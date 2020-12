Beslutninger vedtaget på den ordinære generalforsamling 2020

I dag, den 3. december 2020, har Coloplast A/S afholdt ordinær generalforsamling, hvor følgende beslutninger blev vedtaget:

Årsrapporten for regnskabsåret 2019/20 blev godkendt.

Forslag om udbetaling af ordinært udbytte på 13,00 kr. pr. aktie á 1 kr. blev godkendt. I tillæg til de 5,00 kr. pr. aktie á 1 kr. udbetalt i forbindelse med halvårsresultatet, vil der således være udbetalt udbytte for året på samlet 18,00 kr. pr. aktie á 1 kr.

Vederlagsrapporten for regnskabsåret 2019/20 blev godkendt.

Vederlaget til medlemmerne af bestyrelsen for regnskabsåret 2020/21 blev godkendt.

De af bestyrelsen stillede forslag blev godkendt: Opdateret vederlagspolitik Ændring af vedtægternes § 2 – formål Vedtagelse af ny § 11 – Bemyndigelse til bestyrelsen til afholdelse af fuldstændig elektronisk generalforsamling

Aktionærforslaget blev godkendt: Bestyrelsen skal gennemføre en vurdering af, i hvilket omfang Coloplast kan offentliggøre land-for-land selskabsskatterapportering i overensstemmelse med Global Reporting Initiative’s standard (GRI 207: Tax 2019) startende fra regnskabsåret 2021/22. Resultaterne af vurderingen skal offentliggøres før den ordinære generalforsamling i 2021.

Lars Søren Rasmussen, Niels Peter Louis-Hansen, Birgitte Nielsen, Carsten Hellmann og Jette Nygaard-Andersen blev genvalgt til bestyrelsen. Marianne Wiinholt blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling valgte bestyrelsen Lars Søren Rasmussen som formand og Niels Peter Louis-Hansen som næstformand. I tillæg til bestyrelsesmedlemmerne valgt på den ordinære generalforsamling består bestyrelsen af tre medarbejdervalgte medlemmer: Thomas Barfod, Nikolaj Kyhe Gundersen og Roland Vendelbo Pedersen.





Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Coloplast udvikler, producerer og markedsfører produkter og serviceydelser, der gør livet lettere for mennesker med meget personlige og private lidelser. Vi arbejder tæt sammen med brugerne af vores produkter for at udvikle nye produkter, der løser deres særlige behov. Vi kalder det intim sundhedspleje. Coloplast hare fire forretningsområder: Stomi, Kontinens, Hud- og Sårpleje og Urologi. Vi er et globalt selskabet med omkring 12.500 ansatte.

