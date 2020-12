OTTAWA, 07 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO », ou la « Société ») (TSX : HEXO ; NYSE : HEXO) annonce qu'elle a apporté une modification (la « modification ») à son avis de convocation à l'assemblée daté du 28 octobre 2020 (l' « avis de convocation ») et à sa circulaire d'information de la direction datée du 28 octobre 2020 (la « circulaire ») relative à son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires qui doit se tenir le 11 décembre 2020 (l' « assemblée »).



L'avis de convocation et la circulaire d'information prévoyaient que, lors de l'assemblée, les actionnaires de la Société (« actionnaires ») seraient invités à examiner et, s'ils le jugent à propos, à adopter une résolution spéciale autorisant et approuvant un regroupement des actions ordinaires émises et en circulation de la Société (les « actions ordinaires ») à raison de huit (8) anciennes actions ordinaires pour une (1) nouvelle action ordinaire, le tout comme il est décrit plus en détail dans la circulaire (le « ratio du regroupement initial »). L'objectif du regroupement est d'augmenter le prix de l'action ordinaire de la Société pour se conformer à nouveau à la norme d’inscription minimale à la Bourse de New York (« NYSE »), c’est-à-dire le maintien d’un cours de clôture moyen d’au moins 1,00 $ US l’action. La Société estime que le ratio du regroupement initial devrait être revu à la baisse compte tenu de la récente augmentation du cours des actions ordinaires et afin de maintenir une liquidité du volume d'actions en circulation et refléter la confiance de la Société dans sa capacité à mettre en œuvre sa stratégie de croissance. La Société modifie donc le ratio du regroupement des actions ordinaires proposé, pour passer du ratio du regroupement initial à un ratio de quatre (4) anciennes actions ordinaires pour une (1) nouvelle action ordinaire (le « nouveau ratio du regroupement »). En conséquence, toute référence au ratio du regroupement initial dans l'avis de convocation et la circulaire d'information sont modifiées pour faire référence au nouveau ratio du regroupement.

« Nous estimons que l’évaluation boursière ne reflète pas encore la solidité de notre situation financière et l'exécution de notre stratégie de croissance. Nous sommes numéro un au Canada dans des catégories clés telles que les boissons et nous avons continué à gagner du terrain sur des marchés critiques, y compris l'Ontario et l'Alberta. Nous sommes actuellement en quatrième position pour les ventes de cannabis à usage récréatif au Canada, l'écart se réduisant entre nous et la troisième place, tandis que l'écart entre nous et ceux qui nous suivent s'est creusé », a déclaré Sébastien St-Louis, PDG et cofondateur de HEXO. « Étant donné la nécessité de se conformer à nouveau à la norme de maintien d’un cours de clôture moyen d’au moins 1,00 $ US, nous devons demander l’approbation du regroupement pour éviter la radiation de la cote du NYSE. Il est important de maintenir la liquidité pour nos investisseurs, et nous avons pris la décision de regrouper nos actions. Ce changement du ratio à 4:1, contre 8:1 précédemment annoncé, est révélateur de la confiance que nous avons dans notre capacité d’exécution à l'avenir, alors que nous allons au-delà d'un BAIIA positif pour atteindre un bénéfice par action ».

La modification sera déposée sous le profil de la Société sur SEDAR et EDGAR, et pourra également être consultée sur https://docs.tsxtrust.com/2092, le site Web d’avis et d’accès aux documents de procuration relatifs à l'assemblée tenu par l'agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres de la Société, et peut également être obtenu sur demande auprès de la Société. La Société ne distribuera pas de formulaire de procuration modifié compte tenu de la date limite de soumission des procurations fixée au 9 décembre 2020 à 10 heures (HNE), du fait que la modification du ratio du regroupement est une révision à la baisse et que le formulaire de procuration confère un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne les modifications ou les variations des questions identifiées dans l'avis de convocation ou d'autres questions qui peuvent être dûment soumises à l'assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement ou de report. Les personnes nommées dans le formulaire de procuration pour l’assemblée ont l'intention de voter POUR le regroupement des actions ordinaires au nouveau ratio du regroupement, à moins que l'actionnaire remettant la procuration n'ait spécifié dans le formulaire de procuration que les actions ordinaires représentées par ce formulaire de procuration doivent être votées contre cette résolution.

À propos d’HEXO

HEXO est une entreprise primée de biens de consommation qui conçoit et distribue des produits innovateurs de cannabis destinés au marché mondial. L’entreprise dessert le marché canadien du cannabis destiné aux adultes avec ses marques HEXO Cannabis, Up Cannabis et Original Stash, ainsi que le marché médical avec HEXO Médical. Pour plus d’informations, visitez le site hexocorp.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l'un ou l'autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs ou pour toute autre raison.

Relations avec les investisseurs

invest@HEXO.com

www.hexocorp.com

Relations avec les médias

(819) 317-0526

media@hexo.com