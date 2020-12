Irving, Texas et West Hollywood, Californie, Etats-Unis – Paris, France – Le 3 décembre 2020 – Atos et Goli Nutrition , entreprise innovante du domaine de la santé et créatrice de la première gomme au vinaigre de cidre de pomme au monde (les gommes ACV), annoncent signer un contrat de 5 ans pour alimenter une nouvelle expérience de vente au détail. Atos est le principal partenaire numérique de Goli, et sa solution de bout-en-bout basée sur l’Internet des objets (IoT) permettra de développer une nouvelle expérience pour les consommateurs des produits Goli. L’approche d’Atos consiste en une solution de micro-vente au détail, améliorée par des technologies Edge, des distributeurs connectés et des éléments d’intelligence artificielle. Cette solution permettra à Goli de bénéficier d'une meilleure connaissance de la chaîne d'approvisionnement, de gains d'efficacité opérationnelle et produit, et permettra d’accroître l’engagement des consommateurs.

La solution Atos Codex pour l’IoT permettra de créer, exploiter et sécuriser les services commerciaux et les plateformes de données pour les 20 000 distributeurs automatiques de Goli – sans espèces et sans contact – dispersés dans divers lieux de vente au détail tels que les aéroports et centres commerciaux. Le premier déploiement de 5 000 distributeurs automatiques aura lieu aux États-Unis et au Canada en décembre 2020 ; une seconde phase de déploiement à l’international aura lieu en 2021.

Afin d’améliorer la satisfaction et l'engagement des clients, la solution d’Atos établira des connexions réseau sécurisées vers une plateforme cloud IoT pour permettre aux applications mobiles d'apporter de la valeur ajoutée au consommateur en proposant des offres personnalisées, le recours à des services de paiement modernes ou portefeuilles numériques, ou encore des promotions de proximité – transformant ainsi l’engagement digital en accroissement des ventes.

« Nous voulons rencontrer les consommateurs, en leur offrant des options de santé et de bien-être de haute qualité, dans différents magasins et sur leurs lieux de déplacement, » précise Michael Bitensky, co-fondateur de Goli. « Dans le cadre de notre partenariat – qui ne cesse de se développer – Atos a doté notre processus de fabrication d'une technologie de pointe. Atos sera désormais notre principal partenaire numérique dans cette nouvelle expérience de vente au détail avec des services numériques qui exploitent la valeur des données de l'IoT, au cœur de notre activité. »

Atos s'appuie sur plus de 35 ans d'expérience dans le secteur du commerce de détail pour proposer des expériences d'achat de nouvelle génération, basées sur une approche omnicanale, personnalisée et centrée sur les données. Les solutions d’Atos permettent à ses clients de réduire leurs coûts, favorisent la transparence et la conformité et décarbonent les chaînes d'approvisionnement et de livraison, notamment grâce à des chaînes d'approvisionnement intelligentes.

« Les fortes capacités d'Atos à connecter les environnements physiques et numériques à travers la chaîne de valeur de la vente au détail soutiendront Goli dans ses ambitions, en devenant l’entreprise leader en matière de nutrition inventive, axée sur les individus. Nous souhaitons faciliter la croissance exponentielle de Goli en lui offrant un écosystème entièrement connecté, en gérant les informations commerciales provenant de milliers de distributeurs et en ouvrant de nouvelles perspectives pour l'engagement des consommateurs, » ajoute Karan Chetal, Vice-président, Responsable des engagements stratégiques, Atos Amérique du Nord.

En février 2020, Atos a annoncé fournir des solutions de maintenance prédictive de son portefeuille de solutions et services Codex à Goli Nutrition. Ces solutions permettent d'améliorer le contrôle de la qualité et d’augmenter la durée de vie et la capacité des équipements et processus de fabrication automatisés de l’entreprise, et contribuent ainsi à son succès et à sa croissance.

Plus d'informations sur la manière dont Atos aide l'entreprise à transformer les données en bénéfices commerciaux avec Atos Codex pour l'IoT et les solutions Edge d'Atos

Plus d'informations sur Goli Nutrition : www.goli.com

A propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 110 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d’affaires annuel de 12 milliards d’euros. Numéro un européen du Cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées de Cloud Hybride Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos|Syntel, et Unify. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

À propos de Goli Nutrition Inc.

Goli Nutrition Inc. est une entreprise de nutrition inventive et axée sur les personnes qui s'engage à fournir au monde une clé de bien-être durable grâce à des produits éprouvés et innovants qui conviennent à tout mode de vie. Goli Nutrition s'efforce de rendre la santé simple en aidant les consommateurs à atteindre leurs objectifs nutritionnels grâce à un produit qui rend la prise quotidienne de compléments alimentaires agréable. C'est pourquoi Goli a mis au point une gomme qui reprend les bienfaits traditionnels du vinaigre de cidre de pomme. Le Goli Gummy est sans OGM, végétalien, casher et sans gluten, et ne contient aucun conservateur artificiel, produit chimique ou édulcorant. Le Goli Gummy est fabriqué aux États-Unis avec des ingrédients biologiques sélectionnés, sans allergène et casher, provenant des États-Unis et du monde entier. Pour en savoir plus sur Goli, consultez le site www.goli.com.

Contacts presse

Atos en France et groupe : Lucie Duchateau | +33 (0)7 62 85 35 10 | lucie.duchateau@atos.net

Atos aux Etats-Unis : Maggie Wainscott | +1.903.262.8169 | maggie.wainscott@atos.net

Goli Nutrition : Goli@behrmanpr.com

