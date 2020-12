Communiqué de Presse

Paris, jeudi 3 décembre 2020

17:45 CEST









Levée de 21 M€ de dette in fine auprès d’investisseurs de premier plan

Artefact (FR0000079683 – ALATF – éligible PEA-PME) annonce la levée d’un emprunt in fine de 21 millions d’euros auprès de Tikehau Capital et Bpifrance, prêteurs historiques, et Eiffel Investment Group.

Ce financement, obtenu dans des conditions compétitives, prend la forme d’une unique ligne de dette in fine à échéance 6 ans, selon les termes de laquelle seuls les intérêts financiers sont payables par périodes trimestrielles jusqu’à échéance. Le capital sera, quant à lui, remboursé en une fois à l’échéance, soit à fin 2026.

Avec cette opération, la dette long terme du Groupe s’établit à 27 millions d’euros, exclusivement composée de l’emprunt mis en place ce jour, ainsi que du Prêt Garanti par l’Etat (PGE) de 6 millions d’euros, obtenu au cours du premier semestre.

Ce financement permet à Artefact de refinancer l’intégralité de sa dette long terme, et de bénéficier de 10 millions d’euros de liquidités additionnelles pour financer sa stratégie de développement offensive. Il s’inscrit dans la trajectoire de performance dans laquelle le Groupe est désormais engagé.

Guillaume de Roquemaurel et Vincent Luciani, co-CEOs, commentent : « Nous commençons à tirer les bénéfices de la force de notre modèle tant en termes de croissance que de progression de nos résultats. Il est donc logique de renforcer aujourd’hui notre situation financière pour accompagner cette solide dynamique de développement. Sortis renforcés d’une crise sanitaire inédite, ce financement va nous permettre de passer à l’offensive sur nos marchés historiques mais aussi d’explorer de nouveaux territoires à fort potentiel. Nous sommes ainsi prêts à accélérer avec l’ambition réaffirmée de nous imposer rapidement aux premiers rangs des acteurs internationaux du data marketing. »

« Nous accompagnons le Groupe Artefact depuis plusieurs années. La transformation opérée sur ces quelques années en termes d’offres, d’innovation, mais aussi d’organisation humaine et commerciale est impressionnante. Nous sommes donc très heureuses de répondre présent aujourd’hui alors qu’une nouvelle étape s’ouvre dans le développement du Groupe qui va lui permettre de récolter les fruits de tout ce travail accompli. », confirment Nathalie Bleunven, Responsable des Activités de Corporate Lending, Tikehau Capital et Valérie de la Ménardière, Directrice d’Investissement, Bpifrance.

Nos prochains rendez-vous (après bourse) :





Jeudi 28 janvier 2021





Marge brute de l’exercice 2020

FIN

A propos d'Artefact I artefact.com

Artefact est une nouvelle génération de société de conseils et services data-driven transformant la donnée en valeur ajoutée et en impact commercial pour ses clients. Fortement implantée sur de grands marchés mondiaux (France, Allemagne, Royaume-Uni, Asie, Dubaï), Artefact intervient auprès d’un large portefeuille de plus de 300 clients intégrant de nombreux leaders mondiaux comme Samsung, Danone, L'Oréal et Sanofi. S’appuyant sur l'exploitation et l'analyse de la donnée, les activités du Groupe sont structurées en 3 grandes offres : Data Consulting, Data Marketing et Digital Activation. Artefact est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0000079683).

Pour plus d'informations :



Communication Financière Contact Presse ARTEFACT

Tel. 00 33 (0)1 40 40 27 00

investor-relations@artefact.com ACTIFIN

Stéphane Ruiz / Simon Derbanne

Tel. 00 33 (0)1 56 88 11 14

sderbanne@actifin.fr

A propos de Bpifrance

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Plus d’information sur : www.bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse





Bpifrance:

Sophie Santandrea – sophie.santandrea@bpifrance.fr – Tel : +33 1 45 65 51 62

À propos de Tikehau Capital

Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 27,2 milliards d’euros (au 30 septembre 2020) et dispose de 2,8 milliards d’euros de fonds propres (au 30 juin 2020). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, actifs réels, private equity, capital markets strategies), notamment au travers de ses filiales de gestion d’actifs qui opèrent pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte plus de 570 collaborateurs (au 30 juin 2020) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Amsterdam, Bruxelles, Luxembourg, Madrid, Milan, New York, Séoul, Singapour et Tokyo. Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP)





Contacts Presse Tikehau Capital:

Tikehau Capital : Valérie Sueur – +33 1 40 06 39 30

Image 7 : Florence Coupry & Juliette Mouraret – +33 1 53 70 74 70

press@tikehaucapital.com

A propos d'Eiffel Investment Group

Eiffel Investment Group est un gérant d’actifs spécialisé dans le financement des entreprises. Le groupe gère désormais près de 3 milliards d’euros et propose aux entreprises une gamme étendue de solutions de financement, en dettes et en fonds propres, privés et cotés. Le groupe, qui dispose de fonds propres importants, a mis en place une infrastructure institutionnelle et assure un très fort alignement d’intérêt avec les investisseurs institutionnels clients des fonds. Eiffel Investment Group est une société indépendante, détenue par son équipe aux côtés d’Impala.

Plus d’informations sur : http://www.eiffel-ig.com/

