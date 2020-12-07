中国东莞, Dec. 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 多尼斯品牌、OEM和自有品牌宠物产品综合系列开发商和制造商多尼斯（国际）股份有限公司（Dogness International Corporation）（NASDAQ: DOGZ）宣布，获得估计价值400万美元的部分宠物产品（包括拴带和皮带）的OEM订单。该客户是全球最大的小型宠物专业零售商之一，在全球拥有600多家商店。



收入将在发货时确认，预计将在接下来的两周内首次发货，余货将在2021年内发货。公司预计将在截至2021年6月30日的财年中确认大部分销售收入。

多尼斯主席兼首席执行官陈四龙评论道：“这是我们的又一项重大胜利，凸显了我们的业务发展势头、种类广泛的高质量宠物产品的吸引力，以及我们销售和营销团队的工作效果。我们实施了更积极的战略，以便在我们发现的机遇中获取更大份额。我们认为宠物市场正处于持续扩张的时期：新冠疫情给豢养宠物带来了积极推动，此外饲主人口结构中拥有更高可支配收入者增多，而他们会优先考虑宠物饲养和宠物开支，这些都给我们的业务带来了益处。我们拥有市场领导地位，致力于创新并拥有强大的分销和合作伙伴网络，因此这些趋势对我们的业务来说预示着良好前景。”

关于多尼斯

多尼斯（国际）股份有限公司创立于2003年，其创立理念是：宠物狗和宠物猫是家庭中重要且深受喜爱的成员。多尼斯以其智能产品、卫生产品、健康和保健产品以及牵引产品简化宠物生活方式，提升豢养宠物的科学性，增进宠物和看护者之间的关系。公司通过完全集成的垂直供应链和世界级研发能力，确保提供业界领先的质量，目前公司拥有的专利和待审批专利已超过200项。多尼斯产品通过全球连锁商店和分销商提供给全球各地家庭。如需获取更多信息，请访问：ir.dogness.com。

前瞻性声明

本新闻稿中的任何声明均不得解释为购买或出售任何证券的要约。此类要约只能根据经修订的《1933年证券法》和适用的国家证券法律进行。本新闻稿中关于我们未来增长前景的某些声明属前瞻性声明，涉及我们未来的业务预期，意在根据1995年《私人证券诉讼改革法案》满足“安全港”资格要求，其中涉及多项可能导致实际结果与此类前瞻性声明中的结果发生重大差异的风险和不确定性。与这些陈述相关的风险和不确定性包括但不限于关于以下因素的各项风险和不确定性：新冠疫情对我们客户业务的持续影响、我们按任何特定条件筹集资金的能力、完成客户订单的能力、收入波动、汇率波动、我们管理增长的能力、我们通过在中国和美国扩大运营和收购资产实现收益的能力、我们吸引和留住高技能专业人员的能力、客户集中度、行业部门的集中度、对我们重点领域技术的需求减少、我们成功完成和集成潜在收购的能力、对我们知识产权的未经授权使用，以及影响我们行业的总体经济情况。我们向美国证券交易委员会提交的文件中更全面地描述了可能影响我们未来经营业绩的其他风险。上述文件可通过www.sec.gov查看。多尼斯可能会不时作出更多的书面和口头前瞻性声明，包括公司向美国证券交易委员会提交的文件和我们向股东提交的报告中所载的声明。此外请注意，本文所包含的任何前瞻性声明均基于我们在本新闻稿发布之日认定合理的假设。除非法律规定，否则本公司不承诺对由本公司或代表本公司可能不时作出的任何前瞻性声明进行更新。