Taru Salo on nimitetty Siilin Solutions Oyj:n henkilöstöjohtajaksi



Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 3.12.2020 kello 12.00

Siilin uutena henkilöstöjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä aloittaa viimeistään 1.3.2021 alkaen KTM Taru Salo. Salo siirtyy Siilille Destialta, jossa hän toimii henkilöstöjohtajana. Hän on aiemmin työskennellyt monipuolisissa henkilöstöjohtamisen tehtävissä Helvar Oy:ssä, Componenta Oyj:ssä ja Gigantti Oy:ssä.

”Toivotamme Tarun tervetulleeksi Siiliin. Tarulla on laaja kokemus henkilöstöjohtamisen tehtävissä etenkin henkilöstön ja kulttuurin kehittämiseen liittyen, kansainvälisen kokemuksen lisäksi. Tarun ihmiskeskeinen ote ja monipuolinen kokemus ovat positiivinen lisä Siilin johtoryhmään ja auttavat kasvustrategiamme toteuttamisessa”, Siilin toimitusjohtaja Marko Somerma kommentoi.

Siili Solutions Oyj:n henkilöstöjohtaja ja johtoryhmän jäsen Kristiina Vainio jättää tehtävänsä yhtiössä ja paikkansa yhtiön johtoryhmässä 31.12.2020.

”Kiitämme Kristiinaa lämpimästi hänen arvokkaasta panoksestaan Siilin HR:n kehittämisessä kuluneiden yli neljän vuoden aikana”, Somerma sanoo.

Lisätietoja:

Marko Somerma

Toimitusjohtaja

050 5181 496

marko.somerma(at)siili.com



Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.siili.com/fi



Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaiken työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi

Liite