Oslo, 7. desember 2020: Yara annonserer planer for fullskala grønn ammoniakkproduksjon på Herøya i Porsgrunn, med mulighet for å kutte 800.000 tonn CO 2 og bidra til utviklingen av utslippsfri skipsfart og avkarbonisering av matproduksjon.

På sitt ESG-seminar i dag legger Yara frem planer om å utvide sin kjernevirksomhet som et ledende «food solutions» selskap, muliggjøre hydrogenøkonomien og drive bærekraftig verdiskaping.

«Ammoniakk er den mest lovende hydrogenbæreren og et utslippsfritt drivstoff til skipsfarten. Yara er verdensledende innen produksjon, logistikk og handel av ammoniakk. Et fullskala prosjekt for grønn ammoniakk er mulig i Norge, ved å elektrifisere ammoniakkfabrikken vår på Herøya» sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

Satser på hydrogenøkonomien

Ammoniakkens egenskaper gjør den ideell for hydrogenøkonomien. Den trenger ikke nedkjøles til ekstreme temperaturer, og har høyere energitetthet enn flytende hydrogen, noe som gjør den mer effektiv å transportere og lagre. Ammoniakk er dermed den mest lovende bæreren av hydrogen og utslippsfritt drivstoff for skip og båter.

Gjennom lang erfaring og en ledende posisjon innen produksjon, logistikk og handel av ammoniakk, ser Yara nye vekstmuligheter innen skipsfart og landbruk, i et marked som forventes å vokse med 60 prosent over de to neste tiårene. Med dette som bakteppe annonserer Yara planer om full elektrifisering av ammoniakkfabrikken i Porsgrunn, med potensiale for å kutte årlige utslipp på 800.000 tonn CO 2 , som tilsvarer utslipp fra 300.000 personbiler.

For å gjøre visjonen om nullutslipps ammoniakkproduksjon mulig søker Yara partnere og offentlig støtte. Med nødvendig støtte og rammeverk vil prosjektet kunne være i drift i 2026, og vil ved å fjerne et av Norges største utslippspunkt, gi et vesentlig bidrag til at Norge oppfyller sine forpliktelser i Paris-avtalen.





Utvider kjernevirksomheten

Som ett av flere vekst- og forbedringsinitiativ presenterer Yara en endring av sine kommersielle forretningsmodeller, salgskanaler og løsninger. Målet er inntektsvekst fra nye online-tjenester, resultatbaserte modeller og digitale karbonmarkedstjenester, med en ambisjon om å tilføre 300-600 millioner dollar i ny EBITDA innen 2025, ut over eksisterende initiativer.

«Yara er unikt posisjonert til å bidra til avkarbonisering av matvarekjeden», sier Terje Knutsen, konserndirektør for Farming Solutions. «Vi kan bidra til å gjøre landbruket mer bærekraftig, samtidig som vi bygger nye forretningsområder både for bonden og Yara. For eksempel kan vi direkte påvirke 70 prosent av utslippene ved maisproduksjon med optimal plantenæring og løsninger for sunn og næringsrik matjord».

Driver bærekraftig verdiskaping

Yara sikter mot 30 prosent reduksjon av direkte utslipp og indirekte utslipp fra energiforsyning (Scope 1 og 2) innen 2030, og forplikter seg til «Science Based Targets», basert på et samarbeid med kanadiske Nutrien og World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) og kombinert med en analyse for avkarbonisering av nitrogengjødselindustrien.

«Vi mener vi styrker verdiskapingen når perspektivene «people, planet and prosperity» sammen former grunnlaget for vår resultatstyring. Ved å forbedre mangfold, trappe opp klimaambisjonene og styrke vår økonomiske avkastning, skaper vi et enda sterkere Yara fremover,» sier finansdirektør Lars Røsæg.

Yara vil fortsatt ha sterkt fokus på kapitaldisiplin og kapitalpolitikk, med mål om en midt-syklus avkastning (ROIC) over ti prosent. Totale investeringer for perioden 2021-2022 kombinert er uforandret på totalt 2,2 milliarder US dollar, med et totalt årlig investeringsnivå på maksimalt 1,2 milliarder US dollar fra 2022 og utover.

