纽约州伦斯勒, Dec. 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供药物发现动物模型解决方案的全球领先企业Taconic Biosciences宣布推出新型 ExpressMODEL ® ： 随机整合转基因 （ RITg ） 服务，为动物模型生成节省成本和时间。



许多基因编辑技术被用于药物发现所需动物模型的生成，每种技术都有独特的考量因素，但共同目标是创建特定的基因档案。用于生成RITg模型的技术产生初始一代动物幼崽，其中的单只首建动物可能携带或不携带并/或表达预期的遗传特征。传统方法中，每一只动物均必须经过几代繁育才能决定哪些能产生预期的结果。这一过程大大增加了项目用时和成本。这一行业迫切需要以加快速度和节约成本的方式为世界提供新药，而ExpressMODEL®: RITg减轻了这种负担。

ExpressMODEL®：RITg分析第一窝动物的转基因表达和动物繁殖能力，而不是培育每只首建动物并对其后代的特征进行鉴定。这种方法降低了生成RITg模型过程的几项固有风险。首先，尽早识别出获得预期结果的动物意味着不必浪费资源来繁育基因图谱不正确的动物。第二，在过程的早期获得所需动物为下游活动提供了可预测性。由于项目需要与其他利益相关方和资源密切协调，这一点极其宝贵。第三，客户可以定制最终队列大小和动物健康标准。第四，前期减少动物数量可以减少项目所需的总数量。

ExpressMODEL ® 组合源自Taconic以一种新方式利用其专业知识和能力来加速模型生成过程，”Taconic科学服务副总裁John Couse博士介绍说。“ExpressMODEL®: RITg延续这一承诺，将Taconic强大的模型生成技术诀窍与精子冷冻保存、体外受精和转基因分析方面的专业知识相结合，消除这种基因编辑技术的关联风险。与传统方法相比，这可以提前数月为客户提供决定性数据。客户无需在速度和质量之间做出选择，这是在研究工作中极其少见的情形。”

Taconic是一家获完全授权的啮齿动物模型生成服务提供商，拥有20多年的 模型 生成 经验 ，通过CRISPR/Cas9技术提供基因灭活、基因突变或置换、转基因表达、RNAi和基因编辑，以确保为每个特定客户项目提供正确的工具。与这一专业知识形成补充的是Taconic提供从模型设计到 繁育和种群管理 的无缝过渡独特能力，为客户提供完整的解决方案。这些科学服务包括转基因模型的获取或生成、进口、授权、繁育、测试、准备和向世界各地任何地点的分发。

要详细了解Taconic的 模型 生成 解决方案 ，请联系Taconic，美国电话：1-888-TACONIC (888-822-6642)，欧洲电话：+45 70 23 04 05，或发送电子邮件至： info@taconic.com 。

关于Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences是基因工程啮齿动物模型及服务领域一家获得全面许可的全球领先机构。Taconic成立于1952年。公司提供最佳的动物解决方案，让客户能够在全球范围内获取、定制生产、培育、预处理、测试和分发极为重要的研究模型。Taconic是基因工程小鼠和大鼠模型、微生物群系、免疫肿瘤学小鼠模型以及综合模型设计和繁育服务方面的专家，在美国和欧洲运营三所配种实验室和六处繁育设施，在亚洲拥有长期经销商，并拥有全球范围的运送能力，可以为世界上几乎任何地方提供动物模型。

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