RENSSELAER, New York, 03 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, un leader mondial dans la fourniture de solutions de modèles animaux pour la découverte de médicaments, annonce le lancement du nouveau service ExpressMODEL ® : Random Integration Transgenic ( RITg ) , qui réduit les coûts et les délais de génération de modèles animaux.



De nombreuses technologies d'édition génique sont utilisées afin de générer des modèles animaux pour la découverte de médicaments, chacune avec des considérations uniques mais avec l'objectif partagé de créer des profils génétiques spécifiques. La technique utilisée pour générer des modèles RITg produit une portée initiale où les animaux fondateurs peuvent ou non porter et/ou exprimer la caractéristique génétique voulue. Habituellement, chaque animal doit être élevé sur plusieurs générations pour déterminer lequel ou lesquels produiront le résultat souhaité. Ce processus rallonge considérablement et ajoute beaucoup de dépenses à un projet. Dans un secteur incité à réduire les délais et les coûts liés à l'introduction de nouveaux traitements dans le monde, ExpressMODEL®: RITg allège le fardeau.

Au lieu d'élever chaque animal fondateur et de caractériser sa progéniture, ExpressMODEL®: RITg analyse l'expression des transgènes et la fertilité des animaux dans la première portée. Cette approche atténue plusieurs risques inhérents à la génération de modèles RITg. Premièrement, en reconnaissant les animaux réussis plus tôt, les ressources ne sont pas gaspillées par l'élevage d'animaux présentant des profils génétiques incorrects. Deuxièmement, l'obtention des bons animaux au début du processus offre de la prévisibilité pour les activités en aval. Étant donné que les projets nécessitent une coordination intense avec d'autres parties prenantes et ressources, cela est extrêmement avantageux. Troisièmement, les clients peuvent personnaliser la taille finale de la cohorte et la norme de santé animale. Quatrièmement, la poursuite d'un plus petit nombre d'animaux au départ réduit le nombre global requis pour le projet.

« Le portefeuille ExpressMODEL ® a été créé en tirant parti de l'expertise et des capacités de Taconic d'une nouvelle manière pour accélérer le processus de génération de modèles », a partagé le Dr John Couse, vice-président des services scientifiques chez Taconic. « ExpressMODEL®: RITg poursuit cet engagement, en combinant le fort savoir-faire en génération de modèles de Taconic avec son expertise en cryoconservation de spermatozoïdes, en fertilisation in vitro et en analyse des transgènes afin d'éliminer les risques associés à cette technique d'édition génique. Cela fournit aux clients des données décisives avec un gain de temps de plusieurs mois par rapport aux approches conventionnelles. C'est un exemple rare de recherche où les clients n'ont pas à choisir entre vitesse et qualité. »

Taconic est un prestataire entièrement agréé de services de génération de modèles de rongeurs et possède plus de vingt ans d' expérience en génération de modèles , fournissant l'inactivation, la mutation ou le remplacement de gènes, l'expression des transgènes, l'interférence par ARN et l'édition génique via les technologies relatives au CRISPR/Cas9 afin d'assurer que les bons outils soient utilisés pour chaque projet client spécifique. Pour compléter cette expertise, Taconic a la capacité unique de fournir une transition fluide de la conception de modèles à la gestion de l'élevage et des colonies , offrant ainsi une solution complète à ses clients. Ces services scientifiques incluent l'acquisition ou la génération, l'importation, l'octroi de licences, l'élevage, les essais, la préparation et la distribution de modèles génétiquement modifiés partout dans le monde.

Pour en savoir plus sur les solutions de génération de modèles de Taconic, contactez Taconic en composant le 1-888-TACONIC (888-822-6642) aux États-Unis, le +45 70 23 04 05 en Europe, ou envoyez un e-mail à l'adresse info@taconic.com .

À propos de Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences est un leader mondial pleinement agréé en modèles et services de rongeurs génétiquement modifiés. Fondée en 1952, la société Taconic offre les meilleures solutions animales, afin que les clients puissent acquérir, générer d'une manière personnalisée, élever, préconditionner, tester et distribuer des modèles de recherche précieux dans le monde entier. Spécialiste des modèles de souris et de rats génétiquement modifiés, du microbiome, des modèles de souris pour l'immuno-oncologie et des services de conception de modèles intégrés et d'élevage, Taconic exploite trois laboratoires de service et six établissements d'élevage aux États-Unis et en Europe, entretient des relations de distribution en Asie et dispose de capacités d'expédition mondiales pour fournir des modèles animaux presque partout dans le monde.

Contact auprès des médias :

Kelly Owen Grover

Directrice des communications marketing

(518) 697-3824

kelly.grover@taconic.com