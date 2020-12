December 07, 2020 08:15 ET

December 07, 2020 08:15 ET

ENEDO OYJ Pörssitiedote 7.12.2020 klo 15:15



Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta





Enedo Oyj on saanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta:



Kohdeyhtiö: Enedo Oyj



Liputusilmoituksen peruste: Osakkeiden tai äänioikeuksien hankinta tai luovutus



Tiedot liputusvelvollisesta: 4capes Oy, Salo, Suomi



Päivä, jona liputusraja saavutettiin tai rikottiin: 2.11.2020



Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:







% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu

%-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,42 5,42 8 432 735 Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)



Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:





Osakesarja/osakelaji, ISIN koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Osakkeiden ja äänten %-osuus Suora Välillinen Suora Välillinen (AML 9:5) (AML 9:6 ja 9:7) (AML 9:5) (AML 9:6 ja 9:7) FI4000415252 457 200 5,42 %

Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.





ENEDO OYJ



Vesa Leino

toimitusjohtaja



Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa Leino, puh. 040 759 8956.





JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Enedo

Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja –systeemien eurooppalainen suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin ympäristöissä. Enedon tehtävänä on tehdä sähkövirrasta parempaa – luotettavampaa, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa – ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivaa. Enedon kolme päätuotekategoriaa ovat Led Drivers, Power supplies ja Power Systems. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 43,3 milj. euroa. Enedossa työskentelee 394 henkilöä ja sen päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.enedopower.com