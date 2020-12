Det ble i dag, fredag 4. desember 2020, avholdt ekstraordinær generalforsamling i SalMar ASA.



Samtlige beslutninger ble vedtatt i henhold til styrets forslag.



Generalforsamlingen godkjente at det utbetales et utbytte på NOK 13,00 per aksje. Aksjene i SalMar ASA noteres eksklusive utbytte fra og med 7. desember 2020.



Vedlagt følger protokoll fra den ekstraordinære generalforsamlingen.



Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12





