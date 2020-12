Contacts Presse :



France Télévisions accélère sa transformation technologique avec Capgemini et Perfect Memory

Un duo data et intelligence artificielle pour permettre au premier groupe audiovisuel français de tirer parti des données générées par plus de 500 000 programmes actifs

Paris, le 7 décembre 2020 – France Télévisions confie à Capgemini le développement de son département « Data et Intelligence Artificielle » reposant sur la solution DAM (Data Asset Management) de la start-up française Perfect Memory avec pour objectif de poursuivre la modernisation de ses outils de production et de diffusion des programmes TV.

Au sein de la direction des technologies, le département d’expertise « Data et Intelligence Artificielle » (DaIA) a été créé fin 2019 pour accompagner la modernisation des outils de production et de diffusion des programmes TV. Récemment auréolé du Technology & Innovation award 20201 décerné par l’Union Européenne de Radio-Télévision pour son outil d’assistance à l’analyse des débats politiques, France Télévisions a décidé de renforcer ce département pour mener davantage de projets et vient d’attribuer deux marchés publics en ce sens.

Frédéric Brochard, Directeur des Technologies de France Télévisions : « J’ai souhaité créer dès 2019 un département Data et Intelligence Artificielle pour fédérer et dynamiser les initiatives de l’entreprise autour de ces sujets de transformation et de modernisation cruciaux pour nous : meilleure efficacité de nos process, aide à la décision pour nos programmes et nos antennes, meilleurs outils de recherche pour nos journalistes, meilleure exposition de nos contenus, sont autant de leviers que ce département a en charge d’identifier et de développer. Pour ce faire, je souhaite m’appuyer sur les meilleures pratiques et expertises existantes et suis très fier et confiant des collaborations nouées avec Capgemini et Perfect Memory. »

L’essor des outils d’intelligence artificielle (IA) apporte aujourd’hui une plus-value importante dans la classification des contenus audiovisuels. La quinzaine d’experts en data du département « DaIA » a pour objectif de fournir un travail de veille, tester les solutions d’IA et de réaliser des preuves de concept pour ensuite intégrer ces outils dans les workflows de fabrication de France Télévisions. L'augmentation régulière de l’audience sur les offres numériques du groupe France Télévisions entraine, de facto, la mise en œuvre de nouveaux services (une navigation plus lisible, des recommandations plus pertinentes, une recherche plus exhaustive au sein de milliers de programmes disponibles à tout instant…), derrière lesquels la qualité et la richesse des données descriptives des programmes jouent un rôle-clé.

Capgemini pour concevoir les nouveaux cas d’usage de l’IA appliquée à la TV

France Télévisions a lancé un appel d’offres public à l’échelle européenne en avril 2020 qui a rassemblé 25 entreprises ou groupements. A son issue, France Télévisions a choisi de s’en remettre à l’expertise de Capgemini pour le cadrage et la conduite de nouveaux projets en matière de Data et d’intelligence artificielle au service des métiers de France Télévisions. L’utilisation de la data et de l’intelligence artificielle concernent, par exemple, la prédiction des audiences au-delà des outils de mesure traditionnels, ou l’élaboration d’outils d’aide à la décision au service des programmes et de l’information.

Fort de ses expériences dans des projets de transformations technologiques d’entreprises internationales du secteur des médias, Capgemini s’est distingué par sa connaissance de projets Data et IA menés dans le monde entier et par sa capacité à mobiliser une équipe d’experts.

Xavier Moy, Directeur du secteur Média et Entertainment chez Capgemini en France : « Nous sommes ravis d’accompagner France Télévisions dans sa transformation digitale. Pour le premier groupe audiovisuel français, nous nous appuierons sur notre expérience internationale des enjeux des médias et notre centre d’expertise en Data & Intelligence Artificielle pour assister les métiers dans l’utilisation des données. »

La collaboration avec Perfect Memory pour déployer une plateforme d’ingénierie des connaissances

France Télévisions a fait appel à la start-up Perfect Memory concernant le déploiement d’une plateforme d’ingénierie des connaissances, données et contenus destinés à être collectés et exploités par le groupe, tous ces outils d’assistance s’adressant principalement aux professionnels de l’information et de l’édition de programmes.

La solution DAM permet de réaliser un Data-Hub des programmes2, une solution Cloud réservée aux collaborateurs et services habilités, où se concentrent les « data programmes » à forte valeur, collectées et enrichies par le département DaIA, au service d’une ‘Media Factory’. Pour réaliser ce projet, le département DaIA assure les tâches de recensement et de récupération des données (internes ou externes à France Télévisions), de traitement IA et de concentration de l’ensemble des données au sein d’un Datalake, c’est-à-dire un espace sécurisé de stockage distribué dans le Cloud. Tous les développements et toute l’expertise IA nécessaires à la constitution de ce Datalake sont réalisés en interne.

Steny Solitude, fondateur de Perfect Memory, témoigne : « Nous sommes fiers d’avoir été embarqués par une institution telle que France Télévisions sur un projet aussi ambitieux. En effet, alors que France TV s’attaque à la révélation et à la préservation de la richesse des actifs digitaux créés et gérés en interne, le groupe s’engage dans une compétition qui pourrait lui permettre, à terme, de faire mieux que certains grands acteurs du numérique. La mise en œuvre d’une véritable gouvernance du cycle de vie des données et des contenus - de leur création à leur monétisation, en passant par leur transformation, leur enrichissement et leur partage - constitue en effet un véritable changement de paradigme dans le monde du broadcast. »

À propos du Groupe France Télévisions

France Télévisions, 1er groupe audiovisuel en 2019 avec 28,9% de part d’audience, rassemble chaque jour 32 millions de Français grâce à une offre éditoriale riche et diversifiée. Composé d’un bouquet de 4 chaînes nationales aux offres complémentaires (France 2, France 3, France 4, France 5), d’un réseau régional et outre-mer et d’une offre d’information sur tous les supports, franceinfo, le groupe France Télévisions est présent sur tous les genres de programmes et offre à chaque instant un vrai choix au téléspectateur.

Plus d’infos ici : https://www.francetelevisions.fr/groupe

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial du conseil, de la transformation numérique, des services technologiques et d’ingénierie. A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Responsable et multiculturel, avec 265 000 personnes dans près de 50 pays, le Groupe a pour raison d’être de libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Avec Altran, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires combiné de 17 milliards d'euros en 2019.

Plus d’informations sur www.capgemini.com .

À propos de Perfect Memory

Fondée en 2008 par Steny Solitude, son CEO, Perfect Memory fait aujourd’hui partie intégrante du groupe implid. Avec pour ambition d’apporter à ses clients le meilleur du big data, du Digital Asset Management et du Web Sémantique, la start-up commercialise dans le cloud une plateforme sémantique de gestion des données qui améliore l’accessibilité et la qualité de référencement des offres de players web. Perfect Memory accroît le chiffre d’affaires des players du web par des catalogues produits riches et captifs. Jusqu’à présent à l’état d’ébauche, une première version du produit voit le jour en 2013, tandis que la première commercialisation du « DAM-as-a-Brain » de Perfect Memory a lieu en 2015. Perfect Memory adresse le marché des media, agences media et du e-commerce. Perfect Memory a été nommée « Top 10 Semantic Startup » à l’occasion du SemTech à San Francisco, a obtenu le « Finalist Award » pour la gestion du contenu lors de l’IBC 2013, a rejoint le « Club Excellence » de la BPI en Septembre 2014 et a été nommé « European Excellence Award » en Septembre 2015.

www.perfect-memory.com

1 Communiqué de presse : “ T&I award 2020 goes to France TV’s AI tool for election reporting ”

2 Le Data-Hub est une solution technique que l’on branche sur ce Datalake. Cette solution apporte quatre fonctionnalités principales :

Un moteur de recherche puissant, capable de tirer parti des data liées à plus de 500 000 programmes actifs.

Une interface graphique, avec un lecteur média capable de présenter le contenu et toutes les connaissances associées.

Une capacité à exposer les données aux utilisateurs, humains ou machines, en gérant leurs droits d’accès.

Une fonction d’orchestration des traitements, assortie d’un moteur de règles pour permettre à chaque programme individuel, famille de programmes, série, genre ou sous-genre… d’être considéré différemment en matière de valorisation et d’enrichissement de ses données.





