Altran accompagne HyperloopTT pour développer le train du futur avec son centre mondial d’ingénierie à Toulouse

Paris, le 3 Décembre 2020 - Altran , leader mondial des services d’ingénierie et de R&D, société du groupe Capgemini, annonce sa collaboration avec HyperloopTT pour accélérer le développement de son véhicule à propulsion électromagnétique. Grâce à son futur centre mondial d’ingénierie de Toulouse (Technology Engineering Center - TEC), qui sera opérationnel au 1er janvier, Altran apportera l’ensemble des compétences techniques dont a besoin HyperloopTT, que ce soit en matière d’ingénierie mécanique et physique, d’architecture systèmes, de développement logiciel ou encore de performance.

De plus, Altran va assurer la gestion du projet en impliquant des compétences transverses afin de garantir et d’accélérer l’avancement du projet. Ainsi, c’est plusieurs dizaines d’ingénieurs toulousains qui seront mobilisés et qui assureront le développement de son système innovant de transport du futur. Altran va également mettre à contribution ses centres d’innovations pour apporter toutes leurs expertises technologiques à ce projet de pointe.

Le projet avec HyperloopTT est une parfaite illustration de la capacité d’Altran à offrir l’ensemble des services d’ingénierie nécessaire au développement d’un programme complexe, notamment grâce aux compétences de son centre de Toulouse. Cette nouvelle plateforme de services industrialisés de pointe permet une approche compétitive et technologique de l’ingénierie. Les ingénieurs du TEC, issus de l’aéronautique, vont également bénéficier d’un plan de formation ambitieux afin de mettre leurs compétences au service d’autres secteurs comme le ferroviaire, le naval ou encore l’énergie.

William Rozé, Directeur Général Adjoint, Altran indique : « Altran se réjouit de la collaboration avec HyperloopTT : elle atteste de l’attractivité de notre modèle et de notre capacité à mettre au service d’HyperloopTT les compétences d’ingénierie de pointe nécessaires à un programme aussi ambitieux. Notre centre d’ingénierie représente un nouvel horizon, axé sur les innovations de l’ingénierie de demain, et nous permet ainsi de mener des projets pour l’ensemble des clients d’Altran, nationaux et internationaux, depuis Toulouse »

Altran est le leader mondial incontesté des services d’ingénierie et de R&D. Altran offre à ses clients une proposition de valeur unique pour relever leurs défis de transformation et d’innovation. Altran accompagne ses clients, du concept à l’industrialisation, pour développer les produits et les services de demain et intervient depuis plus de 35 ans auprès des grands acteurs de nombreux secteurs : Automobile, Aéronautique, Spatial, Défense & Naval, Rail, Infrastructure & Transport, Energie, Industrie & Biens de consommation, Sciences de la vie, Communications, Semiconducteur & Electronique, Logiciel & Internet, Finance & Secteur Public. Aujourd’hui, Altran compte plus de 50 000 employés dans plus dans 30 pays.

Altran fait partie du groupe Capgemini, un leader mondial du conseil, de la transformation numérique, des services technologiques et d’ingénierie. A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Responsable et multiculturel, avec 265 000 personnes dans près de 50 pays, le Groupe a pour raison d’être de libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Avec Altran, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires combiné de 17 milliards d'euros en 2019.

