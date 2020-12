MONTRÉAL, 03 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ASTEK Canada (« ASTEK ») annonce l’acquisition de Meritek inc., une société de renom spécialisée dans le recrutement dans le secteur du TI, active dans l’Est du Canada. Grâce à cette acquisition, ASTEK aura un effectif de plus de 400 ressources et un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions de dollars.



« Meritek jouit d’une réputation enviable, et son équipe partage nos valeurs et notre éthique de travail », a déclaré Michel Boucher, coactionnaire et président d’ASTEK Canada. « Dans un proche avenir, Meritek poursuivra ses activités de manière indépendante, tout en maximisant les synergies avec ASTEK sur le plan des ventes et des opérations. Dans un contexte de rareté des ressources dans le secteur des TI, ASTEK va tirer profit d’une équipe de recrutement des plus expérimentées, établie localement. »

« Nous sommes très heureux de cette transaction, qui marque un grand accomplissement, 13 ans après la fondation de l’entreprise », a affirmé François Chartrand, président de Meritek. « Nous nous réjouissons de joindre un groupe en pleine croissance et très bien positionné pour relever les défis d’aujourd’hui et de demain. Dans un marché marqué par une pénurie de la main-d’œuvre, nous joindre à un groupe international dont la pierre angulaire est la mobilité internationale nous permettra d’offrir des services à haute valeur ajoutée à nos clients. »

Jean-Luc Bernard, fondateur du Groupe ASTEK, estime pour sa part que cette acquisition aura des effets fort positifs sur la croissance de sa société : « Nous sommes très heureux d’accueillir Meritek dans notre grande famille de plus de 5 000 ressources, réparties sur cinq continents. Nous avons beaucoup de clients européens qui cherchent un pont vers le marché nord-américain, et nous sommes maintenant mieux positionnés que jamais pour les desservir, grâce à une offre de service accrue, ce qui nous aidera à poursuivre notre croissance. »

À propos de nous

ASTEK Canada (« la firme ») fait partie du Groupe ASTEK, présent dans 15 pays et soutenu par plus de 5 000 ressources hautement qualifiées en TI. Au Canada, la firme offre des services d’affectation de personnel dans le domaine des TI. Elle est en mesure de répondre aux besoins de clients œuvrant dans plusieurs secteurs d’activité, dont les suivants : financier, manufacturier, distribution, transformation, commerce électronique, assurances, services, organismes publics et parapublics. Dans un contexte de rareté de la main-d‘œuvre, la firme se distingue par sa capacité à déterminer rapidement les besoins et à recruter des ressources qualifiées pour ses clients. Elle compte entre autres sur plus de 400 ressources au Canada.

À propos du Groupe ASTEK

Le Groupe ASTEK (Paris, France)

Chiffre d’affaires de 260 millions d’euros

Expertise dans les domaines suivants : analyse et intelligence artificielle, systèmes numériques, connectivité réseaux et cybersécurité, systèmes intelligents, ingénierie de produit et procédés, conseil et performance opérationnelle

analyse et intelligence artificielle, systèmes numériques, connectivité réseaux et cybersécurité, systèmes intelligents, ingénierie de produit et procédés, conseil et performance opérationnelle Plus de 5 000 collaborateurs répartis dans 15 pays

7 centres de livraison mondiaux, y compris 3 centres outremer

