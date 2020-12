MONTRÉAL, 04 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX et NYSE : GIL) a annoncé aujourd’hui qu'elle est à nouveau lauréate du sceau de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) décerné par la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE) au Honduras. C'est la 13e année consécutive que Gildan reçoit ce prix.



« Nous avons toujours cru et soutenu fermement notre responsabilité de prendre soin de nos employés, de préserver l'environnement et de créer des communautés plus fortes. Malgré les défis auxquels nous avons été confrontés en 2020, nos engagements en matière d'environnement, de société et de gouvernance (ESG) restent inébranlables », a déclaré Claudia Sandoval, vice-présidente de la citoyenneté d'entreprise chez Gildan. « De plus, les efforts humanitaires que nous avons récemment déployés pour soutenir nos employés et les communautés avoisinantes touchées par les ouragans Eta et Iota reflètent cet engagement fort envers notre personnel et nos communautés, en particulier en période de difficultés », a-t-elle poursuivi.

Gildan est présente au Honduras depuis 1997 et, avec près de 23 000 employés dans le pays aujourd'hui, la Société continue de faire des investissements stratégiques année après année pour améliorer la vie de ses employés, réduire son empreinte écologique et renforcer les infrastructures de ses communautés. Parmi les investissements et projets récents au Honduras, on peut noter :

Prendre soin de nos employés

Gildan a inauguré son nouveau centre de santé et de bien-être complet, situé dans le complexe Rio Nance de la Société. Le centre comprend plusieurs cabinets médicaux, des écoles pour la santé du dos et des épaules, une cabine d'audiométrie, une zone d'allaitement et une zone de bien-être.

Gildan a lancé et mis en place 16 kiosques numériques « Gildan Online » (GOL), un nouveau système destiné à améliorer la communication avec les employés sur le site de l'usine. Le kiosque permet à l'équipe des ressources humaines de Gildan de recueillir les griefs des employés et de fournir des réponses et des résolutions plus rapides.

Préserver l’environnement

Gildan a continué à renforcer les meilleures pratiques en matière d'utilisation de l'eau dans toutes ses installations, ce qui lui a permis de réduire de 11,2 % l'intensité de l'utilisation de l'eau en 2019 par rapport à son niveau de référence de 2015.

Gildan a également continué à remplacer le combustible de soute par la biomasse pour la production d'énergie, ce qui lui a permis d'utiliser des énergies renouvelables pour 44 % de sa consommation totale d'énergie en 2019.

Créer des communautés plus fortes

Gildan a étendu son partenariat avec World Vision Honduras afin d'améliorer la qualité de l'éducation des enfants, de promouvoir la sensibilisation et les actions liées à la conversation environnementale, de favoriser le leadership chez les jeunes et les enseignants, et de soutenir l'éducation et les programmes de prévention de la violence dans les communautés.

Gildan a signé un accord avec la Fundación Merendón, une organisation axée sur la conservation des ressources naturelles. L'accord vise à contribuer à la préservation des ressources naturelles par la mise en œuvre de programmes de conservation de l'environnement dans les régions où Gildan exerce ses activités.

La FUNDAHRSE est une organisation hondurienne qui fait la promotion de la gestion d'entreprises responsables et s'efforce de stimuler la compétitivité des petites et grandes entreprises en encourageant l'intégration stratégique du respect des valeurs éthiques, des personnes, des communautés et de l'environnement dans les processus de prise de décision et de gestion des entreprises. Le sceau RSE de la FUNDAHRSE est conçu pour reconnaître les organisations qui font preuve de pratiques exemplaires en matière de relations avec les employés et les communautés, de droits de l'homme, de pratiques de travail, de gouvernance, de marketing, d'environnement et de pratiques opérationnelles.

À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours qui commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, dont Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, Gildan® Hammer™, Prim + Preux®, GoldToe®, Anvil® par Gildan®, Alstyle®, Secret®, Silks®, Kushyfoot®, Secret Silky®, Therapy Plus®, Peds® et MediPeds® et sous la marque Under Armour® grâce à une licence pour les chaussettes offrant des droits de distribution exclusifs aux États-Unis et au Canada. Notre offre de produits comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements, des chaussettes, des bas de nylon et des articles chaussants vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu'aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l’entremise de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique et aux entreprises de marques mondiales axées sur le style de vie.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans le bassin des Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre et d’environnement dans toute la chaîne d’approvisionnement de la Société conformément à son programme de Responsabilité authentique® intégré dans la stratégie d’affaires à long terme de la Société. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière de citoyenneté corporative sont disponibles au www.gildancorp.com et au www.ResponsabiliteAuthentique.com.