et équivalents de trésorerie 5.11 56,60 83,73 Actifs courants 720,94 690,78 TOTAL DE L'ACTIF 975,66 949,68 (en millions d'euros) Notes 30 sept 2020 31 mars 2020 CAPITAUX PROPRES Capital 5.8 22,59 22,59 Réserves liées au capital 22,74 22,74 Réserve de réévaluation 52,62 55,11 Autres réserves 331,15 314,28 Ecart de conversion -1,57 -1,48 Résultat part du groupe 7,58 23,71 Total des capitaux propres attribuables au Groupe 435,12 436,96 Intérêts ne conférant pas le contrôle 3,07 3,09 Total des capitaux propres 438,18 440,04 PASSIF Provisions pour risques et charges 5.9 22,02 20,68 Dettes financières non courantes 5.11 370,40 355,79 Autres dettes non courantes 5.12 2,51 2,61 Passifs d'impôt différé 24,84 25,64 Passifs non courants 419,76 404,72 Dettes financières courantes 5.11 7,69 9,36 Fournisseurs 92,27 75,74 Dettes fiscales et sociales 12,32 14,19 Autre dettes 5,44 5,63 Passifs courants 117,71 104,92 TOTAL DU PASSIF 537,48 509,64 0,23 TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES 975,66 949,68

Tableau des flux de trésorerie consolidé intermédiaire

(en millions d'euros) 30 sept 2020 30 sept 2019 FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE Résultat net des sociétés intégrées 7,72 11,12 Dotations nettes aux amortissements et provisions 3,80 3,64 Charges et produits sans incidence sur la trésorerie 0,82 1,09 Quote-part de résultat dans les entreprises associées 0,00 0,01 (Plus) Moins-values de cession, nettes d'impôt -0,08 -0,58 Capacité d'autofinancement après impôt 12,26 15,28 Charge d'impôt (y compris impôt différé) 3,33 4,21 Capacité d'autofinancement avant impôt 15,59 19,48 Impôt payé -4,49 -4,53 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité - Stocks et encours -59,76 -78,58 - Créances clients -2,35 -2,02 - Fournisseurs 16,80 41,54 - Autres créances et autres dettes 2,78 2,26 Flux nets de trésorerie générés par l'activité (A) -31,43 -21,86 FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT Acquisition d'immobilisation incorporelles et corporelles -3,18 -2,64 Cession d'immobilisations incorporelles et corporelles 0,10 2,51 Variation nette des autres immobilisations financières 0,13 0,05 Autres flux liés aux opérations d'investissement -0,20 0,00 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (B) -3,15 -0,08 FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT Dividendes payés -6,09 -6,85 Dividendes versés aux minoritaires -0,05 -0,07 Emission d 'emprunts 15,88 5,38 Remboursement d'emprunts -2,18 -1,48 Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (C) 7,55 -3,02 VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (A+B+C) -27,03 -24,96 Trésorerie nette à l'ouverture 82,28 71,75 Effet de la variation des taux de change -0,28 -0,09 TRESORERIE NETTE A LA CLOTURE 54,97 46,70 Trésorerie et équivalents de trésorerie 56,60 48,20 Découverts bancaires -1,62 -1,49 TRESORERIE NETTE 54,97 46,70

Tableau de variation des capitaux propres consolidés intermédiaire

(en millions d'euros) Capital Réserve liée au capital Réserve de rééva-luation Actions propres Réserves consolidées Ecart de conversion Total part du Groupe Intérêts ne conférant pas le contrôle TOTAL 1er avril 2019 22,59 22,74 54,39 -7,34 329,04 -1,63 419,78 3,09 422,87 Variations de valeurs reconnues directement en capitaux propres 0,73 -1,13 -0,03 -0,43 -0,01 -0,43 Résultat 30/9/2019 10,97 10,97 0,15 11,12 Total des charges et produits comptabilisés 0,73 9,84 -0,03 10,55 0,14 10,69 Vente (Achat) d'actions propres Leases (impact IFRS16) -0,30 -0,30 -0,30 Dividendes versés -6,85 -6,85 -0,07 -6,91 Autres variations 30 sept 2019 22,59 22,74 55,12 -7,34 331,73 -1,66 423,19 3,17 426,35 1er avril 2020 22,59 22,74 55,11 -7,56 345,56 -1,48 436,96 3,09 440,04 Variations de valeurs reconnues directement en capitaux propres -2,49 -0,60 -0,09 -3,18 -3,18 Résultat 30/9/2020 7,58 7,58 0,13 7,71 Total des charges et produits comptabilisés -2,49 6,98 -0,09 4,41 0,13 4,53 Vente (Achat) d'actions propres -0,04 -0,04 -0,04 Dividendes versés -6,09 -6,09 -0,05 -6,15 Autres variations -0,11 -0,11 -0,10 -0,22 30 sept 2020 22,59 22,74 52,62 -7,60 346,34 -1,57 435,12 3,07 438,18

NOTES ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES INTERMEDIAIRES

1. infOrmations generales

Le Groupe LAURENT-PERRIER exerce sa principale activité dans la production et la vente des vins de Champagne sous quatre marques principales, du milieu au haut de gamme.

LAURENT-PERRIER S.A. (Siège social : 32, avenue de Champagne 51150 Tours sur Marne et N° de SIRET 335 680 096 00021) est une société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, cotée à Euronext Paris, filiale d’Euronext.

Les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés couvrent la période du 1er avril au 30 septembre 2020. Ils ont été arrêtés par le Directoire du 24 novembre 2020.

2. PRINCIPES COMPTABLES

Déclaration de conformité

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés au 30 septembre 2020 (désignés ci-après comme « les états financiers résumés ») ont été établis en conformité avec les International Financial Reporting Standards (IFRS) telles qu’approuvées par l’Union européenne et applicables au 30 septembre 2020. En particulier, les états financiers résumés ont été préparés conformément à la norme IAS 34 relative à l’information financière intermédiaire. En application de celle-ci, seule une sélection de notes explicatives est incluse dans les présents états financiers résumés. Ces notes doivent être lues en complément des états financiers consolidés du Groupe établis pour l’exercice clos le 31 mars 2020 et inclus dans le document de référence déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 23 juillet 2020.

Le référentiel IFRS, tel qu’adopté dans l’Union européenne, peut être consulté sur le site internet de la Commission européenne (http://ec.europa.eu/)

Préparation des états financiers

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés au 30 septembre 2020 ont été établis suivant les principes et méthodes comptables identiques à ceux appliqués au 31 mars 2020 et décrits dans les notes aux états financiers consolidés établis pour l’exercice clos au 31 mars 2020.

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés au 30 septembre 2020 ont été établis sur la base du principe du coût historique, à l’exception des terres à vignes, des récoltes vendangées par LAURENT-PERRIER et de certaines catégories d’instruments financiers, qui sont évaluées à leur juste valeur. Les actifs et passifs qui font l'objet d'une opération de couverture sont renseignés à leur juste valeur en considération du risque couvert.

La préparation des états financiers selon les IFRS nécessite de la part de la direction d’exercer des jugements, d’effectuer des estimations et de faire des hypothèses qui ont un effet sur l’application des méthodes comptables et sur les montants des actifs et des passifs, des produits et des charges. Les valeurs réelles peuvent être différentes des valeurs estimées.

Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réexaminées régulièrement par la direction. L’effet des changements d’estimation comptable est comptabilisé au cours de la période du changement et de toutes les périodes ultérieures affectées.

Les tests de dépréciation mis en œuvre au 30 septembre 2020 n’ont pas révélé de dépréciation à constater.

Par ailleurs, la comparabilité des comptes semestriels et annuels peut être affectée par la nature saisonnière des activités du Groupe qui réalise sur la seconde partie de l’exercice un volume d’affaires supérieur à celui du premier semestre.

Ils sont exprimés en millions d’euros, sauf indication contraire.

3. VARiations de perimetre

Aucune variation de périmètre n’est intervenue depuis le 1er avril 2020.

4. FAITs MARQUANTs DE LA PERIODE

Dans le contexte d’un premier semestre d’exercice 2020-2021 très affecté par la crise sanitaire COVID-19, le Groupe Laurent-Perrier a su s’adapter à cette situation inédite confirmant ainsi la résilience de son modèle fondé sur sa politique de valeur. Cette performance s’appuie sur un effet prix/mix toujours positif, une progression de son taux de marge opérationnelle et une maîtrise de son cash-flow opérationnel. Faisant face à de nombreuses incertitudes quant au développement de la crise sanitaire et aux perspectives d’activité sur les marchés anglais (Brexit) et américain, qui appellent à beaucoup de prudence, le Groupe Laurent-Perrier réaffirme sa volonté de garder le cap de sa stratégie en s’appuyant toujours sur la qualité de ses champagnes, la force de ses marques et la maîtrise de sa distribution.

5. COMMENTAIRES SUR LES COMPTES

5.1 Goodwill

(en millions d'euros) Année d'acquisition 30 sept 2020 net 31 mars 2020 net SA Champagne Laurent-Perrier 1998 2,19 2,19 SA Champagne de Castellane 1999 1,64 1,64 SA Laurent-Perrier Suisse 2000 0,18 0,18 SA A.S. 2001 0,44 0,44 Grands Vignobles de Champagne 2003 0,72 0,72 SA Château Malakoff 2004 19,23 19,23 SC Dirice 2005 0,10 0,10 SAS François Daumale 2014 1,49 1,49 Total 26,00 26,00

5.2 Immobilisations incorporelles

La variation des immobilisations incorporelles par catégorie d’immobilisation s’analyse de la façon suivante :

Valeurs brutes

(en millions d'euros) Au 1er avril 2020 Acquisitions Cessions Autres mouvements Au 30 sept 2020 Marques 3,29 3,29 Logiciels 5,87 0,04 -0,02 0,21 6,10 Autres 0,69 0,00 -0,29 0,40 Total 9,85 0,04 -0,02 -0,08 9,79 Amortissements

(en millions d'euros) Au 1er avril 2020 Dotations de l'exercice Amort. sur éléments sortis Autres mouvements Au 30 sept 2020 Logiciels 5,63 0,08 0,01 5,73 Autres 0,20 0,02 0,00 0,23 Total 5,83 0,11 0,00 0,02 5,95 Valeur nette 4,02 3,83

5.3 Immobilisations corporelles

Valeurs brutes

(en millions d'euros) Au 1er avril 2020 Acquisitions Cessions Autres mouvements Au 30 sept 2020 Terrains 150,92 0,16 -0,02 -3,36 147,71 Aménagements fonciers 6,82 6,82 Constructions 70,11 0,01 -0,05 -0,01 70,06 Subventions d'investissement -1,01 0,00 -1,01 Inst.techn. Mat. et Outillages 69,78 1,57 0,00 0,01 71,35 Autres immobilisations corp. 4,95 0,00 -0,03 4,92 Droit d'utilisation des biens loués 18,13 0,46 -0,10 18,50 Immobilisations en cours 2,22 0,93 3,15 Total 321,92 3,14 -0,07 -3,49 321,51 Amortissements et provisions

(en millions d'euros) Au 1er avril 2020 Dotations de l'exercice Amort. sur éléments sortis Autres mouvements Au 30 sept 2020 Terrains 0,06 0,06 Aménagements fonciers 5,20 0,06 5,25 Constructions 31,03 1,17 -0,03 -0,01 32,15 Inst.techn. Mat. et Outillages 46,28 1,44 0,00 -0,05 47,67 Droit d'utilisation des biens loués 12,99 0,59 -0,06 13,52 Autres immobilisations corp. 3,86 0,09 0,04 4,00 Total 99,42 3,34 -0,04 -0,08 102,65 Valeur nette 222,50 218,85

Les principes comptables adoptés par le groupe prévoient une évaluation des terres à vignes à la juste valeur. L'évaluation est calculée en fonction de la valeur vénale moyenne dominante des terres agricoles par zone géographique, déterminée sur la base de statistiques de transactions publiées chaque année au Journal Officiel par le Ministère de l’Agriculture. La variation de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2019, telle que publiée en 2020, a été prise en compte. La dévaluation constatée s’élève ainsi à -3,36 M€.

5.4 Actifs financiers non courants

Les autres immobilisations financières sont détaillées ci-dessous :

(en millions d'euros) 30 sept 2020 31 mars 2020 Net Net Titres non consolidés 1,09 1,11 Prêts 2,55 2,58 Autres 0,70 0,71 Total 4,34 4,39

Les prêts correspondent principalement à des prêts accordés à des partenaires viticulteurs ; les prêts à échéance à plus d’un an bénéficient de garanties de paiement et/ou de garanties réelles (privilège de prêteur de deniers principalement).

Ils font l’objet d’une actualisation au taux de marché équivalent de 0,17% (0,47% au 31 mars 2020), s’ils sont sans intérêts.

5.5. Stocks et encours

(en millions d'euros) 30 sept 2020 31 mars 2020 Brut Provisions Net Net Marchandises et produits finis 432,95 0,00 432,94 446,50 Matières premières et produits en cours 179,03 0,00 179,03 105,72 Total 611,98 0,00 611,97 552,22

Le prix de revient des produits en cours et des produits finis est déterminé selon la méthode du prix moyen pondéré qui intègre une quote-part des frais généraux encourus pour la production des stocks.

Le prix de revient des stocks inclut également l’effet de la mise à la valeur de marché des raisins provenant des vignobles du groupe :

(en millions d'euros) 1er semestre

2020-2021 1er semestre

2019-2020 Mise à la valeur de marché des vendanges 2,31 4,43 Effet de la sortie des stocks -1,78 -1,41 Incidence sur le coût des ventes de l'exercice 0,53 3,02 Incidence sur la valeur des stocks à la clôture 16,10 16,90

5.6. Créances clients

(en millions d'euros) 30 sept 2020 31 mars 2020 Brut Provisions Net Net Clients 41,29 -1,56 39,73 37,60 Total 41,29 -1,56 39,73 37,60

Il n’y a pas de concentration du risque de crédit au titre des créances clients en raison de leur nombre important et de leur implantation internationale.

5.7. Autres actifs

Les autres actifs s’analysent ainsi :

(en millions d'euros) 30 sept 2020 31 mars 2020 Etat- créances de TVA 4,78 9,96 Etat - Acomptes IS 3,16 1,37 Charges constatées d'avance 0,78 1,66 Divers 3,92 4,25 Total 12,64 17,23

Le poste « divers » comprend essentiellement des avances à des fournisseurs de raisins et vins.

5.8. Capitaux propres

5.8.1. Capital social

30 sept 2020 31 mars 2020 Nombre d'actions 5 945 861 5 945 861 Nombre d'actions émises et entièrement libérées 5 945 861 5 945 861 Valeur nominale de l'action (en euros) 3,80 € 3,80 € Capital social (en euros) 22 594 272 22 594 272 Actions de la société détenues par le Groupe 27 125 26 77

5.8.2. Dividendes

Les dividendes versés au cours de l’exercice 2019-2020 ont été de 1,03 € par action.

5.8.3. Plans d’options d’achat d’actions

Le dernier plan d’attribution d’options d’achat d’actions s’est achevé durant l’exercice clos au 31 mars 2020.

5.8.4. Actions propres

L’assemblée générale du 24 septembre 2020 a approuvé un programme de rachat d’actions. Les programmes d’achat réalisés peuvent avoir diverses finalités : il peut s’agir d’opérations d’achat en vue de réduire la dilution, d’optimiser la gestion des capitaux propres de la société ou de couvrir les plans d’options d’achat d’actions.

Au cours du premier semestre 2020/2021, le nombre d’actions propres a augmenté de 548 actions pour s’établir au 30 septembre 2020 à 27 125 actions propres détenues par le Groupe.

5.9. Provisions pour risques et charges

(en millions d'euros) Au 1er avril 2020 Dotations Utilisées Autres mouvements Au 30 sept 2020 Nature des provisions Engagements vis-à-vis du personnel 16,39 0,47 -0,24 0,75 17,37 Provisions médailles du travail 0,02 0,01 -0,01 0,02 Autres provisions 4,27 0,83 -0,46 4,63 20,68 1,30 -0,71 0,75 22,02

Les autres provisions sont constituées par des provisions pour risques sociaux et par une provision pour risque de restitution de subvention.

5.10. Engagements de retraite et avantages assimilés

Ces provisions couvrent deux natures d’engagements :

- Les salariés des sociétés françaises reçoivent, lors de leur départ en retraite, une indemnité calculée selon la convention collective du Champagne et dont le montant varie en fonction, notamment, de leur dernier salaire et des années d’ancienneté. Ces plans constituent des régimes à prestations définies au sens de la norme IAS 19 R. Ils ne font pas l’objet d’un financement spécifique.

Les engagements vis-à-vis du personnel (qui n'existent que pour les sociétés françaises) sont calculés selon une méthode rétrospective avec projection des salaires de fin de carrière.

Les principales hypothèses actuarielles au 30 septembre 2020 sont les suivantes :

Départ volontaire du salarié

Taux d’actualisation : 0,90% (IFC), Mutuelle (1,20%)

Taux de revalorisation annuelle des salaires : 1,5% pour les non cadres et 2,5% pour les cadres

Age de départ en retraite :

Cadres : 64 ans

Non cadres : 62 ans

VRP : 65 ans

o Taux annuel de démission :

Cadres et personnel commercial Employés et ouvriers Avant 30 ans 9,0% 9,0% de 30 à 45 ans 2,6% 2,6% de 45 à 55 ans 1,4% 1,4% après 55 ans 0% 0%

Table de mortalité : INSEE TD/TV 2013-2015



Enfin, certaines sociétés françaises du Groupe apportent une aide à leurs anciens salariés retraités en prenant en charge une partie de leurs cotisations à la mutuelle santé.

La variation des provisions pour retraite et avantages assimilés se détaille comme suit :

(en millions d'euros) Au 1er avril 2020 16,39 Charge de la période 0,47 Prestations versées (0,24) Ecarts actuariels reconnus en capitaux propres 0,75 Au 30 septembre 2020 17,37

5.11. Dettes financières courantes et non courantes

La dette financière nette s’établit ainsi :

(en millions d'euros) 30 sept 2020 31 mars 2020 Dette financière non courante 370,40 355,79 Dette financière courante 7,69 9,36 Dette financière brute 378,08 365,15 Trésorerie et équivalents de trésorerie -56,60 -83,73 Dette financière nette 321,48 281,42

L’analyse de la dette financière brute après la prise en compte des effets des instruments dérivés de taux d’intérêt se présente ainsi :

(en millions d'euros) 30 sept 2020 31 mars 2020 Taux variable non couvert (Euribor 3 mois + marge banque) 152,59 138,50 Taux variable swapé 94,00 94,00 Taux fixe 131,50 132,65 Total 378,08 365,15

Des outils spécifiques d’échange de taux sont mis en place pour les crédits d’exploitation :

(en millions d'euros) Crédits d'exploitation à taux variable Contrats de taux Position nette après couverture Autorisés Utilisés du 01/10/20 au 30/09/21 300,00 230,00 94,0 136,00 du 01/10/21 au 30/09/22 300,00 10,0 du 01/10/22 au 30/09/23 300,00 0,0

La juste valeur négative des instruments dérivés qualifiés d’instruments de couverture est comptabilisée au bilan dans le passif courant (autres dettes) pour 0,835 M€. Les autres instruments sont constatés par résultat financier (note 5.17).

5.12. Autres dettes non courantes

Les autres dettes financières correspondent à la participation des salariés pour la partie à plus d’un an. La partie à moins d’un an figure au passif courant dans le poste « autres dettes ».

5.13. Chiffre d’affaires - Informations par zone géographique

Le Groupe exerce une seule activité qui consiste en la production et la distribution des vins de Champagne : il n’y a donc pas lieu de donner d’informations sectorielles par secteur d’activité.

Période close le 30 septembre (en millions d'euros) 2020 2019 Chiffre d'affaires (par localisation des clients) France 16,48 24,75 Europe 32,48 42,03 Autres pays du monde 22,21 32,36 Total consolidé 71,17 99,16 (en millions d'euros) Au 30 sept 2020 Au 30 sept 2019 Actifs non courants au bilan * France 252,63 257,26 Europe 1,76 1,98 Autres et éliminations 0,33 0,30 Total consolidé 254,72 259,54 * Par zone géographique d'implantation des sociétés du Groupe

5.14. Autres produits d’exploitation nets

Ils se décomposent ainsi :

Période close le 30 septembre (en millions d'euros) 2020 2019 Marge sur produits intermédiaires et prestations de services 0,00 0,04 Produits de change sur opérations d'exploitation 0,47 0,52 Pertes de change sur opérations d'exploitation -0,86 -0,34 Autres produits d'exploitation nets -0,39 0,22

5.15. Frais de personnel

Les frais de personnel (y compris charges sociales, participation, intéressement et engagements de retraite) sont répartis entre les différentes fonctions de la façon suivante :

Période close le 30 septembre (en millions d'euros) 2020 2019 Coûts des ventes 5,27 5,69 Charges commerciales 6,89 7,35 Charges administratives 5,37 5,22 Total 17,53 18,27

5.16. Autres produits et charges opérationnels

Période close le 30 septembre (en millions d'euros) 2020 2019 Autres produits opérationnels Cessions immobilisations 0,10 2,51 Autres produits 0,01 0,02 Total 0,11 2,53 Autres charges opérationnelles Valeurs résiduelles des immobilisations cédées -0,03 -1,94 Autres charges -0,03 -0,08 Total -0,06 -2,01

5.17. Résultat financier

Période close le 30 septembre (en millions d'euros) 2020 2019 Coût de la dette financière brute 3,18 3,31 Produits de la trésorerie 0,00 -0,01 Coût de la dette financière nette 3,18 3,30 Instruments financiers (part inefficace) 0,00 0,00 Autres, nets -0,08 0,10 Autres produits et charges financiers -0,08 0,10 Résultat financier 3,10 3,40 Eléments comptabilisés directement dans les capitaux propres Ecarts de conversion -0,09 -0,03

5.18 Impôt sur le résultat

La charge d’impôt sur le résultat est comptabilisée sur la base du dernier taux d’imposition connu à la clôture de la période. La charge d’impôt et le taux effectif d’imposition s’analysent comme suit :

Période close le 30 septembre (en millions d'euros) 2020 2019 Impôts courants 3,33 4,21 Impôts différés 0,41 1,12 Total 3,75 5,33 Résultat avant impôt 11,46 16,44 Taux d'imposition effectif 32,7% 32,4%

5.19. Engagements et passifs éventuels

Les engagements existants au 31 mars 2020 n’ont pas évolué au cours du premier semestre de l’exercice 2020-2021.

5.20. Evénements postérieurs à la clôture

A la date d’arrêté des comptes et depuis le 30 septembre 2020, aucun événement significatif n’est intervenu.

5.21. Transactions avec les parties liées

Au cours du 1er semestre de l’exercice 2020-2021, aucune nouvelle transaction avec une partie liée n’a été conclue, par rapport à celles décrites dans le document d’enregistrement universel Laurent-Perrier 2019-2020.

6 PERIMETRE DE CONSOLIDATION

6.1 Sociétés consolidées par intégration globale

Société Siège N° Siren % Contrôle % Intérêt France Laurent-Perrier 32, avenue de Champagne 335 680 096 100.00 100.00 51150 Tours sur Marne Champagne Laurent-Perrier 32, avenue de Champagne 351 306 022 100.00 100.00 51150 Tours sur Marne Laurent-Perrier Diffusion SARL 32, avenue de Champagne 337 180 152 100.00 100.00 51150 Tours sur Marne Société A.S. 5-7, rue de la Brèche d'Oger 095 751 038 99.50 99.50 51190 Le Mesnil sur Oger Grands Vignobles de 32, avenue de Champagne 379 525 389 100.00 100.00 Champagne 51150 Tours sur Marne SCA Coteaux de Charmeronde 32, avenue de Champagne 389 698 622 51.14 51.14 51150 Tours sur Marne SCA Coteaux du Barrois 32, avenue de Champagne 350 251 351 50.96 50.96 51150 Tours sur Marne Champagne de Castellane 57, rue de Verdun 095 650 529 100.00 100.00 51200 EPERNAY Château Malakoff S.A. 1 rue de Champagne 095 750 089 100.00 100.00 51190 OGER SC de Chamoë 32, avenue de Champagne 390 025 716 100.00 100.00 51150 Tours sur Marne SC Coteaux de la Louvière 32, avenue de Champagne 384 974 835 50.44 30.00 51150 Tours sur Marne SCEA des Grands Monts 32, avenue de Champagne 388 367 534 51.15 30.00 51150 Tours sur Marne SC Cuvillier Domaine Laurent-Perrier 388 693 657 100.00 100.00 51150 Tours sur Marne SC Dirice 32, avenue de Champagne 414 522 367 100.00 100.00 51150 Tours sur Marne SAS François Daumale 32, avenue de Champagne 393 720 149 100.00 100.00 51150 Tours sur Marne Etranger Laurent-Perrier UK LTD 66/68 Chapel Street Marlow / 100.00 100.00 Bucks SL 7 1 DE GRANDE BRETAGNE Laurent-Perrier U.S., Inc. 3718 Northern Bd Suite 413 Long Island City New York 11101 USA / 100.00 100.00 Laurent-Perrier Suisse Chemin de la Vuarpillière 35 / 1260 NYONS SUISSE 100.00 100.00 Laurent-Perrier Italia Spa Via FARINI 9 40100 BOLOGNA / 72.00 72.00

6.2 Participations dans les entreprises associées consolidées par mise en équivalence

France SARL Pétret-Martinval 9, rue des Ecoles 407 910 629 49.00 49.00 51530 Chouilly

1. Activité au 30 septembre 2020

Laurent-Perrier annonce un chiffre d’affaires consolidé de 71,2 M€ et une progression de son taux de marge opérationnelle.

Les comptes du premier semestre de l’exercice 2020-2021, clos le 30 septembre 2020, ont été arrêtés par le Directoire du 24 novembre 2020 sous la présidence de Stéphane Dalyac, puis examinés par le Conseil de Surveillance, qui s’est tenu le 24 novembre 2020 sous la présidence de M. Maurice de Kervénoaël.

Principales données financières consolidées auditées

En millions d'Euros

Au 30 septembre 2020 1er semestre

2019-2020

(1er avril 2019 –

30 septembre 2019) 1er semestre

2020-2021

(1er avril 2020 –

30 septembre 2020) Variation vs N-1 Variation

vs N-1

hors effet de change (*) Ventes Champagne 99,1 71,0 -28,4% -28,2% Chiffre d'affaires Groupe 99,2 71,2 -28,2% -28,0% Résultat opérationnel 19,8 14,6 -26,6% -23,1% Marge opérationnelle % (**) 20,0% 20,5% +0,5 pt +1,4 pts Résultat net part du Groupe 11,0 7,6 -30,9% NC Bénéfice par action (en euros) 1,85 1,28 -0,57 NC Cash-flow opérationnel (***) -21,9 M€ -34,5 M€ -12,6 M€ NC

* A taux de change N-1

** Marge calculée sur les ventes de champagne uniquement

*** Trésorerie générée par l’activité - investissements nets

Commentant les résultats semestriels, M. Stéphane Dalyac, Président du Directoire, a déclaré : « Dans le contexte d’un premier semestre d’exercice 2020-2021 très affecté par la crise sanitaire COVID-19, le Groupe Laurent-Perrier a su s’adapter à cette situation inédite comme en témoignent les résultats publiés, confirmant ainsi la résilience de son modèle fondé sur sa politique de valeur. En effet, malgré une nette diminution des volumes vendus, conséquence des mesures de confinement adoptées partout dans le monde, cette performance s’appuie sur un effet prix/mix toujours positif, une progression de son taux de marge opérationnelle et une maîtrise de son cash-flow opérationnel. Faisant face à de nombreuses incertitudes quant au développement de la crise sanitaire et aux perspectives d’activité sur les marchés anglais (Brexit) et américain, qui appellent à beaucoup de prudence, le Groupe Laurent-Perrier réaffirme sa volonté de garder le cap de sa stratégie en s’appuyant toujours sur la qualité de ses vins de Champagne, la qualité de ses équipes, la force de ses marques et la maîtrise de sa distribution. »

Evolution du chiffre d’affaires

Dans un marché global du champagne en retrait de -28,4% en volume expédié par rapport à 2019 sur la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020, le chiffre d’affaires du Groupe Laurent-Perrier, relatif aux ventes de champagne, s’établit à 71,0 millions d’euros, soit une variation de -28,4% en valeur à taux de change courants.

Malgré une nette diminution de -35,7% des volumes vendus de Champagne, conséquence des mesures sanitaires adoptées dans le monde, parmi lesquelles figurent la fermeture des activités d’hôtellerie, de restauration et la très forte limitation du trafic aérien mondial, le Groupe Laurent-Perrier a délivré un effet prix/mix de +7,5%, porté par la force de ses marques et la qualité de ses champagnes haut de gamme.

Evolution du résultat

Le résultat opérationnel, à taux de change courants, s’établit à 14,6 millions d’euros, en retrait de -26,6% par rapport à 2019. Dans ce contexte exceptionnel, le Groupe Laurent-Perrier a su adapter sa structure de coûts, contribuant ainsi à une progression de +0,5 point, en données publiées, de son taux de marge opérationnelle, s’élevant à 20,5%.

Le résultat net part du Groupe, s’élève quant à lui à 7,6 millions d’euros à taux de change courants et représente ainsi 10,7% du chiffre d’affaires consolidé du Groupe.

Evolution du cash-flow opérationnel et de la structure financière :

Le cash-flow opérationnel de la période, traditionnellement négatif au premier semestre en raison de la saisonnalité de l’activité, affiche une bonne résistance malgré la baisse exceptionnelle d’activité et s’établit ainsi à -34,5 millions d’euros au 30 septembre 2020. La baisse contenue de la capacité d’autofinancement, le pilotage du besoin en fonds de roulement et la maîtrise des investissements, permettent ainsi de limiter l’érosion du cash-flow opérationnel à hauteur de -12,6 millions d’euros par rapport au 30 septembre 2019.

Les éléments du Bilan consolidé au 30 septembre 2020, permettent de conforter la solidité de la structure financière du Groupe Laurent-Perrier. Les capitaux propres part du groupe s’élèvent à 435,1 millions d’euros et l’endettement net s’établit à 324,0 millions d’euros. Le gearing s’établit ainsi à 0,74 contre 0,75 au 30 septembre 2019.

Perspectives

Faisant face à de nombreuses incertitudes quant au développement de la crise sanitaire et des perspectives d’activité sur les marchés anglais (Brexit) et américain, le Groupe Laurent-Perrier maintient sa vigilance en s’adaptant à ce contexte exceptionnel qui appelle à beaucoup de prudence.

Le Groupe Laurent-Perrier poursuit ainsi le pilotage et l’exécution de son plan d'affaires 2020-2024 qui confirme notamment les points suivants :

Le Groupe dispose d’une solide structure financière. Le financement et la liquidité sont assurés.

La continuité d'exploitation n'est pas remise en cause.

Les tests de dépréciation confirment la valeur des actifs.

Dans ce contexte incertain, le Groupe Laurent-Perrier maintient le cap de sa stratégie de valeur qui repose sur quatre piliers :

Un métier unique : L’élaboration et la vente de vins de champagne haut de gamme

Un approvisionnement de qualité reposant sur une politique de partenariats

Un portefeuille de marques complémentaires

Une distribution mondiale bien maîtrisée

2. Facteurs de risques

Le Groupe Laurent-Perrier a fait l’inventaire des risques dans son document d’enregistrement universel 2019-2020. Cette présentation des risques tenait déjà compte du risque pandémique lié à la crise sanitaire Covid-19.

Pour le premier semestre 2020-2021, aucun nouveau risque n’a été identifié, hormis la crise sanitaire qui s’est poursuivie.

La pandémie du Coronavirus a touché au printemps 2020 la quasi-totalité des pays du monde, et à l’automne 2020 particulièrement l’Europe (2ème vague).

La Champagne a donc abordé un 2ème confinement alors que sa situation économique n’était pas rétablie suite à la 1ère vague.

La Champagne s’est adaptée en trouvant un accord sur les rendements, en suivant les gestes barrières, en dépensant largement pour mettre en place les mesures liées aux contraintes sanitaires, en adoptant les solutions digitales et les outils informatiques, et en reportant ses événements.

Concernant la vendange 2020, les vignerons et Maisons de Champagne se sont accordés sur un rendement à 7 000 kg/ha (+ 1 000kg/ha supplémentaires).

Considérant les incertitudes qui pèsent sur la filière, les Champenois ont adapté les modalités de tirage et de paiement de cette vendange, en fonction des performances qui seront constatées sur les marchés en 2020.

Faisant face à de nombreuses incertitudes quant au développement de la crise sanitaire et des perspectives d’activité sur les marchés anglais (Brexit) et américain, le Groupe Laurent-Perrier maintient sa vigilance en s’adaptant à ce contexte exceptionnel qui appelle à beaucoup de prudence.

Le Groupe Laurent-Perrier poursuit ainsi le pilotage et l’exécution de son plan d'affaires 2020-2024 qui confirme notamment les points suivants :

Le Groupe dispose d’une solide structure financière. Le financement et la liquidité sont assurés.

La continuité d'exploitation n'est pas remise en cause.

Les tests de dépréciation confirment la valeur des actifs.

Dans ce contexte incertain, le Groupe Laurent-Perrier maintient le cap de sa stratégie de valeur qui repose sur quatre piliers :

Un métier unique : L’élaboration et la vente de vins de champagne haut de gamme

Un approvisionnement de qualité reposant sur une politique de partenariats

Un portefeuille de marques complémentaires

Une distribution mondiale bien maîtrisée

3. Principales transactions avec les parties liées au 30 septembre 2020

Au cours du 1er semestre de l’exercice 2020-2021, aucune nouvelle transaction avec une partie liée n’a été conclue, par rapport à celles décrites dans le document d’enregistrement universel Laurent-Perrier 2019-2020.

(paragraphe 5.21 de l’annexe aux comptes consolidés au 30 septembre 2020).

4. Autres informations

Rachat d’actions Laurent-Perrier

Au cours de la période allant du 1er avril au 30 septembre 2020, les opérations suivantes ont été réalisées :

- achat d’actions au titre de l’animation de marché 9 129 actions

- vente d’actions au titre de l’animation de marché 8 581 actions

- achat d’actions pour consentir des Options d’Achat d’Actions 0 action

- vente d’actions suite à des levées Options d’Achat d’Actions 0 action

au 30 septembre 2020

Laurent-Perrier S.A.

Siège social : 32, avenue du Champagne - BP3 - 51150 Tours-sur-Marne

Capital social : 22 594 271,79 €

Rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle au 30 septembre 2020

Période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, et en application de l'article L. 451-1-2 III du code monétaire et financier, nous avons procédé à :

- l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Laurent Perrier, relatifs à la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

- la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du directoire le 24 novembre 2020 , sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise liée au COVID-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d’avenir. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

I - Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.

Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives, obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34, norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne relative à l’information financière intermédiaire.

II - Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité établi le 24 novembre 2020 commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

Fait à Neuilly-sur-Seine et Reims, le 24 novembre 2020

Les commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit KPMG SA

Xavier Belet Fernando Alvarez

J’atteste, à ma connaissance, que le rapport d’activité ci-dessus et les Etats Financiers Consolidés Résumés du semestre clos le 30 septembre 2020 sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d’activité ci-dessus présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées, ainsi qu’une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l’exercice.

Stéphane Dalyac

Président du Directoire

