Ørsted har afsluttet forhandlingerne om at sælge 25 % af sit havvindprojekt Ocean Wind på 1.100 MW til New Jerseys Public Service Enterprise Group (PSEG). Udover en traditionel investering vil PSEG også betale for værdien af skattefradrag. Parterne oplyser ikke værdien af transaktionen.



Den tilsynsførende myndighed for offentlige forsyningsselskaber i New Jersey, New Jersey Board of Public Utilities (NJBPU) , valgte i juni 2019 Ocean Wind til at opføre New Jerseys første store havvindmøllepark.

Ocean Wind-projektet forventes at kunne levere første strøm i slutningen af 2024 med forbehold for myndighedsgodkendelser, yderligere udviklingsaktiviteter samt Ørsteds og PSEG’s endelige investeringsbeslutninger. Frasalget forventes afsluttet i første halvdel af 2021 med forbehold for den endelige godkendelse fra NJBPU og øvrige sædvanlige betingelser for at kunne afslutte transaktionen.

Ud over Ocean Wind-partnerskabet er Ørsted og PSEG også joint venture-partnere på det endnu uudnyttede Garden State Offshore Energy-projekt.

Henrik Poulsen, administrerende direktør og koncernchef i Ørsted, siger:

”Jeg er glad for at kunne udvide vores samarbejde med PSEG og byde dem velkommen til Ocean Wind, der vil bidrage væsentligt til New Jerseys mål om at nå 100 % vedvarende strømproduktion inden 2050. Ud over grøn energi vil Ocean Wind også bidrage til New Jerseys industrielle udvikling og skabe jobs i delstaten både under udvikling og opførelse af projektet samt under den efterfølgende drift i hele parkens levetid. Jeg ser frem til at kunne levere dette grønne flagskibsprojekt til New Jersey i tæt samarbejde med PSEG.”

Ralph Izzo, bestyrelsesformand, koncernchef og administrerende direktør for PSEG, siger:

”Vi er glade for at udvide samarbejdet med Ørsted, der er global leder inden for udvikling af havvind. Som New Jerseys første havvindprojekt vil Ocean Wind vise vejen ind i denne fremtidsorienterede industri, og med sig bringer projektet nye kompetencer, arbejdspladser og CO 2 -fri energi. Derudover er denne investering i havvind i tråd med vores selskabs langsigtede grønne energistrategi. Det glæder os meget, at vi kan fortsætte det tætte samarbejde med Ørsted. Med kombinationen af vores organisationers ekspertise kan vi opnå væsentlige fordele for både energikunder og delstaten, og vi ser frem til de muligheder, fremtiden byder, i hele New Jersey og Midtatlanten.”

PSEG har omfattende viden om elmarkedet og erfaring med levere komplekse energiinfrastrukturprojekter i delstaten og regionen. Ørsted er verdens førende udvikler af havvindmølleparker og vil være ansvarlig for at udvikle, opføre og drive Ocean Winds strømproduktions- og -transmissionsanlæg på havet.

Om Ocean Wind

Ocean Wind ligger 24 km ud for Atlantic Citys kyst og bliver New Jerseys første store havvindmøllepark. GE Haliade-X-vindmøllerne på 12 MW vil kunne forsyne mere end en halv million husstande i New Jersey med grøn energi. Ørsted har planer om at etablere en drifts- og vedligeholdelsesbase i Atlantic City, hvor der vil blive skabt permanente arbejdspladser for faglærte i hele projektets mere end 30-årige levetid.

Ocean Wind modtager det første år en OREC-betaling (offshore wind renewable energy certificate) på USD 98,10 pr. produceret MWh. Beløbet vil blive hævet med 2 % om året i OREC-aftalens 20-årige løbetid.

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på Ørsteds tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2020 eller på det udmeldte forventede investeringsniveau for 2020.

