Bestyrelsen for Wirtek A/S har med udgangspunkt i en opdateret prognose for 2020 besluttet, at selskabet for tredje gang i år skal opjustere forventningerne til året.

Kapacitetsudnyttelsen er fortsat høj, og der er ikke længere væsentlige usikkerheder i forhold til årets resultater. Forventningerne til resultat før skat i 2020 opjusteres derfor til 2,9 – 3,1 mio. kr. (fra tidligere 2,4 – 2,7 mio. kr.), svarende til en vækst på 116% - 131% i forhold til resultatet før skat i 2019.

Forventningerne til omsætningen i 2020 præciseres desuden til intervallet 27,3 – 27,7 mio. kr. (mod tidligere 27 – 28 mio. kr.), svarende til en vækst på 18% – 19% i forhold til 2019.





Om Wirtek

Wirtek er et dansk IT-outsourcing selskab. Siden 2001 har vi hjulpet virksomheder med at udvikle værdiskabende softwareløsninger og elektroniske produkter.

Flere af vores kunder har været hos os i over 10 år, hvilket i høj grad skyldes vores fokus på både tætte kunderelationer og vores ufravigelige krav om at levere software af høj kvalitet. Vores kunder får værdiskabende tekniske løsninger fra et engageret team, der arbejder, som var de ansat hos kunderne.

Wirtek har kontorer i Danmark (hovedkontor + salg) og tre udviklings- og testcentre i Rumænien, og vi er mere end 100 kollegaer. Wirtek blev noteret på Nasdaq First North Growth Market Denmark i 2006.





Yderligere information:

Michael Aaen, CEO, Wirtek A/S, Telefon: +45 2529 7575, E-mail: ir@wirtek.com

Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø, www.wirtek.com

Kent Mousten Sørensen, Bestyrelsesformand, Wirtek A/S, Telefon: +45 2125 9001

Per Vestergaard, Certified Advisor, CDI Global, Telefon: +45 2176 4317

