TORONTO, 07 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au nom du secteur vital des services alimentaires canadiens, Restaurants Canada invite les représentants des médias à assister à une conférence de presse virtuelle où seront discutés :

la viabilité actuelle des activités de restauration;

la fermeture d’établissements et la perte d’emplois;

les défis à relever sur la route de la reprise; et

le besoin d’une action nationale coordonnée pour amener le secteur de la survie au renouveau.

Restaurants Canada souhaite la création d’un groupe de travail national pour ouvrir la voie à la relance du secteur de la restauration, en s’appuyant sur l’engagement pris par le gouvernement fédéral dans son Énoncé économique de l’automne 2020 de fournir un soutien ciblé et spécifique au secteur de la restauration et aux autres entreprises « les plus durement touchées ».

SERONT PRÉSENTS :

Todd Barclay, président-directeur général de Restaurants Canada

David Lefebvre, vice-président, Affaires fédérales et Québec de Restaurants Canada

Brenda O’Reilly, propriétaire-exploitante des restaurants O’Reilly’s Irish Newfoundland Pub et Yellowbelly Brewery à Terre-Neuve-et-Labrador

Mohamad Fakih, président et chef de la direction de Paramount Fine Foods en Ontario

Patrick Saurette, propriétaire-exploitant du Marc Restaurant Group en Alberta



DES FAITS QUI PARLENT D’EUX-MÊMES :

Perte d’emplois : aucun autre secteur ne continue de subir un tel déficit

Entre mars et avril derniers, plus de 800 000 travailleurs du secteur des services alimentaires au Canada ont perdu leur emploi ou vu leurs heures de travail réduites à zéro.

426 900 emplois de restauration ont été rétablis entre mai et septembre, mais l’industrie a recommencé à perdre du terrain en octobre.

Selon l’Enquête sur la population active de novembre de Statistique Canada, le secteur des services alimentaires compte toujours 260 000 emplois de moins qu’en février.

Ceci représente 21 % de la main-d’œuvre de la restauration qui n’est toujours pas rétablie. Aucune autre industrie ne continue de faire face à un tel déficit.

Les restaurants sont un pilier porteur essentiel de notre culture et de notre économie

Au sens propre comme au sens figuré, les restaurants sont essentiels pour alimenter la reprise au Canada : même dans les meilleures conditions, l’établissement moyen ne conserve qu’environ 50 cents sur chaque tranche de 10 $ dépensés au restaurant.

95 % du chiffre d’affaires des restaurants sont réinjectés dans l’économie, notamment sous forme d’emplois, d’achats d’aliments et de boissons ainsi que de dons caritatifs

Le secteur de la restauration reflète la grande diversité de la population canadienne : les femmes y comptent pour 58 % de la main-d’œuvre, 31 % des propriétaires, exploitants et employés font partie d’une minorité visible, et la moitié de tous les restaurants canadiens sont exploités par immigrants.



Au sujet de Restaurants Canada

Restaurants Canada est une association nationale sans but lucratif qui aide l’industrie dynamique et diversifiée des services alimentaires canadiens à réaliser son plein potentiel au moyen de programmes, d’études, de représentation, de ressources et d’événements à l’intention de ses membres. Avant le début de la pandémie de COVID-19, le secteur canadien des services alimentaires était une industrie au chiffre d’affaires annuel de 93 milliards de dollars qui employait directement 1,2 million de travailleurs, était la principale source de premiers emplois au Canada et servait 22 millions de clients chaque jour dans toutes les régions du pays. Depuis, l’industrie a perdu des centaines de milliers d’emplois et la chute de son chiffre d’affaires annuel pourrait atteindre 31 milliards de dollars en 2020 en raison des impacts de la COVID-19.

