FREDERICK, Maryland, Dec. 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- RoosterBio Inc, ein führender Anbieter innovativer Bioprozesstechnik für Zelltherapie und skalierbarer Fertigungslösungen für regenerative Medizin, hat heute bekanntgegeben, dass es eine exklusive Agenturvereinbarung mit Sartorius Korea Biotech abgeschlossen hat. Sartorius Korea Biotech ist eine Tochtergesellschaft der Sartorius Group, einem international führenden Partner in der biopharmazeutischen und biowissenschaftlichen Forschung. Die strategische Partnerschaft kombiniert die bewährte Expertise von Sartorius bei der Bereitstellung hochwertiger Bioprozesstests, technischer Services und Kundenservices für den lokalen südkoreanischen Markt sowie seiner globalen Reichweite mit der fortschrittlichen RoosterBio-Plattform für RUO- und cGMP-Working-Zellbanken mit humanen mesenchymalen Stamm-/Stromazellen (hMSC), optimierten kombinierten Medien und hMSC-Bioprozesssystemen. Diese erfolgreiche Kombination bildet die Grundlage für eine schnellere Entwicklung neuer, effektiver medizinischer Behandlungen und erweitert die Präsenz von RoosterBio auf dem asiatischen Markt, insbesondere in Südkorea.



„Südkorea ist ein führender Innovator im Bereich hMSCs und das südkoreanische Biotech-Ökosystem floriert nach allen Wachstumsmessgrößen. Eine der ersten MSC-Therapien wurde in Korea entwickelt und eröffnete einen völlig neuen Weg zur Behandlung bisher unheilbarer Krankheiten“, so Margot Connor, CEO von RoosterBio. „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Sartorius Korea Biotech bei unseren weltweiten Bemühungen, die Lieferkette für Behandlungen der nächsten Generation zu industrialisieren, und wir setzen uns dafür ein, die Kommerzialisierung von zell- und genbasierten Therapien zu beschleunigen. Wir glauben, dass das talentierte Team von Sartorius unsere gemeinsamen Kunden mit skalierbaren hMSC-Systemen zur Beschleunigung ihrer zellbasierten therapeutischen Programme optimal unterstützen wird.“

Im Rahmen der Vereinbarung wird Sartorius Korea Biotech mit seinen Kunden als exklusiver Vertreter von RoosterBio zusammenarbeiten und so den Vertrieb erleichtern und das Marktpotenzial für RoosterBio-Produkte in Südkorea auf exklusiver Basis erhöhen.

„Die kommerzialisierten Produktsysteme von RoosterBio standardisieren die hMSC-Herstellung, wodurch Jahre an Zeit und Millionen von Dollar in der traditionellen Entwicklung therapeutischer Produkte aus mesenchymalen Zellen und der klinischen Umsetzung gespart werden“, so Duck Sang Kim, Managing Director von Sartorius Korea Biotech. „Wir freuen uns darauf, diese synergetische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Biotechnologie in Südkorea zu beginnen.“

Über RoosterBio Inc

RoosterBio, Inc. ist ein privates Technologieunternehmen mit Fokus auf Plattformen für die Zellherstellung, dessen Ziel es ist, die Entwicklung einer nachhaltigen regenerativen Medizinbranche zu beschleunigen und dabei Kunden individuell zu unterstützen. Bei den Produkten von RoosterBio handelt es sich um in Großserien hergestellte, erschwingliche und gut charakterisierte adulte humane mesenchymale Stamm-/Stromazellen (hMSCs) in Verbindung mit hochentwickelten Mediensystemen. RoosterBio hat die Art und Weise, wie lebende Zellen in der Entwicklung gekauft, erweitert und genutzt werden, vereinfacht und standardisiert – mit merklichen Kosten- und Zeiteinsparungen für Kunden. Die innovativen Produkte von RoosterBio läuten eine neue Ära der Produktivität und Standardisierung in diesem Feld ein. Besuchen Sie www.roosterbio.com .

Über Sartorius Korea Biotech Ltd

Sartorius Korea Biotech mit Sitz in Pangyo, Südkorea, bedient die sich entwickelnde Nachfrage der biopharmazeutischen Industrie nach einer sicheren und effizienten Produktion von biotechnologischen Medikamenten und Impfstoffen. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der Sartorius Group, einem führenden internationalen Partner in der biowissenschaftlichen Forschung und biopharmazeutischen Industrie, und bietet ein diversifiziertes Geschäftsportfolio, das die Produkte und Dienstleistungen der beiden Unternehmensbereiche Bioprocess Solutions und Lab Products & Services widerspiegelt. Sartorius Korea Biotech bietet unter anderem pharmazeutische Geräte und Laborausrüstung, Validierungsservice, Schulung, Technik und Beratung sowie KOLAS-Kalibrierung.

Besuchen Sie www.sartorius.com.