Arco Vara AS-i tütarfirma Kodulahe OÜ on sõlminud ehitus- ja finantseerimislepingud järgmise Kodulahe Kvartali elukondliku arendusprojekti teostamiseks.



Tallinnas Merimetsas alustatakse Kodulahe Kvartali 4. ja 5. kortermaja ühist arendust aadressidel Pagi 3 ja Pagi 5, kuhu rajatakse 72 korterit. Pakkumisele tulevad 2-5-toalised korterid summaarse netopinnaga 4777 m2. Hooned projekteeris KAMP Arhitektid OÜ, ehituse peatöövõtjaks on RAMM Ehituse OÜ ja ehitust finantseerib AS LHV Pank. Hooned valmivad 2022. aasta suvel ja projekti oodatav tulu on ligikaudu 11,7 mln eurot.

Arco Vara AS-i tegevjuht Miko Niinemäe: “Klientide huvi Kodulahes elamise ja Merimetsa piirkonna vastu on stabiilselt kõrge ning leiame, et piirkonna kvaliteetse arendustegevuse jätkamine on tähtis kogu Tallinna arenguks. Oluline on välja tuua, et tegemist on Paldiski mnt 70c planeeringuala viimase etapiga, mida on Arco Vara arendanud juba aastast 2014.”