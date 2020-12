En novembre, pour un 9e mois consécutif, la Compagnie a acheminé un volume record de céréales tout en se préparant à l’arrivée de l’hiver



MONTRÉAL, 03 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) est heureux d’annoncer qu’il a établi un nouveau record en novembre en acheminant plus de 3,12 millions de tonnes métriques (MTM) de céréales canadiennes. Cet exploit s’inscrit dans la foulée du record de 3,27 MTM de céréales transportées en octobre ainsi que des records mensuels qui ont été battus depuis mars 2020.

Un record a également été établi en ce qui concerne le volume sans précédent de plus de 400 000 tonnes métriques de céréales conteneurisées qui a été expédié de l’Ouest canadien depuis le début de la campagne agricole, cela s’ajoute au tonnage acheminé de l’est du Canada.

« Nous sommes fiers de participer au bon fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire, et nous nous préparons à relever les défis que les mois d’hiver pourraient présenter. Nous sommes en bonne voie d’atteindre les objectifs que nous nous étions fixés dans le Plan de transport des céréales et le Plan d’exploitation hivernale pour 2020-2021. De plus, les nouveaux wagons-trémies céréaliers à haut rendement qui sont mis en service nous permettent de transporter une plus grande quantité de céréales. L’équipe de cheminots experts du CN et chaque rouage de la chaîne d’approvisionnement se mobilisent et collaborent pour acheminer les ressources naturelles vers les marchés finaux et contribuent à approvisionner le monde en céréales canadiennes. »

Rob Reilly, vice-président exécutif et chef de l’exploitation, CN



À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada à l’extrémité sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.