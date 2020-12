Cet été, des étudiants du monde entier ont pris part au défi Microsoft Discover AI Upskilling Journey afin d’en apprendre plus sur l'IA et ses nombreuses applications dans différents secteurs. En collaboration avec Agorize, Microsoft a offert à plus de 500 participants provenant de 39 pays l'opportunité d’utiliser la plateforme Microsoft Learn dans le but d’améliorer leurs compétences en IA et de les appliquer de manière concrète à travers la mise en œuvre de projets innovants. Ce défi a permis, une fois de plus, de mettre en évidence l'immense passion et le potentiel des jeunes innovateurs dans le monde de l'IA.



MONTREAL, 07 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- En tant que l’une des organisations majeures dans le domaine des nouvelles technologies, Microsoft encourage depuis longtemps l'apprentissage des jeunes et la familiarisation aux technologies de pointe. À travers son dernier défi - le Discover AI Upskilling Journey - Microsoft espérait démocratiser l'utilisation de l'IA et fournir aux participants, indépendamment de leur formation universitaire et de leurs compétences techniques, les outils nécessaires pour découvrir les différentes facettes de l'IA.

Au début de l’année 2020, Microsoft s'était déjà associé à Agorize pour organiser le défi Discover AI : Smarter and Sustainable Economies. Le défi Upskilling Journey correspond donc à une suite logique, permettant aux étudiants et jeunes professionnels du monde entier de se familiariser encore davantage avec la technologie de l’IA.

Au début du mois de Mai, au moment où Microsoft a lancé le défi et que les participants ont commencé à s'inscrire, aucune des deux parties n’aurait pu prévoir les nombreuses innovations ainsi que le grand succès que cette initiative allait générer.

Un véritable voyage constitué d’apprentissages

Le défi Microsoft Discover AI Upskilling Journey, lancé en mai 2020, a été pensé pour être exactement cela : un voyage en plusieurs étapes durant lequel les jeunes participants pourraient accroître leur connaissance de l'IA et acquérir une expérience pratique en mettant en œuvre de manière concrète leurs apprentissages.

Le défi, constitué de six "mini-sprints" thématiques et d’un défi final - le défi Cloud Skills -, donnait aux participants le choix entre 2 catégories: une catégorie technique axée sur les outils IA et une catégorie business mettant en avant les nombreuses applications commerciales de cette technologie.

Les participants pouvaient gagner des points d'expérience (XPs) en validant certains modules Microsoft Learn spécifiques et avaient l'occasion de présenter leurs apprentissages et nouvelles compétences lors des événements finaux organisés à la fin de chaque mini-sprint. Les participants avec le plus grand nombre de points d’expérience ont également eu l’opportunité de présenter leurs projets innovants devant un jury composé d'experts de Microsoft et d'Agorize lors de la finale du défi Cloud Skills en août.

En concevant le défi de cette manière multiforme, Microsoft a voulu donner aux participants la liberté de comprendre et de tirer parti des solutions IA de façon ludique et personnalisée.

“Chaque participant a pris part à ce voyage d’apprentissage avec une perspective unique et un véritable intérêt pour l’IA” témoigne Sarah Muma, Architecte en Solution Cloud à Microsoft et juge lors des finales des mini-sprints.



“Que ce soit leur première expérience avec l'IA ou bien qu'ils cherchent simplement à renforcer leurs compétences, tous les participants ont pu trouver ce qu’ils cherchaient”

Le succès de cette approche s’est reflété dans la variété des formats et des styles des soumissions, mettant en évidence la créativité, l’ambition et la personnalité de chaque équipe. Les projets finaux ont aussi bien pris la forme de présentations à diapositives “traditionnelles” que de vidéos animées et de chansons.

"J'ai été impressionnée par la créativité des participants et par la façon dont ils ont appliqué les concepts de l'IA à différents secteurs", a noté Sarah Muma.

Une opportunité d’avoir de l'impact en période de crise globale

Dans un monde tournant au ralenti en raison des restrictions liées à la COVID-19, le défi Upskilling Journey a eu une résonance toute particulière. Il a donné aux étudiants l’occasion de rester engagés dans le cadre d’un projet significatif, de se connecter avec d’autres innovateurs du monde entier et d'apprendre de nouvelles compétences concrètes, tout en restant en sécurité chez eux.



"Le défi Upskilling Journey est une occasion extraordinaire pour les gens au sens large et surtout pour les jeunes professionnels d'acquérir de nouvelles compétences en cette période difficile", a fait remarquer Wemba Opota, Responsable des Solutions d'Entreprise IA chez Microsoft. "Les participants ont pu apprendre de nouveaux concepts et approfondir leurs connaissances des solutions basées sur l'IA de manière ludique, tout en créant des projets concrets et en rencontrant de nouvelles personnes venant du monde entier".

Équipes gagnantes et points à retenir

Compte tenu de la grande qualité et créativité des projets, sélectionner des gagnants n'a pas été une tâche facile.

Les finalistes et les équipes gagnantes ont été sélectionnés selon des critères de créativité du projet, d'innovation, de présentation, de mise en œuvre pratique et de résultats d'apprentissage (XPs) :

SPRINT 1: Microsoft et l’IA / Introduction à l’IA

AInnovators - Une chanson éducative sur les fonctions et applications de l'IA.

Boro - Optimiser l'utilisation de diverses plateformes d'ingénierie civile.

SPRINT 2: IA dans la Santé / Microsoft Azure et Earth Wildlife

Spicy Water - Solution IA pour réduire le risque d'infection de sites opératoires.

Juliette - Différencier des images d’animaux et d’humains avec l’IA.



SPRINT 3: IA pour l’Impact Social et la Durabilité

Waste Wise - Diminuer le gaspillage alimentaire grâce à l’IA prédictive.

Jul-AI - Un chat bot donnant accès à des ressources en matière de santé mentale.



SPRINT 4: IA dans la Finance / Machine Learning

Double Trouble - Un système d'IA conversationnelle pour les agents financiers.

Goblet of AI - Solution IA pour détecter les commentaires toxiques en ligne.

SPRINT 5: IA dans la Mobilité Électrique / Langage et Parole dans l’IA

Aidzy - IA permettant des interventions d'urgence à l'aide de données satellitaires.

Jul-AI - Un chat bot interactif pour améliorer les cours en ligne.

SPRINT 6: IA dans la Production Industrielle, la Vente et l’Éducation

ASL Demo - IA permettant de récupérer des informations à partir de vidéos.

Team Lopez AI - IA permettant de fluidifier la circulation routière en Colombie.

En prenant en compte le nombre total de points d’expérience et après de nombreuses délibérations, les gagnants du défi Cloud Skills ont finalement été annoncés :

Chi-Hong (with ASL Demo) (Chi-Hong Cheung) - Présentation des apprentissages et démonstration d’un système IA comprenant la langue des signes américaine. Priyanshu (Priyanshu Mahey et Larina Chen) - Présentation des apprentissages et démonstration d’applications IA dans les domaines de l’environnement, de la santé mentale, des soins aux animaux de compagnie et de l'exploration spatiale.

Malgré leurs différences géographiques et culturelles ainsi que le décalage horaire, les participants ont tous relevé le défi avec succès et ont acquis de nouvelles compétences.

Au-delà de l’expérience précieuse et des apprentissages dans le domaine de l’IA, les gagnants du défi se sont également vus offrir des tablettes Microsoft Surface Go et Surface Pro ainsi que des coupons pour obtenir des certifications Microsoft Learn et d'autres accessoires Microsoft.

Le défi a été un franc succès non seulement pour les participants, mais également pour les juges et mentors de Microsoft.

"Je me suis réellement amusée ces derniers mois", a déclaré Sarah Muma. "Se réunir avec les participants pour suivre le développement de leurs projets et les écouter décrire leurs apprentissages ont été les points forts de ma semaine !" Aux participants, elle a ajouté : "J’ai été inspirée par votre engagement, votre énergie et votre collaboration - cela m’a appris de nouvelles manières de voir les choses.“

Hubert Duan, Architecte en Solution Cloud chez Microsoft ainsi que juge et mentor de la compétition, a fait écho à cette déclaration.

“Cela a été un réel plaisir d’assister aux accomplissements et démonstrations des participants. En tant que praticien dans le domaine de la technologie depuis de nombreuses années, je vois très clairement l'avenir brillant et prometteur qui s'ouvre devant nous, dans la mesure où cette nouvelle génération parvient à résoudre les problèmes les plus difficiles".

Comme Sarah Muma, Hubert Duan a chaleureusement remercié tous ceux ayant participé au succès de l’événement.

"Un très grand merci aux participants, aux bénévoles et à Agorize pour avoir fait de ce défi Discover AI un incroyable succès".

Alors que notre monde change et évolue, les applications de l'IA font de même. Suite au succès du défi Microsoft AI Upskilling Journey, une chose est claire : lorsqu’elle dispose des bons outils, la prochaine génération d'innovateurs - grâce à sa passion et sa créativité - est capable d’accomplir des choses qui dépassent l’imagination.

L’apprentissage continue avec le défi Upskilling Journey #2

Fort du succès de la première édition, Microsoft lancera en Janvier 2021 le défi Upskilling Journey #2 dans le but de continuer à démocratiser l'utilisation des solutions IA auprès des étudiants, des jeunes professionnels et du grand public.



Au-delà de développer des projets innovants et d'avoir accès à de nombreux ateliers organisés dans le cadre de l'initiative, les participants auront l'occasion d'obtenir des certifications Microsoft reconnues, donc cliquez ici pour obtenir plus d'informations et assurez vous de ne pas manquer cette opportunité car le voyage d'apprentissage continue !"





