Papendrecht, 7 december 2020



Boskalis heeft in Nederland twee infrastructuurprojecten aangenomen met een gecombineerde contractwaarde van circa EUR 75 miljoen.

Op de rivier de Waal in het grensgebied met Duitsland gaat Boskalis in opdracht van Rijkswaterstaat een nieuwe haven realiseren. Deze overnachtingshaven voor binnenvaartschepen wordt aangelegd in Spijk nabij Lobith en zal de veiligheid en bereikbaarheid vergroten. Voor dit project zal circa drie miljoen kubieke meter grond worden verzet door middel van een kleine snijkopzuiger en grondverzetmaterieel. De werkzaamheden vangen begin 2021 aan met een doorlooptijd van circa 2,5 jaar. Op dit project zal naar verwachting een CO2-reductie van ruim 50% worden gerealiseerd door het toepassen van duurzame biobrandstof.

Daarnaast gaat Boskalis de provinciale weg N241 herinrichten. Dit door de Provincie Noord-Holland en PWN gegunde project omvat naast een verbreding van de weg tevens het verleggen van een drinkwaterleiding en de realisatie van diverse voorzieningen om de veiligheid van de weggebruikers te vergroten. Dit project kent een planuitwerkingsfase en een realisatiefase met een verwachte oplevering eind 2024.

‎

