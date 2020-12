Siili Solutions Oyj Sisäpiiritieto Pörssitiedote 4.12.2020 klo 9.30



Siili Solutions vauhdittaa digitaalisen kokemuksen (Digital Experience) strategian toteuttamistaan

Siili Solutions Oyj (”Siili”) on allekirjoittanut sopimuksen Supercharge Holding Zrt:n kanssa, jonka nojalla Siili on sopinut ostavansa 55 prosenttia digitaalisten ratkaisujen toimittamiseen erikoistuneesta unkarilaisesta Supercharge Kft -yhtiöstä (”Supercharge” tai ”Yhtiö”). Kaupan arvioidaan toteutuvan viimeistään helmikuun 2021 aikana, ja sen toteutuminen on ehdollinen Unkarin innovaatio- ja teknologiaministeriön hyväksynnälle.

Kaupan toteuduttua Siili vauhdittaa digitaalisten kokemusten (Digital Experience) toteuttamiseen keskittyvää strategiaansa Superchargen vahvalla innovaatio-, konseptointi- ja mobiiliapplikaatio-osaamisella. Superchargen ja Siilin liitto vahvistaa myös Siilin strategiaa kansainvälisten Core-yksiköiden rakentamisesta, sillä Superchargesta tulee Core Unkari vastaavalla tavalla kuten uudessa strategiassa esitelty Core Puola.

Supercharge on vuonna 2010 perustettu digitaalisten palvelujen innovointi-, suunnittelu- ja kehittämiskumppani, jolla on laaja kansainvälinen asiakaskunta. Yhtiö työskentelee digitaalisten strategioiden, konseptien ja designin parissa sekä kehittää edistyksellisiä käyttöliittymiä ja ohjelmistoja erityisesti mobiiliympäristöihin. Supercharge Kft -yhtiön tilikauden 2019 Unkarin kirjanpitokäytännön mukainen liikevaihto oli 7,6 miljoonaa euroa ja käyttökate (EBITDA) 1,8 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on n. 115 henkilöä Budapestissä, Lontoossa ja Amsterdamissa.

“Superchargen vahva kannattava kansainvälinen kasvu, yrityksen kulttuuri sekä energinen tiimi tekivät meihin vaikutuksen. Vuosina 2016–2019 Superchargen liikevaihdon keskimääräinen vuosittainen kasvu on ollut 51 %, ja yhtiön kansainväliseen asiakaskuntaan kuuluvat muun muassa Ericsson, Deutsche Telekom Group ja Kodak. Yhdistymisen kautta verkostomme Euroopassa kasvaa merkittävästi ja voimme palvella kansainvälisiä asiakkaita entistä paremmin. Odotamme yhteistyötä innolla”, sanoo Siilin toimitusjohtaja Marko Somerma.

Järjestelyn ehtojen mukaisesti kauppahinta Siili Solutions Oyj:n ostamasta 55 prosentin osuudesta perustuu Yhtiön velattomaan arvoon (EV), jonka lopullinen suuruus määräytyy vuoden 2020 tilintarkastetun tilinpäätöksen perusteella, mutta jonka enimmäismääräksi on sovittu 9,2 miljoonaa euroa. Kauppahinta maksetaan käteisvastikkeella, joka rahoitetaan osittain uudella nostettavalla pankkilainalla ja osittain Siilin kassavaroista. Yhtiön perustajat jatkavat Yhtiön johdossa.

Järjestelyn ehtojen mukaisesti sekä Siilillä että Supercharge Holding Zrt:llä on oikeus toteuttaa kauppa lopusta 45 prosentista Yhtiötä vaiheittain vuosien 2024–2026 aikana.

