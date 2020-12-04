上海, Dec. 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球知名的工作场所文化评估和认证机构卓越职场®经评估，将凯斯纽荷兰工业集团中国（所有全资子公司）列入2020年大中华区最佳职场™榜单。



最佳职场认证需要通过双重评估：其一是信任指数©员工调查，衡量员工对公司领导力、组织文化和信任度的看法；其二是文化审计©问卷，由受评估公司提交，概述公司现行政策与措施。参与公司必须在信任指数员工调查中整体得分高于70%的门槛值，并且符合其他标准，同时满足文化审计评估的要求，才能获得大中华区最佳职场的认证。

凯斯纽荷兰工业集团中国的主要优势包括推进公司包容性文化建设，以及为员工提供多元文化背景下跨国团队协同合作的工作环境。评估还体现了公司注重培养员工对公司的归属感和向心力，员工在为集体成就感到自豪的同时，愿意不断超越自我支持团队发展。此外，公司还为员工提供优质和安全的工作环境，确保员工可以跨部门跨地区高度参与其中。

凯斯纽荷兰工业集团中国区总裁卢卡·马纳蒂(Luca Mainardi)表示：“因为全体员工对公司的坚定支持与奉献精神，我们才获得了卓越职场这一重要认可。只有我们始终上下一心，坚持践行公司的价值观，我们才能获得成功，让凯斯纽荷兰工业集团中国成为最佳职场。今后我们仍将继续努力，进一步加强员工的参与度，提升员工工作体验。”

凯斯纽荷兰工业集团旗下有十二个品牌，其中七个在中国运营，业务涉及农业机械、工程机械、商用车与动力总成。此外，集团旗下设立凯斯纽荷兰金融服务为各业务板块提供金融支持，后市场部门为客户提供完善的配件与服务。凯斯纽荷兰工业集团在中国还设有三家合资企业，包括合资企业在内集团在中国员工总数约为9,600人，设有五家生产工厂和五个研发中心。

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凯斯纽荷兰工业集团（纽交所代码：CNHI /米兰证券交易所代码：CNHI）是全球资本货物行业的领军企业之一，具备领先的行业经验与丰富的产品类别，业务版图覆盖全球。公司旗下品牌在各行业都处于国际领先水平：包括农业机械行业的Case IH（凯斯）、New Holland Agriculture（纽荷兰） 和 Steyr （斯太尔）品牌；建筑与土方作业行业的 CASE（凯斯） 和 New Holland Construction（纽荷兰）品牌；商用车行业的Iveco（依维柯）品牌；公交与客车行业的Iveco Bus 和 Heuliez Bus品牌；采石与工程车行业的Iveco Astra品牌；消防车行业的Magirus（马基路斯）品牌；国防与民防车行业的Iveco Defence Vehicles品牌；以及动力总成行业的FPT Industrial（菲亚特动力科技）品牌。更多信息，请访问公司网站： www.cnhindustrial.com

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