Den 15. september 2020 igangsatte SP Group A/S (SPG) et aktietilbagekøbsprogram jf. selskabsmeddelelse nr. 37/2020 af 15. september 2020. Ved aktietilbagekøbsprogrammet, som løber i perioden fra den 15. september 2020 til og med den 10. april 2021, vil SPG købe aktier for et maksimalt vederlag på DKK 40,0 mio.

Aktietilbagekøbsprogrammet er iværksat efter bestemmelserne i EU-kommissionens forordning nr. 596/2014 af den 16. april 2014 om markedsmisbrug, den såkaldte ’markedsmisbrugsforordning’, som værner børsnoterede selskabers bestyrelse og direktion imod overtrædelse af insiderlovgivningen i forbindelse med aktietilbagekøb.

Vedhæftet fil