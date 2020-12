Danske Andelskassers Bank A/S har besluttet at undersøge muligheden for udstedelse af hybrid kernekapital som en del af den løbende proces med at optimere kapitalstrukturen og udnytte de gunstige rentevilkår til refinansiering af nuværende hybridlån.

Den planlagte udstedelse af hybrid kernekapital forventes at finde sted inden udgangen af 2020.

Nykredit Bank A/S er udpeget som arrangør af udstedelsen.







Kontaktinformation

For spørgsmål til denne meddelelse kan Direktør for Direktionssekretariatet Alma Lund Høj kontaktes pr. telefon 6161 4567 eller pr. mail ahj@andelskassen.dk

