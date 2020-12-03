马里兰州弗雷德里克, Dec. 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 创新细胞疗法生物过程工具和再生医药可扩展制造解决方案的领先供应商RoosterBio, Inc今天宣布，该公司与赛多利斯集团（Sartorius Group）子公司Sartorius Korea Biotech签订了独家代理协议。赛多利斯集团是生物制药和生命科学研究领域领先的国际合作伙伴。这种战略合作融合了双方的优势：赛多利斯为韩国本地市场提供高质量生物过程测试、技术服务和客户服务的可靠行业专长及其全球覆盖范围，以及RoosterBio先进的RUO平台和cGMP级人间充质干细胞/基质细胞（hMSC）工作细胞库、优化的配对培养基和hMSC生物过程系统。这一成功组合为加速新型有效医疗方法的发展奠定了基础，并使RoosterBio的业务足迹扩展到了亚洲，特别是韩国。



“韩国是hMSC领域的卓越创新国家，而各项增长指标均显示韩国生物技术生态系统正在蓬勃发展。首批MSC疗法之一即是在韩国开发，为治疗以前无法治愈的疾病开辟了一条全新途径，”RoosterBio首席执行官Margot Connor表示。“我们很高兴能与Sartorius Korea Biotech合作，在全球范围内实现下一代治疗药物的供应链产业化，我们将致力于加速细胞和基因疗法的商业化。我们相信，赛多利斯集团才华出色的团队具备独特优势，可为我们的共同客户提供可扩展的hMSC系统，以加速其基于细胞技术的治疗项目。”

根据协议条款，Sartorius Korea Biotech将作为RoosterBio的独家代理商与客户开展业务，以促进销售活动并提升RoosterBio产品在韩国的市场潜力。

“RoosterBio的商业化产品系统实现了hMSC制造的标准化，使传统间充质细胞治疗产品的开发和临床转译工作提前数年时间完成并节省数百万美元，”Sartorius Korea Biotech董事总经理Duck Sang Kim表示。“我们期待着将这种协同生物技术关系带到韩国。”

关于RoosterBio, Inc

RoosterBio, Inc.是一家私营细胞制造平台技术公司，专注于加速可持续再生医药行业的发展，服务好每一位顾客。RoosterBio的产品是与高度工程化培养基系统配对的大批量、价格合理且特征明确的成人人类间充质干细胞/基质细胞 (hMSC) 。RoosterBio实现了开发过程中活性细胞采购、扩增和使用方法的简化和标准化，为客户节省了大量的时间和成本。RoosterBio的创新产品正在为这一领域开启生产力和标准化的新时代。访问 www.roosterbio.com 。

关于Sartorius Korea Biotech, Ltd.

Sartorius Korea Biotech总部位于韩国板桥，致力于满足生物制造行业以安全高效方式生产生物技术药物和疫苗的不断变化的需求。该公司是赛多利斯集团下属企业。该集团是生命科学研究和生物制药行业的领先国际合作伙伴，提供多元化的业务组合，包括生物过程解决方案和实验室产品服务这两个集团业务分部的产品和服务。Sartorius Korea Biotech提供制药和实验室设备、验证服务、培训、工程和咨询、KOLAS校准以及其他产品和服务。

请访问 www.sartorius.com