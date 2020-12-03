紐約倫斯勒, Dec. 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences 是提供藥物發現動物模型解決方案的全球領導者，公司宣佈推出全新 ExpressMODEL ® ： 隨機整合基因改造 ( RITg ) 服務，以減少動物模型生殖的成本和縮短所需時間。



市面上有多種用於生殖藥物發現動物模型的基因編輯技術，這些技術各有獨特的考慮因素，但共同目標都是建立特定的基因特徵。在用於生殖 RITg 模型的技術獲得的第一代動物中，個別動物可能攜帶或不攜帶和／或表達預期的基因特徵。傳統上，每隻動物都必須繁殖幾代，以確定哪些動物可以產生所需的結果。這個流程需要在項目投入大量的時間和金錢。在這個必須縮短將新療法推向世界的時間和減少成本的行業中，ExpressMODEL®: RITg 減輕了相關負擔。

ExpressMODEL®: RITg 不會對每隻第一代動物進行繁殖並對其後代進行表徵，而是分析第一代動物的基因改造表達和動物繁殖能力。這種方法減輕了 RITg 模型生殖的幾個固有風險。首先，較早識別出成功的動物表示無需浪費資源來繁殖具有錯誤基因特徵的動物。其次，在早期獲得正確的動物為下游活動提供了可預測性。由於項目需要與其他利益相關者和資源進行密切協調，因此這非常有價值。再次，客戶可自訂最終的群體大小和動物健康標準。最後，預先減少動物數量可減少該項目所需的總數。

Taconic 科學服務副總裁 John Couse 博士說：「 ExpressMODEL ® 產品組合始於 Taconic 以全新方式利用其專業知識和能力來加快模型生殖流程。ExpressMODEL®: RITg 繼續履行這項承諾，將 Taconic 強大的模型生殖專業知識與精子冷凍保存、體外受精和基因改造分析方面的專業知識相結合，以消除與該基因編輯技術相關的風險。這比傳統方法早幾個月為客戶提供決定性的數據。客戶無需在速度和品質之間進行選擇，這在研究中很少見。」

Taconic 是獲全許可的囓齒模型生殖服務供應商，擁有 20 多年的 模型 生殖 經驗 ，提供基因失活、基因突變或替代、基因改造表達、RNAi 和透過 CRISPR/Cas9 技術進行的基因編輯，確保為每個特定的客戶項目使用正確的工具。除了這些專業知識外，Taconic 還擁有獨特的能力，可以實現從模型設計到 繁殖和繁育管理 的順暢過渡，從而為客戶提供完整的解決方案。這些科學服務包括獲取或生殖、進口、許可、繁殖、測試、準備基因工程模型，以及將其分銷到全球任何地方。

如欲了解有關 Taconic 模型 生殖 解決方案 的更多資訊，請致電 Taconic 1-888-TACONIC (888-822-6642)（美國）、+45 70 23 04 05（歐洲），或發送電郵至 info@taconic.com 。

關於 Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences 是獲全許可的囓齒動物基因工程模型及服務的全球領導者。Taconic 於 1952 年成立，旨在提供最佳的動物解決方案，讓客戶得以在全球內獲取、自訂生殖、培育、預處理、測試及分發重要的研究模型。Taconic 是老鼠基因工程模型、精密研究老鼠模型及綜合模型設計和繁殖服務的專家企業，在美國和歐洲經營三個服務實驗室和六個繁殖設施，在亞洲與經銷商建立合作關係，並可將動物模型運送至全球幾乎任何地方。

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