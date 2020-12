Augmentation de capital réservée aux salariés des sociétés françaises participantes au Plan d’Epargne Entreprise

Charenton-le-Pont, France (le 7 décembre 2020 - 18h00) – Cette opération a pour objectif d’associer les salariés du groupe à son développement en leur permettant de devenir actionnaires d’EssilorLuxottica.

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société EssilorLuxottica du 25 juin 2020 a autorisé, pour une durée de 26 mois, le Conseil d’administration à procéder à l’émission d’actions réservée aux salariés adhérents à un Plan d’Epargne Entreprise, dans la limite de 0,5 % du capital (résolution n°12).

Le Conseil d’administration a décidé du principe d’une augmentation de capital par émission d’un nombre maximal de 360 000 actions ordinaires dont la souscription est réservée aux salariés adhérents d’un Plan d’Epargne Entreprise du Groupe EssilorLuxottica et a délégué au Président-Directeur Général et au Vice-Président-Directeur Général Délégué les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l’opération. Le prix unitaire de souscription des actions a été fixé à 90,524 euros. Ce prix correspond à la moyenne des 20 cours d’ouverture précédant le 24 novembre 2020, assortie d’une décote de 20 %.

La souscription à cette augmentation de capital est réalisée au travers du «FCPE GR ESSILORLUXOTTICA RELAIS 2020 ». Ce fonds est valorisé depuis le 2 janvier 2020, date du début de la souscription pour les salariés des entités françaises du groupe éligibles. Il sera clos le 11 décembre 2020, date de fin de la souscription. Les droits de vote attachés à ces actions seront exercés individuellement par les porteurs de parts.

Ces actions porteront jouissance au 1er janvier 2020. L’admission des actions nouvelles sur le marché Euronext Paris sera demandée après la réalisation de l’augmentation de capital qui est prévue pour intervenir le 21 décembre 2020.

EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d’aider chacun à mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie, grâce à des produits parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à leur style personnel.

EssilorLuxottica regroupe l’expertise complémentaire de deux pionniers de l’industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d’établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu’en matière d’expérience consommateurs.

Les actifs d’EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® et Transitions® pour les technologies d’optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de distribution de dimension internationale.

En 2019, EssilorLuxottica comptait plus de 150 000 employés et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 17,4 milliards d’euros.

L’action EssilorLuxottica est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40.

Codes : ISIN : FR0000121667 ; Reuters: ESLX.PA ; Bloomberg: EL:FP.

CONTACTS

Relations Investisseurs

(Charenton-le-Pont) Tel: + 33 1 49 77 42 16

(Milan) Tel: + 39 (02) 8633 4870

E-mail: ir@essilorluxottica.com Communication Corporate / Relations Presse

(Charenton-le-Pont) Tel: + 33 1 49 77 45 02

(Milan) Tel: + 39 (02) 8633 4470

E-mail: media@essilorluxottica.com

