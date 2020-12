December 03, 2020 12:00 ET

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Sijoittajauutinen 3.12.2020 klo 19:00

Yleiselektroniikka-konserni vahvistaa M&A-toimintoaan strategian toteuttamiseksi ja kasvun vauhdittamiseksi

Yleiselektroniikka-konserni on nimittänyt Jesse Petäjän Head of M&A-tehtävään 4.1.2021 alkaen. Nimityksen yhteydessä Petäjä on hankkinut 8 000 kpl Yleiselektroniikka Oyj:n osaketta yhtiön pääomistajalta Preato Capital AB:lta.

Petäjällä on vankkaa osaamista pääomasijoitus- ja investointipankkiliiketoiminnasta. Hän siirtyy Head of M&A-tehtävään saksalaisesta Frankfurtin pörsissä listatusta teollisesta sijoitusyhtiöstä, Mutares SE & Co. KGaA:sta.

”Yritysostot ovat olennainen osa kasvustrategiaamme ja Jessen nimityksen myötä vahvistamme merkittävästi M&A-toimintoamme. Hänen laaja osaamisensa ja kokemuksensa yritysjärjestelyistä tukee erinomaisesti strategisia tavoitteitamme yhtiön kehittämiseksi ja kasvualustan vahvistamiseksi”, sanoo konsernin toimitusjohtaja Kari Nerg.

Espoossa, 3. päivänä joulukuuta 2020

Yleiselektroniikka Oyj

Kari Nerg

Toimitusjohtaja

Yleiselektroniikka konserni lyhyesti:

Yleiselektroniikka-konserni on Helsingin pörsissä listattu yhtiö, joka muodostuu kahdesta liiketoimintayksiköstä; elektroniikkateollisuuden alalla toimivasta Yleiselektroniikasta ja teollisuuden ja rakentamisen alalla toimivasta Machinerystä. Konsernin pro forma-liikevaihto vuonna 2019 oli 111,8 milj.€ ja se työllistää noin 330 henkilöä – Suomessa, Venäjällä ja Baltiassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.

Vuonna 1969 perustettu Yleiselektroniikka on Pohjois-Euroopan vanhimpia ammattielektroniikan myynti- ja jakeluyrityksiä. Päätuotteita ovat elektroniikan komponentit sekä mittaus- ja testauslaitteet ja asiakkaita elektroniikan valmistajat, huollot sekä tutkimus & tuotekehitys. Suomen ulkopuolella Yleiselektroniikka tunnetaan YE International nimellä.

Machinery on vuonna 1911 perustettu suomalainen tekninen tukkukauppa, joka tarjoaa markkinan johtavien päämiesten työkaluja ja -koneita, sekä ratkaisuja teollisiin koneisiin, generaattoreihin ja rakennuskoneisiin. Lisäksi Machinery tarjoaa sopimuskumppaneidensa tuotteiden kunnossapitoa ja huoltoa sekä asennettuja ratkaisuja.