SELSKABSMEDDELELSE

Meddelelse nr. 9/2020

Fjerritslev, 4. december 2020

Præcisering af forventninger for 2020

Migatronic-koncernen har været stærkt påvirket af COVID-19 i 2020. Den seneste udmeldte forventning i omsætningen for 2020 lød på et fald i niveauet 10-20%. Dette præciseres nu til et fald i niveauet 15-18%.

Den seneste udmelding omfattede derudover en forventning om et underskud i resultatet før skat for 2020 i niveauet 3 - 8 mio. kr. Dette præciseres nu til en forventning om et underskud i resultatet før skat i niveauet 3 - 6 mio. kr.

Med venlig hilsen

Svejsemaskinefabrikken

MIGATRONIC A/S

Frank Lorenz Kristian Morberg Madsen

Bestyrelsesformand Adm. direktør

Eventuelle spørgsmål omkring meddelelsen kan rettes til:

Adm. direktør Kristian Morberg Madsen, telefon 96 500 600.

