December 07, 2020 07:00 ET

December 07, 2020 07:00 ET

Groupe SolAirEau dévoile en avant-première son nouveau kit innovant autoprogrammé pour tester la moisissure dans l’air, qui sera disponible au grand public à partir du 14 décembre 2020.



LAB’AIR est un appareil automatisé, simple d’utilisation, qui permet d’échantillonner l’air intérieur d’un bâtiment avant de l’analyser en laboratoire.

MONTRÉAL, 07 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe SolAirEau dévoile son nouveau kit d’échantillonnage d’air intérieur et de moisissures. LAB’AIR est équipé d’un petit appareil qui prélève un volume d’air spécifique pour en effectuer une analyse microbiologique en laboratoire.

« Suite à la crise de la COVID-19, notre responsabilité sociale nous a poussé à accélérer la mise en place de ce projet sur lequel nous travaillons depuis plus de deux ans. Cette nouvelle réalité d’insécurité sanitaire nous prouve que l’avenir de notre secteur d’activité repose une fois de plus sur l’innovation », a déclaré Adnane Ramromi, Directeur, Sécurité-Environnement de Groupe SolAirEau.

TESTEZ VOTRE AIR - PROTÉGEZ VOTRE SANTÉ

Un projet innovant au service de la santé environnementale

L’échantillonnage traditionnel de l’air, tel qu’il est présentement pratiqué par les entreprises, implique de multiples contraintes, tant logistiques que financières :

Prise de rendez-vous selon les disponibilités/délais des entreprises;

Présence du client requise pour la visite du technicien (absence du travail);

Frais supplémentaires facturés selon l’éloignement de la bâtisse (distance);



Pour répondre à ces enjeux, Groupe SolAirEau a repensé sa stratégie de recherche et de développement afin de proposer une solution intelligente et plus adéquate pour répondre aux besoins actuels de la population, notamment dans le contexte de la Covid-19.

Le nouveau dispositif d’échantillonnage, dans une formule clef en main, répond aux besoins actuels des citoyens et des gestionnaires d’immeubles qui s’interrogent sur la contamination non visible dans l’air qui les entoure. Le kit LAB’AIR offre une réponse rapide et professionnelle sur la qualité de l’air microbiologique que chaque personne respire dans son espace de vie ou son milieu de travail.

L’objectif de Groupe SolAirEau est de simplifier la tâche à la population en lui offrant un appareil intelligent auto-programmé, facilement utilisable, qui permet d’avoir accès en totale autonomie à un service professionnel depuis son salon ou son bureau, et ce sans contraintes de temps et d’horaire. De plus, l’appareil ne requière aucune visite d’un technicien.

Lorsque que l’échantillonnage est effectué, l’air est ensuite analysé dans un laboratoire et un rapport détaillé est remis au client, présentant les différentes composantes microbiologiques détectées dans l’air avec une série de recommandations dépendamment du niveau de contamination.

► EN RÉSUMÉ

Le kit LAB’AIR c’est :

Une machine simple d’utilisation pour tester soi-même l’air qu’on respire

pour tester soi-même l’air qu’on respire Une analyse scientifique et professionnelle des spores en laboratoire

et professionnelle des spores en laboratoire Des recommandations pour améliorer la qualité de votre air intérieur

pour améliorer la qualité de votre air intérieur Un service pratique qui n’impose pas la visite d’un technicien

la visite d’un technicien Une réponse à vos préoccupations sur la qualité de l’air intérieur

à vos préoccupations sur la qualité de l’air intérieur VOTRE SÉCURITÉ POUR PROTÉGER VOTRE SANTÉ!

À travers le nouveau kit LAB’AIR, Groupe SolAirEau vise à diminuer son empreinte écologique, en réduisant tous les déplacements routiers qui sont habituellement générés pour se rendre chez leurs clients.



PME MTL CENTRE-OUEST | UN APPUI POUR LA CONCRÉTISATION DU PROJET

L’organisme PME MTL Centre-Ouest a apporté un soutien important au projet. Monsieur Alexis Dionne, Directeur Principal de PME MTL Centre-Ouest a témoigné d’un intérêt marqué pour le nouveau kit « LAB’AIR», en raison de l’utilité que représente ce nouveau service pour le grand public.

« PME MTL Centre-Ouest est très fier d'avoir soutenu la mise en place d'un procédé montréalais innovant, écologique et clef en main qui sera très utile au grand public. Dans le contexte actuel, nous ne pouvons que supporter des projets sécuritaires qui favorisent la santé de tous! ».

Alexis Dionne, Directeur Principal - PME MTL Centre-Ouest

La contribution de PME MTL Centre-Ouest a permis de lancer plus rapidement la réflexion autour des stratégies marketing, le déploiement de la campagne de communication ainsi que le processus de commercialisation du kit LAB’AIR.

À PROPOS DE GROUPE SOLAIREAU

Groupe SolAirEau est une compagnie québécoise basée à Montréal, spécialisée dans l’expertise environnement : SOL – AIR/MOISISSURE – EAU – AMIANTE.

La principale mission de l’entreprise est l’inspection, l’échantillonnage et l’analyse en laboratoire du SOL – AIR/MOISISSURE – EAU – AMIANTE, afin d’accompagner leur clientèle dans leurs démarches techniques et administratives liées à la réalisation de projets.

Groupe SolAirEau est doté d’une équipe jeune, dynamique et multidisciplinaire avec des profils divers, riches de leurs expériences dans le domaine scientifique. Cette multidisciplinarité permet à l’entreprise d’avoir une vision globale du métier et d’assurer un service de qualité à sa clientèle.

► Découvrez le kit LAB’AIR : https://www.youtube.com/watch?v=2oOIoubsokg



► Parcourez notre site Internet pour plus d’informations : https://solaireau.ca/kit-test-air/



► Facebook : https://www.facebook.com/SolAirEauTEST/

► YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCj3JDXRKbfaJJISAgvlkMmg





Contact :

Adnane Ramromi

Directeur, Sécurité-Environnement

adnane.ramromi@solaireau.ca

(514) 242-7654





Deux photo associées à ce communiqué sont disponibles aux adresses suivantes:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b4851ae8-aa3d-4d19-a6d6-925580c8640c/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6f612c13-f23b-4068-acc6-d003a89d3844/fr