FREDERICK, Maryland, 03 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- RoosterBio, Inc, fournisseur innovant et de premier plan spécialisé dans les outils de biotraitement pour thérapies cellulaires et les solutions de fabrication évolutives en médecine régénérative, a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat d'agence exclusif avec Sartorius Korea Biotech, filiale du groupe Sartorius, lui-même partenaire international de premier plan dans les secteurs de la recherche biopharmaceutique et des sciences de la vie. Ce partenariat stratégique combine l'expertise éprouvée et la portée mondiale de Sartorius en matière de prestation de services techniques, de test de bioprocessus et d'assistance clientèle de haut niveau à destination du marché sud-coréen local, en associant ces atouts à la plateforme de banques de cellules de travail avancée proposée par RoosterBio, qui diffuse des cellules souches mésenchymateuses humaines et stromales (hMSC) à des fins de recherche conformes aux BPFa, des milieux de culture appariés optimisés et des systèmes de biotraitement hMSC. Cette combinaison gagnante ouvre la voie vers une accélération du développement de nouveaux traitements médicaux efficaces et renforce l'implantation de RoosterBio sur le continent asiatique, notamment en Corée du Sud.



« La Corée du Sud est un innovateur majeur dans le domaine des hMSC, et l'écosystème biotechnologique sud-coréen s'est développé conformément à toutes les mesures de croissance. L'une des premières thérapies MSC développées en Corée a ouvert des perspectives entièrement nouvelles dans le traitement de maladies auparavant incurables », a déclaré Margot Connor, Présidente-directrice générale de RoosterBio. « Nous sommes ravis de collaborer avec Sartorius Korea Biotech dans le cadre de notre initiative mondiale visant à industrialiser notre chaîne d'approvisionnement pour les traitements de nouvelle génération, et nous nous engageons à accélérer la commercialisation des thérapies cellulaires et géniques. Nous savons que la talentueuse équipe de Sartorius est particulièrement bien placée pour fournir à nos clients mutuels des systèmes hMSC évolutifs capables d'accélérer leurs programmes thérapeutiques cellulaires », a-t-elle ajouté.

En vertu de cet accord, les clients s'adresseront à Sartorius Korea Biotech en tant qu'agent exclusif de RoosterBio. Cette structure a pour but de faciliter les ventes et accroître le potentiel de commercialisation des produits RoosterBio sur la base d'une exclusivité en Corée du Sud.

« Les systèmes commercialisés par RoosterBio standardisent la fabrication hMSC en permettant d'économiser plusieurs années et plusieurs millions de dollars sur le calendrier de développement de produits thérapeutiques à base de cellules mésenchymateuses traditionnelles, ainsi que sur le travail de transcription clinique », a déclaré Duck Sang Kim, directeur général de Sartorius Korea Biotech. « Nous sommes impatients d'introduire cette relation de synergie biotechnologique en Corée du Sud ».

À propos de RoosterBio, Inc.

RoosterBio, Inc. est une société privée qui commercialise une plateforme technologique de production cellulaire axée sur le développement accéléré d'une industrie de médecine régénérative durable, à raison d'un client à la fois. Les produits de RoosterBio sont des cellules souches/stromales mésenchymateuses humaines (hMSC) adultes à volume élevé, abordables et bien caractérisées, couplées à des systèmes de milieu de culture de haute technologie.RoosterBio a simplifié et normalisé la façon dont les cellules vivantes sont achetées, développées et utilisées dans le développement, ce qui permet de réduire considérablement les délais et les coûts pour les clients. Les produits innovants de RoosterBio inaugurent une nouvelle ère de productivité et de standardisation sur le terrain. Rendez-vous à l'adresse www.roosterbio.com .

À propos de Sartorius Korea Biotech, Ltd.

Sartorius Korea Biotech, entreprise basée à Pangyo (Corée du Sud), répond à l'évolution des besoins industriels dans le domaine de la biomanufacture en produisant des médicaments et vaccins biotechnologiques de manière sûre et efficace. La société est une filiale du groupe Sartorius, partenaire international de premier plan spécialisé dans la recherche en sciences de la vie et l'industrie biopharmaceutique. Elle propose un portefeuille d'activités diversifié reflétant les produits et services des deux divisions du groupe : Solutions de bioprocédés et Produits/services de laboratoire. Sartorius Korea Biotech fournit des équipements pharmaceutiques et de laboratoire, des services de validation, formation, ingénierie et conseil, ainsi que des étalonnages KOLAS, entre autres produits et services.

Rendez-vous sur www.sartorius.com

