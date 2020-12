SAINT-HUBERT, Québec, 03 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive inc. (« Urbanimmersive », la « Société » ou « UI ») (TSX CROISSANCE : UI) (OTC PINK : UBMRF) est heureuse d’annoncer aujourd'hui le lancement de son application mobile pour iOS et Android ‘UI Capture’ pour la caméra Ricoh Theta Z1 360.



L'application mobile est déjà disponible sur Google Play Store et Apple Store. Les photographes immobiliers utilisant des caméras 360 pour la création de visites virtuelles 3D sont confrontés à de nombreux défis techniques dus en partie aux différentes conditions d'éclairage. Pour surmonter ces défis, les photographes immobiliers utilisent différentes techniques et logiciels avancés de photographie qui sont souvent complexes, fastidieuses et qui exigent d’y consacrer beaucoup de temps.

L'application mobile UI Capture pour iOS et Android vise à simplifier et normaliser les processus de création de contenu visuel et de post-production des visites virtuelles 3D. Testée par un groupe de photographes, l'application mobile a clairement démontré qu'elle normalisait la qualité du contenu visuel, économisait du temps lors des prises d’images sur le site et lors de la post-production. L'application mobile UI Capture se connecte aux caméras 360 et en utilisant uniquement un bouton en un clic, prend automatiquement en charge le contrôle de tous les paramètres requis pour les séances de prise d’images 3D.

L'application mobile peut être utilisée par tout le monde avec ou sans expérience et connaissances photographiques spécifiques. La première version d'UI Capture est compatible avec la caméra Ricoh Theta Z1 considérée comme la caméra 360 la plus populaire sur le marché. Urbanimmersive a également l'intention d'ajouter d'autres caméras 360 compatibles avec l’application.



Cette version de l’application prépare les fondations d’une nouvelle extension de la plateforme d’Urbanimmersive. La Société a l’intention d’ajouter de nombreuses nouvelles fonctionnalités à son application qui s’intégreront parfaitement au reste de la plateforme pour les photographes immobiliers. Notamment, ces fonctionnalités intégreront une assistance à la prise de photos 3D basée sur l’algorithme de géocodage exclusif d’Urbanimmersive, le transfert d’images en temps réel dans le Cloud, la correspondance des commandes, etc. La Société estime que ces futurs ajouts à sa nouvelle application continueront d’améliorer la productivité des photographes, tout en renforçant le caractère unique de la solution d’Urbanimmersive sur le marché.

L'application mobile UI Capture fonctionne uniquement avec la solution de post-production d’Urbanimmersive. « Notre application UI Capture représente une partie importante de notre stratégie de croissance car elle permet désormais à tout le monde avec ou sans expérience photographique d’obtenir du contenu visuel de visites virtuelles 3D à l'aide de caméras 360 à prix abordable et de fournir des résultats standardisés et de haute qualité qui, selon nous, distingueront Urbanimmersive de la concurrence », a déclaré Ghislain Lemire, président et chef de la direction d'Urbanimmersive.

Pour plus d’informations à propos de l’app UI Capture: https://www.urbanimmersive.com/ui_capture

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

À propos d’Urbanimmersive

Urbanimmersive offre une solution de gestion d'entreprise de logiciel en tant que service (‘SaaS’) essentielle aux fournisseurs de contenu visuel desservant les marchés immobiliers résidentiels, commerciaux, de la construction et des entreprises locales. La plateforme d’Urbanimmersive aide les clients à augmenter leur productivité opérationnelle tout en aidant à exploiter tout le potentiel de création de contenu visuel grâce à un outil de création de sites web de pointe, à une indexation d'images basée sur l'intelligence artificielle, à des systèmes de transfert de fichiers robustes et à des solutions de technologie visuelle interactive. La technologie de base d'Urbanimmersive est un émulateur 3D alimenté par un algorithme de post-production de reconnaissance visuelle de contenu qui offre des alternatives rentables en ligne et hors ligne aux moteurs 3D traditionnels pour la création d'environnements numériques immersifs. Pour en savoir davantage, visitez www.urbanimmersive.com.

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d’importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. C’est pourquoi le lecteur est mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives. Pour plus de détails sur certains de ces facteurs de risque et hypothèses ou d’autres éléments, les lecteurs sont invités à se référer aux derniers Rapports de gestion et d’analyse de la situation financière et des résultats d’exploitation respectifs de la Société déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent nos attentes, en date des présentes. Nous n’avons ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre des déclarations prospectives.

Pour plus d’information, communiquez avec :



Urbanimmersive Inc.

Ghislain Lemire

Président et Chef de la direction

514 394-7820, poste 202

ghislainlemire@urbanimmersive.com



Simon Bédard, CA, CPA, CFA, MBA

Chef de la direction financière

514 394-7820, poste 224

simonbedard@urbanimmersive.com

Une image accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/90c47017-bafd-48e3-9cd9-077c4d3d3d99