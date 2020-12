RENSSELAER, New York, Dec. 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, ein weltweit führender Anbieter von Tiermodelllösungen für die Arzneimittelforschung, gibt den Start des neuen Service ExpressMODEL ® : Random Integration Transgenic ( RITg ) bekannt, der die Kosten für die Generierung von Tiermodellen und den Zeitrahmen reduziert.



Es werden zahlreiche Genome-Editing-Technologien eingesetzt, um Tiermodelle für die Arzneimittelforschung zu generieren. Jedes Modell hat besondere Aspekte, aber alle haben das Ziel, spezifische genetische Profile zu generieren. Die Technik, die zur Generierung von RITg-Modellen genutzt wird, produziert einen ersten Wurf, bei dem die einzelnen Gründertiere die beabsichtigten genetischen Eigenschaften tragen oder nicht tragen bzw. exprimieren oder nicht exprimieren können. Traditionell muss jedes Tier über mehrere Generationen gezüchtet werden, um zu bestimmen, welches Tier das gewünschte Ergebnis erzielt. Dieser Prozess kostet viel Zeit und Geld für ein Projekt. In einer Branche, die gezwungen ist, den Zeit- und Kostenaufwand für die Einführung neuer Therapeutika zu reduzieren, verringert ExpressMODEL®: RITg diese Belastung.

Anstatt jedes Gründertier zu züchten und seine Nachkommen zu charakterisieren, analysiert ExpressMODEL®: RITg die Transgenexpression und die Tierfruchtbarkeit im ersten Wurf. Dieser Ansatz mindert mehrere Risiken, die mit der RITg-Modellgenerierung einhergehen. Erstens bedeutet die frühzeitige Erkennung erfolgreicher Tiere, dass keine Ressourcen für die Zucht von Tieren mit falschen genetischen Profilen verschwendet werden. Zweitens sorgt die frühzeitige Beschaffung der richtigen Tiere für Planbarkeit bei den nachgeordneten Tätigkeiten. Da Projekte eine intensive Koordinierung mit anderen Stakeholdern und Ressourcen erfordern, ist dies äußerst wertvoll. Drittens können Kunden die endgültige Größe der Kohorte und den Tiergesundheitsstandard anpassen. Viertens verringert die Arbeit mit einer geringeren Anzahl von Tieren im Vorfeld die für das Projekt erforderliche Gesamtanzahl.

„Das ExpressMODEL ® -Portfolio startete damit, dass Taconic seine Expertise und Fähigkeiten auf eine neue Art und Weise zum Einsatz brachte, um den Modellgenerierungsprozess zu beschleunigen“, so Dr. John Cuse, Vice President of Scientific Services bei Taconic. „ExpressMODEL®: RITg setzt dieses Engagement fort und kombiniert Taconics starkes Know-how in der Modellgenerierung mit seiner Fachkompetenz in der Spermien-Kryokonservierung, extrakorporaler Befruchtung und Transgenanalyse, um die Risiken im Zusammenhang mit dieser Genome-Editing-Methode zu eliminieren. So erhalten Kunden entscheidende Daten Monate früher als mit herkömmlichen Ansätzen. In der Forschung ist es selten, dass Kunden sich nicht zwischen Geschwindigkeit und Qualität entscheiden müssen“.

Taconic ist ein vollständig lizenzierter Anbieter von Dienstleistungen zur Generierung von Nagetiermodellen und verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in der Modellgenerierung . Taconic bietet Geninaktivierung, Genmutation oder -austausch, Transgenexpression, RNAi und Genome-Editing mit CRISPR/Cas9-Technik und stellt damit sicher, dass für jedes spezifische Kundenprojekt die richtigen Tools genutzt werden können. Ergänzt wird diese Expertise durch Taconics einzigartige Fähigkeit, einen nahtlosen Übergang vom Modelldesign zum Zucht- und Koloniemanagement zu ermöglichen, sodass Kunden eine Komplettlösung erhalten. Zu diesen wissenschaftlichen Dienstleistungen gehören die Beschaffung oder Generierung, der Import, die Lizenzierung, Aufzucht, das Testen, die Vorbereitung und der Vertrieb genetisch veränderter Modelle weltweit.

Weitere Informationen zu den Lösungen zur Generierung von Tiermodellen von Taconic erhalten Sie bei Taconic Biosciences unter 1-888-TACONIC (888-822-6642) in den USA, +45 70 23 04 05 in Europa oder per E-Mail unter info@taconic.com .

Über Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences ist ein vollständig lizenzierter und weltweit führender Anbieter von genetisch veränderten Nagetiermodellen und zugehörigen Dienstleistungen. Taconic wurde 1952 gegründet und bietet optimale Tiermodellösungen. Im Rahmen des breiten Servicespektrums können Kunden wertvolle Forschungsmodelle erwerben, anwendungsspezifisch generieren, züchten, vorkonditionieren, testen und weltweit beziehen. Als Spezialist für genetisch veränderte Maus- und Rattenmodelle, Mikrobiome, Mausmodelle für die Immunonkologie sowie integrierte Modelldesign- und Züchtungsdienstleistungen betreibt Taconic drei Labore und sechs Züchtungseinrichtungen in den USA und Europa. Das Unternehmen unterhält außerdem Vertriebsbeziehungen in Asien und verfügt über weltweite Versandkapazitäten, mit denen es Tiermodelle nahezu überall auf der Welt bereitstellen kann.

Pressekontakt:

Kelly Owen Grover

Director of Marketing Communications

+1 (518) 697-3824

kelly.grover@taconic.com