Wraptor, éditeur de solutions métiers dédiées aux professionnels de la santé, continue d’innover en annonçant l’évolution de son superviseur actuel et la disponibilité d’un nouvel outil de supervision au sein de sa plateforme EAI Jeebop.

Intégrant déjà un outil de supervision qui s’adressait au service informatique en charge de l’exploitation de la solution, Jeebop bénéficie désormais d’un nouveau module tourné vers le métier : le superviseur métier.

Disponible en mode web pour une accessibilité étendue vers tous les environnements du marché (Tablette et PC), le superviseur historique est utilisé pour avertir en temps réel les équipes informatiques en cas d’incidents sur les flux. De son côté, le nouveau superviseur métier s’adresse à deux types de population non techniques : administrateur et utilisateur. Ainsi, l’administrateur pourra créer des vues et des tableaux de bords sur les données alors que l’utilisateur pourra utiliser les vues et faire des recherches par filtres sur les données. À titre d’exemple, l’utilisateur pourra afficher la liste des patients entrés un jour donné puis filtrer par service de destination.

Le superviseur métier permet donc d’accéder à de nombreux bénéfices opérationnels :

Une utilisation pensée pour des populations métiers et non techniques

La possibilité de personnaliser les visualisations de données et d’exporter ou importer les vues

Un fonction de filtrage par établissements pour les groupes

L’accès à des fonctions de BI pour un meilleur pilotage avec la possibilité de connaitre le statut des données émises

Patrick DESOT, Président de Wraptor « Les aspects liés à la supervision sont des éléments stratégiques pour les utilisateurs de notre solution. À travers l’évolution de notre offre qui s’adapte notamment aux nouveaux usages en matière de mobilité et le lancement de notre superviseur métier, nous montrons notre attachement à répondre efficacement aux attentes émanant des différentes typologies d’utilisateurs de Jeebop. »