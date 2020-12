L’information financière présentée dans le présent document est fondée sur l’information consolidée résumée intermédiaire (non auditée) pour le trimestre clos le 31 octobre 2020 et les états financiers consolidés audités pour l’exercice clos le 31 octobre 2020, préparés conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS), publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB). Tous les montants sont libellés en dollars canadiens. La Banque Laurentienne du Canada et ses entités sont collectivement désignées sous le nom de Banque Laurentienne Groupe Financier (le « Groupe » ou la « Banque ») et offrent des produits ou services en matière de dépôt, d’investissement, de prêt, de valeurs mobilières, de fiducie et autres.



« Je tiens à exprimer mes remerciements personnels et mon immense reconnaissance à nos employés pour les efforts qu'ils ont déployés au service de nos clients et de cette organisation au cours de cette année difficile pour la Banque Laurentienne et pour les Canadiennes et Canadiens en général » , a déclaré Rania Llewellyn, présidente et chef de la direction. « Bien que l'incertitude économique causée par la pandémie demeure présente, les défis peuvent entraîner des changements positifs. Nous nous engageons activement dans le processus de renouvellement et de croissance au sein de notre organisation. En 2021, nous redéfinirons nos priorités, recentrerons nos efforts et renouvellerons la passion et la fierté de nos employés pour créer une équipe unie afin d’apporter une valeur durable à long terme à nos clients, à nos collectivités et à nos actionnaires ».

Faits saillants de 2020

Résultat net ajusté (1) de 138,2 millions $ en 2020, comparativement à 193,2 millions $ en 2019

de 138,2 millions $ en 2020, comparativement à 193,2 millions $ en 2019 Résultat net comme présenté de 114,1 millions $ en 2020, comparativement à 172,7 millions $ en 2019

Provisions pour pertes sur créances de 116,3 millions $ en 2020, compte tenu de l’incidence de la pandémie de COVID-19

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ajusté (1) de 5,5 % et rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de 4,4 %

de 5,5 % et rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de 4,4 % Ratio d’efficacité ajusté (1) de 72,3 % et ratio d’efficacité comme présenté de 75,6 %

de 72,3 % et ratio d’efficacité comme présenté de 75,6 % Marge nette d’intérêt en hausse de 3 points de base d’un exercice à l’autre

Ratio des fonds propres de catégorie 1 (CET1) sous forme d’actions ordinaires de 9,6 %

Faits saillants du quatrième trimestre 2020

Résultat net ajusté (1) de 42,3 millions $ et résultat net comme présenté de 36,8 millions $

de 42,3 millions $ et résultat net comme présenté de 36,8 millions $ Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ajusté (1) de 6,8 % et rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires comme présenté de 5,9 %

de 6,8 % et rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires comme présenté de 5,9 % Ratio d’efficacité ajusté (1) de 69,9 % et ratio d’efficacité comme présenté de 72,9 %

de 69,9 % et ratio d’efficacité comme présenté de 72,9 % Nomination de Rania Llewellyn à titre de présidente et chef de la direction

Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les En millions de dollars canadiens, sauf les données par action et les pourcentages (non audité) 31 octobre

2020 31 octobre

2019 Variation 31 octobre

2020 31 octobre

2019 Variation Comme présenté Résultat net 36,8 $ 41,3 $ (11 ) % 114,1 $ 172,7 $ (34 ) % Résultat dilué par action 0,79 $ 0,90 $ (12 ) % 2,37 $ 3,77 $ (37 ) % Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 5,9 % 6,6 % 4,4 % 7,0 % Ratio d’efficacité 72,9 % 74,8 % 75,6 % 75,0 % Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires 9,6 % 9,0 % Base ajustée (1) Résultat net ajusté 42,3 $ 48,0 $ (12 ) % 138,2 $ 193,2 $ (28 ) % Résultat dilué par action ajusté 0,91 $ 1,05 $ (13 ) % 2,93 $ 4,26 $ (31 ) % Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ajusté 6,8 % 7,8 % 5,5 % 7,9 % Ratio d’efficacité ajusté 69,9 % 71,2 % 72,3 % 72,3 %





(1) Certaines mesures présentées dans le présent document ne tiennent pas compte des montants désignés comme étant des éléments d’ajustement et constituent des mesures non conformes aux PCGR. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » pour plus de précisions.

MONTRÉAL, 04 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Banque Laurentienne Groupe Financier a affiché un résultat net de 114,1 millions $, ou un résultat dilué par action de 2,37 $, pour l’exercice clos le 31 octobre 2020, comparativement à un résultat net de 172,7 millions $, ou un résultat dilué par action de 3,77 $, pour l’exercice clos le 31 octobre 2019. Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires a été de 4,4 % pour l’exercice clos le 31 octobre 2020, par rapport à 7,0 % pour l’exercice clos le 31 octobre 2019. Sur une base ajustée, le résultat net s’est établi à 138,2 millions $, ou un résultat dilué par action de 2,93 $, pour l’exercice clos le 31 octobre 2020, en baisse par rapport à un résultat net de 193,2 millions $, ou un résultat dilué par action de 4,26 $, pour l’exercice clos le 31 octobre 2019. Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ajusté s’est établi à 5,5 % pour l’exercice clos le 31 octobre 2020, comparativement à 7,9 % en 2019.

Pour le quatrième trimestre 2020, le résultat net s’est établi à 36,8 millions $ et le résultat dilué par action, à 0,79 $, comparativement à un résultat net de 41,3 millions $ et un résultat dilué par action de 0,90 $ pour le quatrième trimestre 2019. Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires a été de 5,9 % pour le quatrième trimestre 2020, par rapport à 6,6 % pour le quatrième trimestre 2019. Sur une base ajustée, le résultat net s’est établi à 42,3 millions $ et le résultat dilué par action, à 0,91 $, pour le quatrième trimestre 2020, en baisse comparativement au résultat net de 48,0 millions $ et au résultat dilué par action de 1,05 $ pour le quatrième trimestre 2019. Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ajusté s’est établi à 6,8 % pour le quatrième trimestre 2020, comparativement à 7,8 % en 2019. Les résultats comme présentés incluent des éléments d’ajustement qui sont décrits à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et indicateurs clés de performance ».

Changements organisationnels

Nous apportons plusieurs changements importants à notre équipe de direction et à notre organisation. Stéphane Therrien a annoncé sa décision de prendre sa retraite de la Banque Laurentienne à la fin du mois de décembre. Stéphane a été un leader apprécié à la Banque Laurentienne pendant plus de neuf ans. Nous le remercions de son importante contribution à la Banque et lui souhaitons bon succès pour la suite. Avec le départ de Stéphane, nous allons également mettre en œuvre une réorganisation des Services aux entreprises et des Services aux particuliers en créant deux unités opérationnelles distinctes.

Nous sommes heureux d’annoncer qu’Éric Provost, actuellement premier vice-président des services aux entreprises et président de LBC Capital, est nommé vice-président exécutif des services aux entreprises, à compter du 1er janvier 2021. Cette promotion témoigne des nombreux succès d'Éric au cours de sa carrière de plus de huit années à la Banque Laurentienne, pendant laquelle il a joué un rôle essentiel dans plusieurs acquisitions récentes, notamment les activités canadiennes de CIT et Northpoint Commercial Finance.

Les services aux particuliers incluront le réseau des succursales du Québec, les services bancaires numériques et B2B Banque, lesquels seront regroupés en une seule division. Nous entamerons officiellement la recherche d'un nouveau dirigeant des Services aux particuliers, qui sera localisé au Québec.

Incidences de la pandémie de COVID-19

Au début de 2020, la COVID-19 s’est propagée à l’échelle mondiale et a été classée au rang de pandémie mondiale par l’Organisation mondiale de la Santé. La nature sans précédent de la pandémie de COVID-19 s’est répercutée sur l’économie mondiale en 2020 et la deuxième vague, laquelle s’est amorcée à l’automne, soulève des inquiétudes à l’approche de 2021. Dans ce contexte, notre réponse à la pandémie à ce jour nous a permis de préserver la sécurité de nos employés et de nos clients. En outre, les mesures que nous avons mises en œuvre nous ont aussi procuré l’assise nécessaire pour soutenir nos activités pendant cette période d’incertitude accrue. Notre situation de liquidité et nos fonds propres continuent de nous offrir la souplesse requise pour que nous puissions soutenir nos clients tout au long de cette période difficile. La COVID-19 a eu une incidence sur la performance financière depuis mars 2020 et, par conséquent, l’amélioration de certaines de nos activités a été éclipsée par une augmentation importante des provisions pour pertes sur créances. Néanmoins, nous conservons un optimisme prudent à l’égard de l’avenir, l’économie ayant fait preuve de résilience jusqu’à maintenant en s’adaptant progressivement à cette nouvelle réalité.

Faits saillants

Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les En milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire (non audité) 31 octobre

2020 31 juillet

2020 Variation 31 octobre

2019 Variation 31 octobre

2020 31 octobre

2019 Variation Résultats d’exploitation Revenu total 243 539 $ 248 609 $ (2 ) % 241 638 $ 1 % 971 009 $ 968 510 $ — % Résultat net 36 811 $ 36 217 $ 2 % 41 343 $ (11 ) % 114 085 $ 172 710 $ (34 ) % Résultat net ajusté (1) 42 311 $ 47 083 $ (10 ) % 47 966 $ (12 ) % 138 206 $ 193 227 $ (28 ) % Performance opérationnelle Résultat dilué par action 0,79 $ 0,77 $ 3 % 0,90 $ (12 ) % 2,37 $ 3,77 $ (37 ) % Résultat dilué par action ajusté (1) 0,91 $ 1,02 $ (11 ) % 1,05 $ (13 ) % 2,93 $ 4,26 $ (31 ) % Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 5,9 % 5,8 % 6,6 % 4,4 % 7,0 % Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ajusté (1) 6,8 % 7,7 % 7,8 % 5,5 % 7,9 % Marge nette d’intérêt 1,82 % 1,86 % 1,84 % 1,84 % 1,81 % Ratio d’efficacité 72,9 % 73,9 % 74,8 % 75,6 % 75,0 % Ratio d’efficacité ajusté (1) 69,9 % 68,1 % 71,2 % 72,3 % 72,3 % Levier d’exploitation 1,3 % 3,4 % (2,9 ) % (0,7 ) % (8,5 ) % Levier d’exploitation ajusté (1) (2,7 ) % 9,3 % (0,9 ) % — % (7,8 ) % Situation financière (en millions $) Prêts et acceptations 33 193 $ 32 807 $ 1 % 33 667 $ (1 ) % Actif total 44 168 $ 44 295 $ — % 44 353 $ — % Dépôts 23 920 $ 24 570 $ (3 ) % 25 653 $ (7 ) % Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 2 324 $ 2 292 $ 1 % 2 303 $ 1 % Principaux inducteurs de croissance (en millions $) Prêts aux clients commerciaux 12 730 $ 12 704 $ — % 12 966 $ (2 ) % Prêts à des particuliers (2) 20 463 $ 20 103 $ 2 % 20 700 $ (1 ) % Dépôts des clients (3) 21 436 $ 22 045 $ (3 ) % 22 518 $ (5 ) % Ratios de fonds propres réglementaires selon Bâle III Ratio des fonds propres de catégorie 1 (CET1) sous forme d’actions ordinaires (4) 9,6 % 9,4 % 9,0 % Actif pondéré en fonction des risques liés aux CET1 (en millions $) 19 669 $ 19 927 $ 20 407 $ Qualité du crédit Prêts dépréciés bruts en pourcentage des prêts et des acceptations 0,82 % 0,84 % 0,52 % Prêts dépréciés nets en pourcentage des prêts et des acceptations 0,59 % 0,62 % 0,40 % Provisions pour pertes sur créances en pourcentage des prêts et des acceptations moyens 0,29 % 0,27 % 0,15 % 0,35 % 0,13 % Renseignements sur les actions ordinaires Cours de l’action – Clôture (5) 26,21 $ 26,55 $ (1 ) % 45,30 $ (42 ) % 26,21 $ 45,30 $ (42 ) % Ratio cours / résultat (quatre derniers trimestres) 11,1 x 10,7 x 12,0 x 11,1 x 12,0 x Valeur comptable par action 53,74 $ 53,15 $ 1 % 54,02 $ (1 ) % 53,74 $ 54,02 $ (1 ) % Dividendes déclarés par action 0,40 $ 0,40 $ — % 0,66 $ (39 ) % 2,14 $ 2,62 $ (18 ) % Rendement de l’action 6,1 % 6,0 % 5,8 % 8,2 % 5,8 % Ratio du dividende versé 50,8 % 52,0 % 73,5 % 90,2 % 69,3 % Ratio du dividende versé ajusté (1) 43,7 % 39,1 % 62,6 % 72,9 % 61,4 %





(1) Voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et indicateurs clés de performance ». (2) Y compris les prêts personnels et les prêts hypothécaires résidentiels. (3) Y compris les dépôts de particuliers obtenus par l’intermédiaire du réseau de succursales au Québec, du réseau des conseillers et des courtiers, et de l’offre numérique directe aux clients, ainsi que les dépôts des clients commerciaux. (4) Calculé au moyen de l’approche standard pour évaluer le risque de crédit et le risque opérationnel. (5) Cours de clôture à la Bourse de Toronto (TSX).

Cibles de performance à moyen terme – rétrospective

Les cibles de performance à moyen terme établies il y a un an et la performance de la Banque en 2020 sont présentées dans le tableau ci-après. Les cibles de performance à moyen terme dépendent d’un certain nombre d’hypothèses, comme il en est question à la rubrique « Perspectives » de notre rapport annuel 2019.

En milliards de dollars canadiens, sauf les données par action et les pourcentages ( non audité) Cibles triennales à moyen

terme pour 2022 (1) 2020 2019 Variation

2020/2019 Performance financière ajustée (2) Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ajusté Réduction de l’écart

à 250 pb (3) 5,5 % 7,9 % Écart actuel à 630 pb Ratio d’efficacité ajusté < 63 % 72,3 % 72,3 % — % Résultat dilué par action ajusté Croissance de 5 % à

10 % annuellement 2,93 $ 4,26 $ (31 ) % Levier d’exploitation ajusté Positif — % (7,8 ) % n. s. Principaux inducteurs de croissance Prêts aux clients commerciaux Croissance, pour

atteindre 17,5 G$ 12,7 $ 13,0 $ (2 ) % Prêts à des particuliers (4) Croissance, pour

atteindre 22,5 G$ 20,5 $ 20,7 $ (1 ) % Dépôts des clients (5) Croissance, pour

atteindre 26,0 G$ 21,4 $ 22,5 $ (5 ) %





(1) Cibles à moyen terme, telles qu’elles ont été établies dans le rapport annuel 2019. (2) Les objectifs financiers pour 2022 sont fondés sur des mesures non conformes aux PCGR qui excluent les éléments d’ajustement liés aux plans de restructuration et aux regroupements d’entreprises. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et indicateurs clés de performance ». (3) En comparaison des principales banques canadiennes; la Banque ayant recours à l’approche fondée sur les notations internes avancée pour évaluer le risque de crédit et à l’approche standard pour évaluer le risque opérationnel. L’écart actuel est fondé sur la moyenne des principales banques canadiennes pour la période de neuf mois close le 31 juillet 2020. (4) Y compris les prêts personnels et les prêts hypothécaires résidentiels. (5) Y compris les dépôts de particuliers obtenus par l’intermédiaire du réseau de succursales au Québec, du réseau des conseillers et des courtiers, et de l’offre numérique directe aux clients, ainsi que les dépôts des clients commerciaux.

Sommaire de la performance pour 2020

L’incidence financière de la COVID-19 depuis le deuxième trimestre 2020 a nui à notre capacité d’atteindre la plupart de nos cibles de performance. L’augmentation des pertes de crédit attendues, attribuable principalement aux conditions économiques très difficiles, et le revenu d’intérêt moins élevé en raison d’une diminution dans certains portefeuilles de prêts ciblés ont contribué à la performance réduite, malgré l’amélioration des résultats des activités liées aux marchés qui ont mieux fait au deuxième semestre 2020 et la stabilisation des dépenses. Les dépôts de clients ont également diminué, du fait de la diminution des niveaux de prêts et des mesures d’optimisation du financement. Cependant, les dépôts à vue de particuliers ont augmenté de 27 % au cours des douze derniers mois. Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ajusté s’est établi à 5,5 % en 2020, par rapport à 7,9 % à l’exercice 2019, tandis que l’écart de rendement des capitaux propres par rapport à la moyenne des principales banques canadiennes s’est établi à 630 points de base. Le résultat dilué par action ajusté de 2,93 $ en 2020 a baissé de 31 % d’un exercice à l’autre. Le ratio d’efficacité ajusté de 72,3 % pour 2020 est resté inchangé par rapport à celui de 2019 alors que les revenus et les charges se situaient à des niveaux similaires à la fin de l’exercice.

Remodeler la Banque pour demain

Le 30 octobre 2020, Rania Llewellyn a été nommée présidente et chef de la direction de même que membre du comité d’administration de la Banque. Forte de ses 25 années d’expérience dans le secteur bancaire, Mme Llewellyn est impatiente de saisir les occasions de remodeler la Banque pour demain.

Au cours des prochains mois, l’équipe de direction établira une orientation stratégique renouvelée pour la Banque Laurentienne. Dans le cadre de cet examen et compte tenu des incidences de la pandémie de COVID-19, les objectifs à moyen terme de la Banque pour 2022 seront révisés ou remplacés.

Mise à jour sur les initiatives clés

Au cours des derniers exercices, nous avons lancé des initiatives majeures en ayant pour objectif de renforcer nos fondations et de moderniser la Banque afin d’améliorer la performance financière. La rubrique suivante fournit une mise à jour sur ces projets clés.

Services numériques

Au premier trimestre de 2020, le lancement de BLC Numérique, un canal de distribution direct au client, nous a permis d’étendre notre présence partout au Canada. L’offre de services numériques initiale comprend des comptes chèques, des comptes d’épargne à intérêt élevé et des certificats de placement garanti. Ce lancement pancanadien nous a fourni l’occasion d’accueillir des milliers de nouveaux clients. Avec le temps, notre objectif consiste à élargir et à approfondir les relations avec notre clientèle et à utiliser cette plateforme pour développer un éventail complet de produits de grande qualité. Au 31 octobre 2020, les dépôts à vue connexes obtenus par l’intermédiaire de BLC Numérique s’établissaient à 0,6 milliard $.

Programme de remplacement du système bancaire central

En 2019, nous avons achevé la phase 1 du programme de remplacement du système bancaire central, ce qui nous a permis de migrer tous les produits de B2B Banque et la plupart des prêts à la clientèle commerciale vers ce nouveau système. Compte tenu des incidences de la COVID-19 sur notre entreprise et du changement récent au sein de la direction, nous réévaluons actuellement la prochaine phase de ce projet. Selon notre estimation la plus récente, les coûts du projet devraient s’élever à environ 250 millions $ et, au 31 octobre 2020, environ 80 % de ce montant avait été investi.

Évolution du modèle 100 % Conseil

En 2020, nous avons achevé la conversion de notre réseau traditionnel de succursales en un modèle 100 % Conseil. Compte tenu de l’évolution des besoins de nos clients, ce nouveau modèle d’exploitation crée un juste équilibre qui nous permet de répondre aux besoins quotidiens de nos clients par l’entremise de solutions électroniques et téléphoniques, tout en nous concentrant sur l’offre de conseils financiers professionnels pour des besoins bancaires et d’investissement plus complexes. Nous poursuivrons la rationalisation de notre réseau de succursales, dont nous alignerons progressivement la conception sur notre modèle 100 % Conseil. La totalité des employés en succursale se consacrera dorénavant entièrement à la prestation de conseils axés sur l’amélioration de la santé financière des clients.

Approche fondée sur les notations internes avancée en matière de risque de crédit

Dans le cadre de notre plan visant à améliorer les fondations de la Banque, en 2020, nous avons poursuivi notre initiative visant l’adoption de l’approche fondée sur les notations internes avancée en matière de risque de crédit. Compte tenu des incidences de la pandémie de COVID-19 sur nos activités et du changement récent au sein de la direction, nous en sommes à réévaluer cette initiative et le calendrier connexe. Selon notre évaluation la plus récente, nous prévoyons que nous n’aurons pas mené à bien le processus avant la fin de 2023.

Mise à jour sur les mesures d’efficacité

Depuis 2019, nous avons repéré des possibilités d’améliorer notre efficacité. La conversion de nos succursales traditionnelles en un modèle 100 % Conseil et l’optimisation de certaines fonctions administratives en 2019 se sont traduites par des économies importantes. Au début de 2020, nous avons maintenu l’accent sur l’amélioration de l’efficacité. Nous avons fusionné 20 succursales de services aux particuliers au cours de l’exercice (6 au quatrième trimestre). Nous avons également pris ces mesures au vu des fluctuations récentes de la conjoncture économique et de la réduction en cours du nombre de visites de clients dans les succursales. Les clients continueront d’être servis dans notre réseau de succursales au Québec, qui sont situées raisonnablement près des succursales ayant été converties. En mai 2020, nous avons réduit notre effectif d’environ 100 employés par voie d’attrition, de départs à la retraite et de réductions d’emploi ciblées afin d'harmoniser notre effectif avec nos besoins opérationnels et de nous procurer l’effet de levier nécessaire pour améliorer notre efficacité. Ces mesures ont entraîné la comptabilisation, en 2020, de charges de restructuration de 18,3 millions $ qui comprenaient des indemnités de départ et des charges liées aux contrats de location.

Résultats consolidés

Mesures non conformes aux PCGR

La direction utilise à la fois les principes comptables généralement reconnus (PCGR) et des mesures non conformes aux PCGR afin d’évaluer la performance de la Banque. Les résultats préparés conformément aux PCGR sont désignés comme étant des résultats « comme présentés ». Les mesures non conformes aux PCGR présentées dans le présent document sont dites des mesures « ajustées » et ne tiennent pas compte de certains montants désignés comme étant des éléments d’ajustement. Les éléments d’ajustement se rapportent aux plans de restructuration ainsi qu’à des regroupements d’entreprises et ont été désignés comme tels du fait que, selon la direction, ils ne reflètent pas la performance sous-jacente de ses activités. Les mesures non conformes aux PCGR permettent aux lecteurs de mieux comprendre comment la direction analyse les résultats de la Banque et d’apprécier la performance sous-jacente de ses activités et des tendances connexes. Les mesures non conformes aux PCGR n’ont pas de définition normalisée selon les PCGR et peuvent difficilement être comparables à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs.

Le tableau ci-après présente les éléments d’ajustement et leur incidence sur les résultats comme présentés.



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les En milliers de dollars canadiens, sauf les données par action (non audité) 31 octobre

2020 31 juillet

2020 31 octobre

2019 31 octobre

2020 31 octobre

2019 Incidence sur le résultat avant impôts sur le résultat Résultat avant impôts sur le résultat comme présenté 41 647 $ 42 405 $ 47 926 $ 120 284 $ 196 165 $ Éléments d’ajustement, avant impôts sur le résultat Charges de restructuration (1) Indemnités de départ 2 253 7 047 1 735 12 321 6 474 Autres charges de restructuration 1 909 4 020 3 696 5 968 6 205 4 162 11 067 5 431 18 289 12 679 Éléments liés aux regroupements d’entreprises Amortissement de la prime nette sur les instruments financiers acquis (2) 100 127 284 638 1 452 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions (3) 3 180 3 520 3 416 13 641 13 711 3 280 3 647 3 700 14 279 15 163 7 442 14 714 9 131 32 568 27 842 Résultat avant impôts sur le résultat ajusté 49 089 $ 57 119 $ 57 057 $ 152 852 $ 224 007 $ Incidence sur le résultat net Résultat net comme présenté 36 811 $ 36 217 $ 41 343 $ 114 085 $ 172 710 $ Éléments d’ajustement, après impôts sur le résultat Charges de restructuration (1) Indemnités de départ 1 659 5 178 1 274 9 057 4 752 Autres charges de restructuration 1 402 2 955 2 712 4 386 4 554 3 061 8 133 3 986 13 443 9 306 Éléments liés aux regroupements d’entreprises Amortissement de la prime nette sur les instruments financiers acquis (2) 77 93 209 472 1 067 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions (3) 2 362 2 640 2 428 10 206 10 144 2 439 2 733 2 637 10 678 11 211 5 500 10 866 6 623 24 121 20 517 Résultat net ajusté 42 311 $ 47 083 $ 47 966 $ 138 206 $ 193 227 $ Incidence sur le résultat dilué par action Résultat dilué par action comme présenté 0,79 $ 0,77 $ 0,90 $ 2,37 $ 3,77 $ Éléments d’ajustement Charges de restructuration (1) 0,07 0,19 0,09 0,31 0,22 Éléments liés aux regroupements d’entreprises 0,06 0,06 0,06 0,25 0,27 0,13 0,25 0,15 0,56 0,49 Résultat dilué par action ajusté (4) 0,91 $ 1,02 $ 1,05 $ 2,93 $ 4,26 $





(1) Les charges de restructuration découlent principalement de l’optimisation des activités de notre réseau de succursales au Québec ainsi que de la rationalisation connexe de certaines fonctions administratives et du siège social. Les charges de restructuration découlent également de la réorganisation des activités de courtage de détail et d’autres mesures prises afin d’améliorer l’efficacité de la Banque. Les charges de restructuration comprennent les indemnités de départ, les salaires, les provisions, les frais de communication, les honoraires professionnels et les charges liées aux contrats de location. Les charges de restructuration sont incluses dans les frais autres que d’intérêt. (2) L’amortissement de la prime nette sur les instruments financiers acquis découle d’un profit non récurrent lié à l’acquisition d’une entreprise en 2012 et est inclus au poste Amortissement de la prime nette sur les instruments financiers acquis. (3) L’amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions découle d’acquisitions d’entreprises et est inclus au poste Frais autres que d’intérêt. (4) L’incidence par action des éléments d’ajustement peut différer en raison de l’arrondissement.

Trimestre clos le 31 octobre 2020 comparativement au trimestre clos le 31 octobre 2019

Le résultat net s’est établi à 36,8 millions $ et le résultat dilué par action, à 0,79 $, pour le quatrième trimestre 2020, comparativement à un résultat net de 41,3 millions $ et un résultat dilué par action de 0,90 $ pour le quatrième trimestre 2019. Le résultat net ajusté a été de 42,3 millions $ pour le quatrième trimestre 2020, en baisse de 12 % par rapport à 48,0 millions $ pour le quatrième trimestre 2019, tandis que le résultat dilué par action ajusté a été de 0,91 $, en baisse de 13 % comparativement au résultat dilué par action ajusté de 1,05 $ pour le quatrième trimestre 2019.

Revenu total

Le revenu total s’est établi à 243,5 millions $ pour le quatrième trimestre 2020, en hausse de 1 % comparativement à un revenu total de 241,6 millions $ pour le quatrième trimestre 2019.

Le revenu net d’intérêt a diminué de 3,9 millions $ pour s’établir à 169,3 millions $ au quatrième trimestre 2020, comparativement à 173,2 millions $ au quatrième trimestre 2019. La diminution s’explique essentiellement par la diminution d’un exercice à l’autre des volumes de prêts à marge plus élevée, attribuable essentiellement à l’incidence de la pandémie de COVID-19 sur les activités de financement d’inventaires, contrebalancée en partie par la diminution des coûts de financement. Pour le quatrième trimestre 2020, l’adoption de l’IFRS 16, Contrats de location, au 1er novembre 2019 a ajouté 1,2 million $ aux frais d’intérêt relativement aux nouvelles obligations locatives et a eu une incidence défavorable de 1 point de base sur la marge nette d’intérêt. La marge nette d’intérêt s’est fixée à 1,82 % au quatrième trimestre 2020, une diminution de 2 points de base en comparaison du quatrième trimestre 2019, essentiellement pour les mêmes raisons.

Les autres revenus ont augmenté de 5,8 millions $, ou 8 %, pour atteindre 74,2 millions $ au quatrième trimestre 2020, comparativement à 68,4 millions $ au quatrième trimestre 2019. L’augmentation est principalement attribuable à la contribution solide des activités de marchés des capitaux, qui ont progressé de 10,3 millions $ par rapport à celles du quatrième trimestre 2019. Les autres revenus du quatrième trimestre 2020 incluaient également un profit net de 1,1 million $ sur la titrisation d’un portefeuille de prêts hypothécaires. Le tout a été contrebalancé en partie par une diminution des frais de service en raison des changements en cours touchant le secteur des services bancaires aux particuliers et de la modification connexe des habitudes bancaires des clients, ainsi que par une diminution des revenus tirés des services de cartes Visa découlant d’une baisse des volumes de transactions dans la foulée de la pandémie de COVID-19.

Amortissement de la prime nette sur les instruments financiers acquis

Au quatrième trimestre 2020, l’amortissement de la prime nette sur les instruments financiers acquis s’est établi à 0,1 million $, par rapport à 0,3 million $ au quatrième trimestre 2019. Voir les états financiers consolidés annuels 2020 pour de plus amples renseignements.

Provisions pour pertes sur créances

Les provisions pour pertes sur créances se sont établies à 24,2 millions $ au quatrième trimestre 2020 en comparaison de provisions de 12,6 millions $ au quatrième trimestre 2019, une augmentation de 11,6 millions $. L’augmentation s’explique principalement par la révision de notre évaluation de la conjoncture économique, y compris les répercussions de la pandémie de COVID-19, comme il est précisé ci-après.

Les provisions collectives sont sensibles aux données des modèles, notamment les variables macroéconomiques utilisées dans les scénarios prospectifs et leur pondération probabiliste respective, entre autres facteurs. La pandémie de COVID-19 a entraîné des modifications importantes à l’information prospective en 2020, donnant lieu à une augmentation des pertes de crédit attendues. Étant donné que l’ampleur de l’incidence de la pandémie de COVID-19 sur l’économie du Canada et sur celle des États-Unis, y compris des mesures prises par les gouvernements ou les organismes de réglementation pour faire face à la pandémie, demeure hautement incertaine, il est difficile de prédire à l’heure actuelle si l’augmentation des pertes de crédit attendues entraînera des radiations, et si nous devrons comptabiliser d’autres augmentations des pertes de crédit attendues au cours de périodes ultérieures.

Se reporter à la rubrique « Appétit pour le risque et cadre de gestion des risques » de notre rapport de gestion pour plus de renseignements sur l’incidence de la COVID‑19 sur le risque de crédit et l’incertitude de mesure des estimations de pertes de crédit attendues, et à la note 7, Prêts et corrections de valeur pour pertes sur créances, des états financiers consolidés pour en savoir plus sur les provisions pour pertes sur créances et le rapprochement des corrections de valeur pour pertes sur créances.

Frais autres que d’intérêt

Les frais autres que d’intérêt se sont élevés à 177,6 millions $ au quatrième trimestre 2020, une diminution de 3,2 millions $, ou 2 %, comparativement à ceux du quatrième trimestre 2019. Les frais autres que d’intérêt ajustés se sont élevés à 170,3 millions $ au quatrième trimestre 2020, une baisse de 1,7 million $, ou 1 %, par rapport à ceux du quatrième trimestre 2019.

Les salaires et avantages du personnel se sont élevés à 88,8 millions $ au quatrième trimestre 2020, une hausse de 4,1 millions $ par rapport à ceux du quatrième trimestre 2019. Cette hausse découle principalement de l’augmentation de la rémunération liée à la performance attribuable à la vigueur des activités de marchés des capitaux et de la hausse des avantages du personnel, en partie contrebalancées par une diminution des salaires reflétant la réduction de l’effectif opérée en mai 2020.

Les frais d’occupation de locaux et technologie se sont établis à 49,9 millions $ au quatrième trimestre 2020, en hausse de 0,9 million $ par rapport à ceux du quatrième trimestre 2019, ce qui s’explique essentiellement par la hausse des frais de technologie engagés pour soutenir nos activités. Les loyers ont diminué de 4,9 millions $ par suite de l’adoption, le 1er novembre 2019, de l’IFRS 16, Contrats de location, de même que d’une réduction de la superficie utilisée en raison du redimensionnement de notre réseau de succursales au Québec. La diminution a été en grande partie contrebalancée par une augmentation de 3,9 millions $ de l’amortissement découlant des actifs au titre de droits d’utilisation nouvellement comptabilisés. Compte tenu de l’incidence de la charge d’intérêt sur les nouvelles obligations locatives de 1,2 million $, comme il a été mentionné précédemment, les coûts de location globaux sont demeurés relativement stables.

Les autres frais autres que d’intérêt se sont élevés à 34,7 millions $ au quatrième trimestre 2020, une baisse de 7,0 millions $ par rapport à ceux du quatrième trimestre 2019. Cette amélioration s’explique surtout par une diminution des charges réglementaires, ainsi que par une baisse des frais de publicité, de développement des affaires et de déplacement, découlant des mesures d’efficacité mises en œuvre et de la conjoncture économique.

Les charges de restructuration se sont établies à 4,2 millions $ au quatrième trimestre 2020 et découlaient essentiellement des mesures visant à améliorer l’efficacité, comme il est précisé à la rubrique « Mise à jour sur les mesures d’efficacité ». Les charges de restructuration comprennent les indemnités de départ, de même que les charges et les provisions liées à la résiliation de contrats de location.

Ratio d’efficacité

Le ratio d’efficacité ajusté a été de 69,9 % au quatrième trimestre 2020, en comparaison de 71,2 % au quatrième trimestre 2019, en raison de la baisse des charges ajustées et d’une augmentation des autres revenus. Le levier d’exploitation ajusté a été positif d’un exercice à l’autre. Le ratio d’efficacité comme présenté s’est établi à 72,9 % au quatrième trimestre 2020, en comparaison de 74,8 % au quatrième trimestre 2019, en raison de la baisse des charges et d’une augmentation des autres revenus.

Impôts sur le résultat

Pour le trimestre clos le 31 octobre 2020, la charge d’impôts sur le résultat a été de 4,8 millions $ et le taux d’imposition effectif, de 11,6 %. Ce taux d’imposition inférieur au taux prévu par la loi est attribuable à l’imposition réduite des revenus tirés des établissements à l’étranger et des retombées positives des placements de la Banque dans des valeurs mobilières canadiennes qui génèrent des revenus de dividendes non imposables. Pour le trimestre clos le 31 octobre 2019, la charge d’impôts sur le résultat a été de 6,6 millions $ et le taux d’imposition effectif, de 13,7 %. D’un exercice à l’autre, le taux d’imposition a légèrement diminué.

Trimestre clos le 31 octobre 2020 comparativement au trimestre clos le 31 juillet 2020

Le résultat net s’est établi à 36,8 millions $ et le résultat dilué par action, à 0,79 $, pour le quatrième trimestre 2020, comparativement à un résultat net de 36,2 millions $ et un résultat dilué par action de 0,77 $ pour le troisième trimestre 2020. Le résultat net ajusté a été de 42,3 millions $ et le résultat dilué par action ajusté, de 0,91 $, pour le quatrième trimestre 2020, comparativement à un résultat net ajusté de 47,1 millions $ et un résultat dilué par action de 1,02 $ pour le troisième trimestre 2020.

Le revenu total a diminué de 5,1 millions $ et s’est établi à 243,5 millions $ pour le quatrième trimestre 2020, comparativement à un revenu total de 248,6 millions $ pour le trimestre précédent.

Le revenu net d’intérêt a diminué de 4,2 millions $ séquentiellement, pour s’établir à 169,3 millions $. La diminution reflète l’incidence des volumes de financement d’inventaires moins élevés du fait de la hausse des remboursements en raison de l’augmentation de la demande de bateaux et d’autres véhicules récréatifs, de même que de l’incapacité des concessionnaires à réapprovisionner leurs stocks du fait de l’arrêt de la production chez les fabricants. La marge nette d’intérêt s’est établie à 1,82 % pour le quatrième trimestre 2020, une baisse de 4 points de base par rapport à la marge nette d’intérêt de 1,86 % pour le troisième trimestre 2020, en raison surtout de la diminution des prêts aux clients commerciaux à rendement plus élevé.

Les autres revenus ont légèrement diminué, soit de 0,9 million $, pour atteindre 74,2 millions $ pour le quatrième trimestre 2020, comparativement aux autres revenus de 75,1 millions $ pour le trimestre précédent. La diminution s’explique principalement par la diminution de la contribution des marchés des capitaux au quatrième trimestre 2020, qui avait atteint un sommet historique au troisième trimestre 2020, contrebalancée en partie par les commissions sur prêts plus élevées et un profit net de 1,1 million $ sur la titrisation d’un portefeuille de prêts hypothécaires.

Le poste Amortissement de la prime nette sur les instruments financiers acquis s’est établi à 0,1 million $ au quatrième trimestre 2020, un niveau essentiellement inchangé par rapport à celui du troisième trimestre 2020. Voir les états financiers consolidés annuels 2020 pour de plus amples renseignements.

Les provisions pour pertes sur créances se sont établies à 24,2 millions $ au quatrième trimestre 2020, une augmentation de 1,9 million $ en comparaison des provisions de 22,3 millions $ au troisième trimestre 2020. Les provisions pour pertes sur créances pour le quatrième trimestre 2020 demeurent élevées et prennent en compte nos hypothèses révisées, comme il a été mentionné précédemment.

Les frais autres que d’intérêt ont diminué de 6,2 millions $ et se sont élevés à 177,6 millions $ au quatrième trimestre 2020, comparativement à 183,8 millions $ au troisième trimestre 2020. Les frais autres que d’intérêt ajustés ont augmenté de 1,1 million $ et se sont élevés à 170,3 millions $ au quatrième trimestre 2020, comparativement à 169,2 millions $ au troisième trimestre 2020. L’augmentation des frais autres que d’intérêt ajustés découle principalement d’une hausse du volume des activités parallèlement au début de la réouverture de l’économie, ainsi que d’ajustements des taxes de vente et d’autres ajustements de fin d’exercice. Ces augmentations ont été contrebalancées en partie par une diminution des salaires et avantages du personnel, laquelle s’explique en grande partie par le fait que les résultats du troisième trimestre comprenaient une charge de rémunération de 2,7 millions $ liée au départ à la retraite de l’ancien président et chef de la direction de la Banque. Les charges de restructuration ont diminué de 6,9 millions $ au quatrième trimestre 2020 par rapport à celles du troisième trimestre 2020 et découlaient principalement de mesures visant à améliorer l’efficacité. Les charges de restructuration comprennent les indemnités de départ, de même que les charges liées à la résiliation de contrats de location.

Situation financière

Au 31 octobre 2020, l’actif total s’élevait à 44,2 milliards $, un niveau relativement inchangé comparativement à 44,4 milliards $ au 31 octobre 2019, le niveau plus élevé des liquidités ayant en grande partie compensé la baisse des portefeuilles de prêts.

Liquidités

Les liquidités se composent de la trésorerie, des dépôts auprès de banques, des valeurs mobilières et des valeurs acquises en vertu de conventions de revente. Au 31 octobre 2020, ces actifs totalisaient 9,6 milliards $, une hausse de 0,4 milliard $ par rapport à 9,3 milliards $ au 31 octobre 2019.

Nous continuons de gérer avec prudence le niveau de nos liquidités. Les sources de financement de la Banque demeurent bien diversifiées et suffisantes pour respecter toutes ses obligations. Les liquidités représentaient 22 % de l’actif total au 31 octobre 2020, comparativement à 21 % au 31 octobre 2019.

Prêts

Les prêts et acceptations bancaires, déduction faite des corrections de valeur, s’établissaient à 33,0 milliards $ au 31 octobre 2020, en baisse de 0,5 milliard $, ou 2 %, comparativement à 33,6 milliards $ au 31 octobre 2019. Au cours de l’exercice 2020, les incidences négatives de la COVID-19 ont entravé la capacité de la Banque à maintenir son élan au chapitre de la croissance des portefeuilles de prêts commerciaux.

Les prêts personnels s’établissaient à 4,1 milliards $ au 31 octobre 2020, une diminution de 0,5 milliard $, ou 12 %, depuis le 31 octobre 2019, en raison surtout de la réduction continue du portefeuille de prêts à l’investissement, reflétant la réduction persistante du recours par les consommateurs à l’effet de levier, ainsi que, dans une moindre mesure, une diminution des autres expositions de détail.

Les prêts hypothécaires résidentiels s’établissaient à 16,3 milliards $ au 31 octobre 2020, soit une hausse de 0,3 milliard $, ou 2 %, depuis le 31 octobre 2019. L’acquisition de prêts hypothécaires auprès de tiers dans le cadre de notre programme visant à optimiser le recours aux titres adossés à des créances hypothécaires en vertu de la Loi nationale sur l’habitation a contribué à atténuer l’incidence des échéances.

Les prêts commerciaux et acceptations totalisaient 12,7 milliards $ au 31 octobre 2020, une diminution de 2 % depuis le 31 octobre 2019. Cette diminution s’explique principalement par les volumes de financement d’inventaires qui ont été touchés négativement par la pandémie de COVID-19 du fait de la hausse des remboursements en raison de l’augmentation de la demande de bateaux et d’autres véhicules récréatifs au Canada et aux États-Unis. L’incapacité des concessionnaires à réapprovisionner leurs stocks du fait de l’arrêt de la production chez les fabricants a également eu une incidence négative sur les niveaux de stocks. Cette incapacité a été contrebalancée en partie par l’augmentation des prêts immobiliers, qui ont fait preuve de résilience pendant la pandémie de COVID-19 dans le contexte de faiblesse des taux d’intérêt.

Autres actifs

Les autres actifs sont demeurés à un niveau essentiellement inchangé par rapport à celui au 31 octobre 2019, et totalisaient 1,5 milliard $ au 31 octobre 2020.

Passif

Les dépôts ont diminué de 1,7 milliard $, ou 7 %, pour s’établir à 23,9 milliards $ au 31 octobre 2020, comparativement à 25,7 milliards $ au 31 octobre 2019, ce qui tient compte en partie de l’adaptation à la diminution des prêts et de l’optimisation d’autres sources de financement. Les dépôts de particuliers totalisaient 18,8 milliards $ au 31 octobre 2020, soit 1,0 milliard $ de moins qu’au 31 octobre 2019. La baisse résulte essentiellement de la diminution des dépôts à terme obtenus par des intermédiaires, ramenés à la baisse dans le but de faire face à nos besoins de financement, contrebalancée en partie par la hausse des volumes de dépôts à vue obtenus par l’intermédiaire des différents canaux de distribution directs aux clients de la Banque. Au premier trimestre 2020, nous avons procédé au lancement de nos services de dépôt BLC Numérique. Les dépôts provenant de cette source, qui totalisaient 0,6 milliard $ au 31 octobre 2020, contribuent à rehausser la bonne diversification de nos sources de financement, en plus d’offrir une occasion d’établir de nouvelles relations clients et de développer de nouvelles activités de ventes croisées. En 2020, les dépôts à vue de particuliers obtenus par l’entremise de notre réseau de succursales au Québec ont augmenté de 0,3 milliard $, tandis que les autres dépôts à vue obtenus par des intermédiaires ont augmenté de 0,4 milliard $. Les dépôts d’entreprises et autres ont diminué de 0,8 milliard $ pour la même période pour s’établir à 5,1 milliards $, du fait principalement d'une diminution du financement institutionnel alors que nous avons procédé à l’optimisation de nos sources de financement étant donné les niveaux moins élevés d’actifs.

Les dépôts de particuliers représentaient 79 % du total des dépôts au 31 octobre 2020, par rapport à 77 % au 31 octobre 2019, et ont contribué à notre bonne situation en matière de liquidités.

Les engagements au titre des valeurs vendues à découvert s’établissaient à 3,0 milliards $ au 31 octobre 2020, une hausse de 0,4 milliard $ par rapport à ceux au 31 octobre 2019.

La dette liée aux activités de titrisation a augmenté de 1,3 milliard $ par rapport à celle au 31 octobre 2019, et s’établissait à 10,2 milliards $ au 31 octobre 2020. Depuis le début de l’exercice, la titrisation de prêts hypothécaires par l’intermédiaire des programmes de la SCHL et du programme d’un tiers ainsi que la titrisation de prêts à l’investissement ont plus que contrebalancé les échéances de passifs liés au programme des Obligations hypothécaires du Canada ainsi que les remboursements normaux.

Capitaux propres et fonds propres réglementaires

Les capitaux propres s’élevaient à 2 611,2 millions $ au 31 octobre 2020, comparativement à 2 567,7 millions $ au 31 octobre 2019.

Les résultats non distribués ont diminué de 8,7 millions $ par rapport à ceux de 2019, en raison surtout de la contribution du résultat net de 114,1 millions $ qui été contrebalancée par les dividendes totalisant 104,1 millions $, ainsi que par d’autres charges liées aux régimes d’avantages du personnel et aux titres de capitaux propres désignés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (JVAERG) totalisant 11,4 millions $.

Comme mentionné à la rubrique « Mode de présentation » de notre rapport de gestion, l’adoption de l’IFRS 16 au début de l’exercice a également contribué à une diminution de 7,3 millions $ des résultats non distribués au 1er novembre 2019. La hausse du cumul des autres éléments du résultat global de 31,3 millions $ et l’émission d’actions ordinaires de 20,3 millions $ dans le cadre du régime de réinvestissement de dividendes et d’achat d’actions de la Banque ont contribué positivement aux capitaux propres. Pour de plus amples renseignements, voir l’état de la variation des capitaux propres consolidé dans les états financiers consolidés annuels.

La valeur comptable par action ordinaire de la Banque s’établissait à 53,74 $ au 31 octobre 2020, comparativement à 54,02 $ au 31 octobre 2019.

Au 27 novembre 2020, 43 238 083 actions ordinaires étaient en circulation.

Le ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires s’établissait à 9,6 % au 31 octobre 2020 par rapport à un ratio de 9,0 % au 31 octobre 2019. L’augmentation par rapport au niveau affiché au 31 octobre 2019 découle principalement du niveau moins élevé d’actifs attribuable à la situation actuelle de la COVID-19. Ce niveau de fonds propres fournit à la Banque la souplesse opérationnelle requise pour reprendre la voie de la croissance et pour poursuivre ses initiatives clés, de façon prudente compte tenu de la conjoncture économique.

États financiers consolidés intermédiaires résumés (non audités)

Bilan consolidé

En milliers de dollars canadiens (non audité) Au 31 octobre

2020 Au 31 octobre

2019 Actif Trésorerie et dépôts non productifs d’intérêts auprès de banques 69 661 $ 90 658 $ Dépôts productifs d’intérêts auprès de banques 603 181 322 897 Valeurs mobilières Au coût amorti 3 109 698 2 744 929 À la juste valeur par le biais du résultat net (JVRN) 2 414 939 3 242 146 À la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (JVAERG) 274 579 312 861 5 799 216 6 299 936 Valeurs acquises en vertu de conventions de revente 3 140 228 2 538 285 Prêts Personnels 4 120 875 4 660 524 Hypothécaires résidentiels 16 341 890 16 039 680 Commerciaux 12 730 360 12 646 332 Engagements de clients en contrepartie d’acceptations — 319 992 33 193 125 33 666 528 Correction de valeur pour pertes sur prêts (173 522 ) (100 457 ) 33 019 603 33 566 071 Autres Dérivés 295 122 143 816 Immobilisations corporelles 199 869 77 802 Logiciels et autres immobilisations incorporelles 380 259 391 162 Goodwill 117 286 116 649 Actif d’impôt différé 62 216 37 045 Autres actifs 481 019 768 806 1 535 771 1 535 280 44 167 660 $ 44 353 127 $ Passif et capitaux propres Dépôts Particuliers 18 796 150 $ 19 747 260 $ Entreprises, banques et autres 5 124 053 5 905 344 23 920 203 25 652 604 Autres Engagements au titre des valeurs vendues à découvert 3 020 709 2 618 147 Engagements au titre des valeurs vendues en vertu de conventions de rachat 2 411 649 2 558 883 Acceptations — 319 992 Dérivés 127 412 112 737 Passif d’impôt différé 55 333 53 102 Autres passifs 1 487 174 1 207 567 7 102 277 6 870 428 Dette liée aux activités de titrisation 10 184 497 8 913 333 Dette subordonnée 349 442 349 101 Capitaux propres Actions privilégiées 244 038 244 038 Actions ordinaires 1 159 488 1 139 193 Résultats non distribués 1 152 973 1 161 668 Cumul des autres éléments du résultat global 52 215 20 947 Réserve pour rémunération fondée sur des actions 2 527 1 815 2 611 241 2 567 661 44 167 660 $ 44 353 127 $

État du résultat consolidé

Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les En milliers de dollars canadiens, sauf les données par action (non audité) 31 octobre

2020 31 juillet

2020 31 octobre

2019 31 octobre

2020 31 octobre

2019 Revenu d’intérêt et de dividendes Prêts 290 794 $ 307 888 $ 360 367 $ 1 288 850 $ 1 440 102 $ Valeurs mobilières 10 662 13 230 18 318 57 798 76 562 Dépôts auprès de banques 281 152 2 120 4 294 8 356 Autres, incluant les dérivés 28 839 26 604 6 551 71 311 31 362 330 576 347 874 387 356 1 422 253 1 556 382 Frais d’intérêt Dépôts 112 874 124 809 157 984 532 062 638 389 Dette liée aux activités de titrisation 42 531 43 911 44 961 179 930 172 419 Dette subordonnée 3 824 3 825 3 835 15 222 15 214 Autres, incluant les dérivés 2 001 1 783 7 371 12 615 43 949 161 230 174 328 214 151 739 829 869 971 Revenu net d’intérêt 169 346 173 546 173 205 682 424 686 411 Autres revenus Commissions sur prêts 16 893 15 607 16 630 62 595 61 459 Frais et commissions de courtage en valeurs mobilières 12 570 12 634 11 919 48 030 43 892 Commissions sur la vente de fonds communs de placement 11 183 10 666 10 706 42 985 42 892 Frais de service 7 981 7 947 10 109 33 733 42 033 Revenus tirés des instruments financiers 9 082 12 905 (584 ) 33 728 12 460 Revenus tirés des services de cartes 6 700 6 464 7 855 28 438 33 238 Frais tirés des comptes d’investissement 4 196 3 310 4 593 16 350 18 231 Revenus d’assurance, montant net 2 817 3 182 3 334 11 148 13 941 Autres 2 771 2 348 3 871 11 578 13 953 74 193 75 063 68 433 288 585 282 099 Revenu total 243 539 248 609 241 638 971 009 968 510 Amortissement de la prime nette sur les instruments

financiers acquis 100 127 284 638 1 452 Provisions pour pertes sur créances 24 200 22 300 12 600 116 300 44 400 Frais autres que d’intérêt Salaires et avantages du personnel 88 811 92 483 84 755 370 535 357 396 Frais d’occupation de locaux et technologie 49 949 50 091 49 017 200 529 197 351 Autres 34 670 30 136 41 625 144 434 159 067 Charges de restructuration 4 162 11 067 5 431 18 289 12 679 177 592 183 777 180 828 733 787 726 493 Résultat avant impôts sur le résultat 41 647 42 405 47 926 120 284 196 165 Impôts sur le résultat 4 836 6 188 6 583 6 199 23 455 Résultat net 36 811 $ 36 217 $ 41 343 $ 114 085 $ 172 710 $ Dividendes sur actions privilégiées, y compris les impôts connexes 2 874 3 198 3 196 12 466 12 966 Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires 33 937 $ 33 019 $ 38 147 $ 101 619 $ 159 744 $ Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation

(en milliers) De base 43 161 43 001 42 518 42 910 42 310 Dilué 43 161 43 001 42 583 42 929 42 356 Résultat par action De base 0,79 $ 0,77 $ 0,90 $ 2,37 $ 3,78 $ Dilué 0,79 $ 0,77 $ 0,90 $ 2,37 $ 3,77 $ Dividendes déclarés par action Actions ordinaires 0,40 $ 0,40 $ 0,66 $ 2,14 $ 2,62 $ Actions privilégiées – série 13 0,26 $ 0,26 $ 0,26 $ 1,03 $ 1,06 $ Actions privilégiées – série 15 0,37 $ 0,37 $ 0,37 $ 1,46 $ 1,46 $

État du résultat global consolidé

Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les En milliers de dollars canadiens (non audité) 31 octobre 2020 31 juillet 2020 31 octobre 2019 31 octobre 2020 31 octobre 2019 Résultat net 36 811 $ 36 217 $ 41 343 $ 114 085 $ 172 710 $ Autres éléments du résultat global, après impôts sur le résultat Éléments qui peuvent ultérieurement être reclassés à l’état du résultat Variation nette des titres d’emprunt à la JVAERG Profits latents nets (pertes latentes nettes) sur les titres d’emprunt à la JVAERG (26 ) 683 (114 ) 1 559 2 327 Reclassement en résultat net des (profits nets) pertes nettes sur les titres d’emprunt à la JVAERG (53 ) (57 ) 115 (103 ) (378 ) (79 ) 626 1 1 456 1 949 Variation nette de la valeur des dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie (3 109 ) (8 345 ) (1 764 ) 22 544 33 293 Écarts de conversion, montant net Profits de change latents (pertes de change latentes) sur les investissements dans des établissements à l’étranger, montant net (2 155 ) (19 119 ) (432 ) 5 005 445 Profits (pertes) sur les couvertures des investissements dans des établissements à l’étranger, montant net 1 201 6 413 (242 ) 2 263 (5 158 ) (954 ) (12 706 ) (674 ) 7 268 (4 713 ) (4 142 ) (20 425 ) (2 437 ) 31 268 30 529 Éléments qui ne peuvent ultérieurement être reclassés à l’état du résultat Profits (pertes) à la réévaluation des régimes d’avantages du personnel 6 959 (801 ) (3 938 ) (5 420 ) (7 311 ) Profits nets (pertes nettes) sur les titres de capitaux propres désignés à la JVAERG 4 315 9 344 (3 338 ) (6 008 ) (18 411 ) 11 274 8 543 (7 276 ) (11 428 ) (25 722 ) Total des autres éléments du résultat global, après impôts sur le résultat 7 132 (11 882 ) (9 713 ) 19 840 4 807 Résultat global 43 943 $ 24 335 $ 31 630 $ 133 925 $ 177 517 $

Impôts sur le résultat — Autres éléments du résultat global

Les impôts sur le résultat (le recouvrement) liés à chaque composante des autres éléments du résultat global sont présentés dans le tableau suivant.

Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les En milliers de dollars canadiens (non audité) 31 octobre 2020 31 juillet 2020 31 octobre 2019 31 octobre 2020 31 octobre 2019 Variation nette des titres d’emprunt à la JVAERG Profits latents nets (pertes latentes nettes) sur les titres d’emprunt à la JVAERG (29 ) $ 247 $ 140 $ 543 $ 846 $ Reclassement en résultat net des (profits nets) pertes nettes sur les titres d’emprunt à la JVAERG (19 ) (21 ) (137 ) (37 ) (137 ) (48 ) 226 3 506 709 Variation nette de la valeur des dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie (1 157 ) (3 010 ) (639 ) 8 094 12 034 Écarts de conversion, montant net Profits (pertes) sur les couvertures des investissements dans des établissements à l’étranger, montant net (422 ) — 142 (320 ) — Profits (pertes) à la réévaluation des régimes d’avantages du personnel 2 459 (289 ) (1 443 ) (2 005 ) (2 666 ) Profits nets (pertes nettes) sur les titres de capitaux propres désignés à la JVAERG 1 556 3 371 (1 181 ) (2 169 ) (6 648 ) 2 388 $ 298 $ (3 118 ) $ 4 106 $ 3 429 $

État de la variation des capitaux propres consolidé

Pour l’exercice clos le 31 octobre 2020 Cumul des autres éléments du résultat global Réserve pour

rémunération

fondée sur des actions En milliers de dollars canadiens (non audité) Actions

privilégiées Actions

ordinaires Résultats non

distribués Titres

d’emprunt

à la JVAERG Couvertures

de flux de

trésorerie Conversion

des

établissements

à l’étranger Total Total des

capitaux

propres Solde au 31 octobre 2019 244 038 $ 1 139 193 $ 1 161 668 $ 328 $ 21 049 $ (430 ) $ 20 947 $ 1 815 $ 2 567 661 $ Incidence de l’adoption d’IFRS 16, Contrats de location (7 256 ) (7 256 ) Solde au 1er novembre 2019 244 038 1 139 193 1 154 412 328 21 049 (430 ) 20 947 1 815 2 560 405 Résultat net 114 085 114 085 Autres éléments du résultat global, après impôts sur le résultat Profits latents nets sur les titres d’emprunt à la JVAERG 1 559 1 559 1 559 Reclassement en résultat net des profits nets sur les titres d’emprunt à la JVAERG (103 ) (103 ) (103 ) Variation nette de la valeur des dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie 22 544 22 544 22 544 Profits de change latents sur les investissements dans des établissements à l’étranger, montant net 5 005 5 005 5 005 Profits sur les couvertures des investissements dans des établissements à l’étranger, montant net 2 263 2 263 2 263 Pertes à la réévaluation des régimes d’avantages du personnel (5 420 ) (5 420 ) Pertes nettes sur les titres de capitaux propres désignés à la JVAERG (6 008 ) (6 008 ) Résultat global 102 657 1 456 22 544 7 268 31 268 133 925 Émission d’actions 20 295 20 295 Rémunération fondée sur des actions 712 712 Dividendes Actions privilégiées, y compris les impôts connexes (12 466 ) (12 466 ) Actions ordinaires (91 630 ) (91 630 ) Solde au 31 octobre 2020 244 038 $ 1 159 488 $ 1 152 973 $ 1 784 $ 43 593 $ 6 838 $ 52 215 $ 2 527 $ 2 611 241 $





Pour l’exercice clos le 31 octobre 2019 Cumul des autres éléments du résultat global Réserve pour

rémunération

fondée sur des

actions Total des

capitaux

propres En milliers de dollars canadiens (non audité) Actions

privilégiées Actions

ordinaires Résultats non

distribués Titres

d’emprunt

à la JVAERG Couvertures

de flux de

trésorerie Conversion

des

établissements

à l’étranger Total Solde au 1er novembre 2018 244 038 $ 1 115 416 $ 1 138 383 $ (1 621 ) $ (12 244 ) $ 4 283 $ (9 582 ) $ 268 $ 2 488 523 $ Résultat net 172 710 172 710 Autres éléments du résultat global, après impôts sur le résultat Profits latents nets sur les titres d’emprunt à la JVAERG 2 327 2 327 2 327 Reclassement en résultat net des profits nets sur les titres d’emprunt à la JVAERG (378 ) (378 ) (378 ) Variation nette de la valeur des dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie 33 293 33 293 33 293 Profits de change latents sur les investissements dans des établissements à l’étranger, montant net 445 445 445 Pertes sur les couvertures des investissements dans des établissements à l’étranger, montant net (5 158 ) (5 158 ) (5 158 ) Pertes à la réévaluation des régimes d’avantages du personnel (7 311 ) (7 311 ) Pertes nettes sur les titres de capitaux propres désignés à la JVAERG (18 411 ) (18 411 ) Résultat global 146 988 1 949 33 293 (4 713 ) 30 529 177 517 Émission d’actions 23 777 23 777 Rémunération fondée sur des actions 1 547 1 547 Dividendes Actions privilégiées, y compris les impôts connexes (12 966 ) (12 966 ) Actions ordinaires (110 737 ) (110 737 ) Solde au 31 octobre 2019 244 038 $ 1 139 193 $ 1 161 668 $ 328 $ 21 049 $ (430 ) $ 20 947 $ 1 815 $ 2 567 661 $

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Nous pouvons, à l’occasion, formuler des énoncés prospectifs, écrits ou oraux, au sens des lois applicables en matière de valeurs mobilières, notamment dans ce document et dans les documents intégrés par renvoi aux présentes, ainsi que dans d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou dans d’autres communications écrites ou orales. Ces énoncés prospectifs incluent, notamment, des énoncés relatifs à nos plans et stratégies d’affaires, à nos priorités et à nos objectifs financiers, au contexte de réglementation dans lequel nous exerçons nos activités, à l’incidence attendue de la pandémie de coronavirus (« COVID-19 ») sur les activités, les résultats et la performance financière de la Banque, les énoncés présentés aux rubriques « Perspectives », « Pandémie de COVID-19 » et « Appétit pour le risque et cadre de gestion des risques » de notre rapport annuel 2020, qui comprend le rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 octobre 2020 et d’autres énoncés qui ne constituent pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l’emploi de verbes au futur ou au conditionnel et de mots ou d’expressions tels que « croire », « présumer », « estimer », « prévoir », « perspectives », « projeter », « vision », « escompter », « prédire », « anticiper », « planifier », « objectif », « viser », « cible », « pouvoir », « avoir l’intention de » ou la forme négative ou des variantes de tels termes, ou d’une terminologie similaire.

Du fait de leur nature, ces énoncés prospectifs nécessitent que nous posions des hypothèses et sont soumis à un certain nombre de risques et d’incertitudes d’ordre général et spécifique. Les hypothèses économiques importantes qui étayent les énoncés prospectifs figurant dans le présent document sont décrites dans le rapport annuel 2020 à la rubrique « Perspectives ». Il existe un risque important que les prédictions, prévisions, projections ou conclusions soient inexactes, que nos hypothèses soient erronées, et que les résultats réels diffèrent de façon significative des prédictions, prévisions, projections ou conclusions.

Nous déconseillons aux lecteurs de se fier indûment aux énoncés prospectifs, car certains facteurs, dont bon nombre échappent à notre contrôle et dont les effets peuvent être difficiles à prévoir, pourraient influer, individuellement ou collectivement, sur l’exactitude des énoncés prospectifs et faire en sorte que les résultats réels futurs diffèrent sensiblement des cibles, attentes, estimations ou intentions exprimées dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, notamment, les risques liés à ce qui suit : les incidences de la pandémie de COVID-19 sur la Banque, ses activités, sa situation financière et ses perspectives; la technologie, les systèmes d’information et la cybersécurité; les perturbations technologiques, la concurrence et notre capacité à réaliser nos objectifs stratégiques; la conjoncture économique aux États-Unis et au Canada; les méthodes et estimations comptables et les nouveautés en matière de comptabilité; la conformité aux lois et à la réglementation; les activités frauduleuses et criminelles; le capital humain; l’assurance; la continuité des affaires; l’infrastructure commerciale; la société, l’environnement et les changements climatiques; notre capacité à gérer le risque opérationnel, le risque lié à la réglementation, le risque juridique, le risque stratégique, le risque lié à la réputation et le risque lié aux modèles, qui sont tous décrits plus amplement à la rubrique « Appétit pour le risque et cadre de gestion des risques », laquelle débute à la page 50 du rapport annuel 2020 qui comprend le rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 octobre 2020.

Enfin, nous prévenons le lecteur que la liste de facteurs ci-dessus n’est pas exhaustive. D’autres risques et incertitudes dont nous ignorons actuellement l’existence ou que nous jugeons actuellement négligeables pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur notre situation financière, notre performance financière, nos flux de trésorerie, nos activités commerciales ou notre réputation. Tout énoncé prospectif contenu dans le présent document représente l’opinion de la direction uniquement à la date des présentes et est communiqué afin d’aider les investisseurs et autres à comprendre certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Banque, ainsi que pour leur permettre d’avoir une meilleure compréhension des activités de la Banque et de l’environnement dans lequel elle prévoit exercer ses activités, et peut ne pas convenir à d’autres fins. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, écrits ou oraux, formulés par nous ou en notre nom, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, sauf dans la mesure où la réglementation des valeurs mobilières l’exige. Des renseignements additionnels sur la Banque sont disponibles sur le site Web SEDAR, à l’adresse www.sedar.com.

