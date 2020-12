WINNIPEG, Manitoba, 07 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Corporation People (la « Société ») (TSX Venture : PEO) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre et l'ensemble de l'exercice clos le 31 août 2020. La Société a également annoncé la clôture de son acquisition précédemment annoncée d'Alliance Pour la Santé Étudiante Au Québec Inc. (« ASEQ »).



Laurie Goldberg, président exécutif et président-directeur général, a commenté : « Au cours de l'année 2020, nous avons continué à réaliser des progrès significatifs dans nos quatre domaines clés : les ventes et le service, les produits, les acquisitions stratégiques et l'intégration. Ces efforts ont permis de réaliser de solides progrès financiers au cours de l'année, avec une croissance des revenus de 29,8 %, dont une croissance organique des revenus de 9,2 %. En outre, le BAIIA ajusté a augmenté plus rapidement que le chiffre d'affaires à un rythme de 68,3 % pour l'année. Je suis particulièrement fier des performances de notre équipe cette année étant donné la présence du COVID-19. Nous sommes bien placés pour continuer à évoluer dans cet environnement avec une attention minutieuse portée à servir nos clients et à soutenir nos employés. »

M. Goldberg a ajouté : « Au cours de l'année 2021, nous continuerons à œuvrer par rapport à nos quatre domaines d'intervention clés afin de stimuler la croissance des revenus et le BAIIA ajusté. Les deux principaux besoins de nos clients, que nous avons identifiés il y a plus de 10 ans, à savoir la limitation des coûts et la fourniture efficace de solutions personnalisées de masse, sont aujourd'hui plus pertinents que jamais. Ces besoins étant clairement au centre de nos préoccupations pour 2021, nous continuerons d'améliorer notre suite de produits, nos solutions et nos outils, tout en élargissant davantage notre équipe nationale de consultants chevronnés. La Corporation People débute 2021 en position de force. La Société dispose d'une offre de services essentiels, d'une concentration de clients dans des secteurs plus défensifs, d'un moteur de croissance organique robuste, comme en témoignent nos résultats pour 2020, et d'un bilan solide. En outre, alors que nous continuons de nous concentrer sur les initiatives d'intégration ciblées lancées au cours de l'année 2020, La Corporation People est bien positionnée pour tirer parti de la puissance de son envergure croissante et de sa distribution nationale afin de stimuler la croissance et la valeur pour les actionnaires. »

Points forts des résultats financiers pour le trimestre et l'ensemble de l'exercice clos au 31 août 2020

Points forts de de l'exercice 2020

Le chiffre d'affaires a augmenté de 29,8 % pour atteindre 210,8 millions de dollars, comparé à 162,5 millions de dollars en 2019, avec une croissance organique de 9,2 % ;

Le BAIIA ajusté a augmenté de 68,3 % pour atteindre 60,7 millions de dollars, comparé à 36,1 millions de dollars en 2019 ;

Le bénéfice net ajusté a augmenté pour atteindre 15 millions de dollars, comparé à 6,2 millions de dollars en 2019, et le bénéfice net ajusté par action a augmenté pour atteindre 0,22 dollar, comparé à 0,10 dollar en 2019 :

La perte nette s'est améliorée pour atteindre 2,2 millions de dollars, comparé à 2,6 millions de dollars en 2019, et la perte nette par action est passée à 0,03 dollar, comparé à 0,04 dollar en 2019 :

Nous avons acquis quatre sociétés : Collage Technologies Inc., Apri Group of Companies, Robin Veilleux Assurances et Rentes Collectives Inc. et Integrated Benefit Consultants Ltd.



Résultats financiers des activités

Les résultats financiers de la Société pour les trois et douze mois clos au 31 août 2020 reflètent pleinement l'effet des acquisitions de Benefits Partners Inc. (« BPI »), Life Benefit Solutions Inc. (« Life »), et ACL Student Benefits Ltd. (« ACL ») réalisées l'année dernière. En outre, l'effet partiel des acquisitions de Collage Technologies Inc. (« Collage »), Apri Group of Companies (« Apri »), Robin Veilleux Assurances et Rentes combininc. (« RVARC ») et Integrated Benefits Consultants Ltd. (« GRV ») réalisées pendant l'exercice en cours, est reflété dans la période en cours.

Three months ended Year ended August 31 August 31 (In 000’s) 2020 2019 2020 2019 Revenue $54,315 $43,192 $210,847 $162,494 Adjusted EBITDA $16,076 $9,927 $60,695 $36,072 Adjusted net earnings $4,219 $1,733 $15,007 $6,221 Net income (loss) ($2,815) $2,931 ($2,246) ($2,609) Net income (loss) per share (basic) ($0.04) $0.05 ($0.03) ($0.04) Adjusted net earnings per share (basic) $0.06 $0.03 $0.22 $0.10

La Société a réalisé une croissance du chiffre d'affaires de 11,1 millions de dollars (25,8 %) pour le trimestre clos au 31 août 2020. Croissance organique de 2,2 millions de dollars (5,1 %) principalement grâce au lancement de nouveaux services, à l'obtention de nouveaux clients et à l'augmentation de la pénétration des produits et services auprès des clients existants. Au cours des 6 derniers mois de l'exercice 2020, en raison du COVID-19, l'inflation n'a pas contribué à une croissance organique comme elle l'a toujours fait.

Le BAIIA ajusté pour le trimestre clos au 31 août 2020 s'est élevé à 16,1 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 6,1 millions de dollars (61,9 %) par rapport à la même période de l'exercice 2019. Ajusté pour tenir compte de l'impact favorable de 1,0 million de dollars provenant de l'adoption des IFRS 16 et de 2,7 millions de dollars d'aide publique fournie par le biais de la Subvention salariale d'urgence du Canada (« SSUC »), le BAIIA ajusté pour les trois mois s'est élevé à 12,4 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 2,4 millions de dollars (24,5 %) par rapport à la même période de l'exercice 2019. La croissance du BAIIA ajusté pour le quatrième trimestre a été principalement stimulée par les contributions des opérations acquises, la croissance organique du chiffre d'affaires et les économies de frais généraux et administratifs au quatrième trimestre. Les économies de dépenses générales et administratives supplémentaires résultaient de la réduction des dépenses discrétionnaires compte tenu de l'environnement économique actuel, y compris les déplacements et le développement commercial. Les facteurs augmentant le BAIIA ajusté ont été partiellement compensés par des dépenses de rémunération variables plus élevées liées directement à l'augmentation des revenus et à l'augmentation du personnel pour répondre à la croissance des activités et au lancement de notre nouveau service de gestion de l'invalidité au cours de l'année. En outre, la Société a encouru des frais d'administration plus élevés liés aux nouveaux services lancés plus tôt dans l'année.

La Société a enregistré une perte nette pour le trimestre clos au 31 août 2020 de 2,8 millions de dollars, une diminution de 5,7 millions de dollars par rapport au bénéfice net de 2,9 millions de dollars enregistré au cours de l'exercice précédent en raison de l'augmentation des ajustements de la juste valeur liés aux intérêts minoritaires et aux obligations de contrepartie conditionnelle, des dépenses de dépréciation et d'amortissement plus élevées, une augmentation du REI basée sur les actions, partiellement compensée par une augmentation du BAIIA ajusté de 6,1 millions de dollars, comme décrit ci-dessus.

Points forts stratégiques et opérationnels

La Société continue d'accomplir des progrès significatifs dans la mise en œuvre de son plan stratégique, tout en réalisant des investissements pour positionner la Société en vue d'une croissance future continue. Voici quelques étapes notables :

A réalisé des acquisitions stratégiques suivantes :

RVARC, fournisseur de premier plan de services de conseil en avantages sociaux collectifs basé au Québec, a considérablement développé la présence de la Société dans l'une des plus grandes provinces du Canada ;

Collage, fournisseur de premier plan de solutions numériques de gestion des prestations sociales et de paie des ressources humaines basées sur le cloud, situé en Ontario. L'acquisition fournit une entrée sur les marchés adjacents, élargit les capacités administratives et technologiques de la Société et élargit également l'étendue et la profondeur de l'offre de produits et de services de la Société ainsi que l'expérience des membres du programme ;

IBC, fournisseur de services de conseil en avantages sociaux collectifs pour les entreprises de toute l'Alberta, augmentant la présence de la Société dans l'ouest du Canada ; et

Apri, l'un des plus importants cabinets indépendants de conseil en avantages sociaux collectifs et MGA (agent général de gestion) au Canada, avec une présence établie dans plusieurs provinces et une solide réputation pour des solutions innovantes axées sur le client. La plateforme JungoHR d'Apri propose un système d'information sur les ressources humaines (SIRH) axé sur les entreprises de taille moyenne et au niveau de l'entreprise, qui élargit les solutions de ressources humaines existantes de la Société. Associée à la plateforme Collage Benefits HQ, la Société est en mesure de fournir une solution complète et une proposition de valeur à son réseau de courtiers tiers en tant que l'un des plus importants MGA d'avantages collectifs au Canada.

A continué à investir dans les talents pour soutenir une clientèle croissante et améliorer nos capacités stratégiques :

A nommé Brevan Canning au poste de président de La Corporation People à compter du 21 mai 2020. M. Canning travaille chez La Corporation People depuis sa création en 2007 et a occupé des postes de haute direction dans ses unités commerciales Administration de tiers, Conseil en avantages sociaux collectifs et Services d'entreprise et partagés. Plus récemment, il a été vice-président exécutif et responsable de groupe pour Group Solutions ;

A engagé un responsable de l'expérience client chargé de diriger tous les aspects de l'organisation de l'expérience client et de renforcer une culture axée sur le client dans toute la Société ;

A réorganisé les responsabilités de la haute direction pour favoriser l'efficacité du marché ;

A embauché des talents possédant une expertise dans trois segments de marché distincts : retraite collective, invalidité et clients d'entreprise ; et

A embauché des talents dans tout le pays pour soutenir et développer notre réseau élargi de consultants tiers.



A continué à mettre en œuvre des initiatives d'intégration pour tirer parti des avantages de la plateforme :

A élargi et amélioré l'équipe Excellence client afin de mieux soutenir les consultants et nos clients ;

A continué d'affiner la solution MGA récemment lancée, fournissant un soutien de back-office à nos consultants tiers ; et

A initié la consolidation et l'amélioration des plateformes client et back-office actuelles.



A lancé de nouvelles solutions, dont :

Une suite de solutions de santé virtuelles comprenant : une solution de soins de santé en ligne 24h/24 et 7j/7 ; une application virtuelle de soins à la demande fournissant aux membres et à leur famille un accès direct aux consultants médicaux ; une offre de livraison de prescription en ligne ; une solution de navigation pour les soins de santé fournissant un point de contact unique tout au long du diagnostic, du traitement et de la rééducation ; et un programme de deuxième opinion médicale visant à aider les membres et leurs familles à prendre des décisions éclairées concernant leur santé ;

People Connect, une nouvelle solution de santé mentale en ligne pour les clients ; et

Une solution de système de gestion et d'administration des personnes handicapées.



Résumé de la situation financière

Au 31 août 2020, la Société disposait d'un solde de trésorerie de 43,1 millions de dollars. En plus de ses ressources de trésorerie, la Société maintient une facilité de crédit avec ses principaux prêteurs qui totalise 125 millions de dollars de capacité de crédit, avec une option, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions générales, d'augmenter la facilité de crédit de 50 millions de dollars supplémentaires, pour atteindre un total de 175 millions de dollars. Au 31 août 2020, la Société avait prélevé 78 millions de dollars sur sa facilité de crédit.

Après la fin de l'exercice 2020, la Société, en conjonction avec son acquisition d'ASEQ, a exercé l'option accordéon sur sa facilité de crédit afin d'augmenter l'engagement renouvelable de 125 millions de dollars à un maximum de 175 millions de dollars. La Société a prélevé 63,8 millions de dollars sur sa facilité de crédit augmentée pour financer l'acquisition d'Encompass Benefits & HR Solutions Inc., de Watermark Benefit Consulting Inc. et d'ASEQ.

L'intégralité des états financiers et du rapport de gestion pour les trois et douze mois clos au 31 août 2020, ainsi que des informations supplémentaires sur la Société et l'ensemble de ses documents publics sont disponibles à l'adresse www.sedar.com .

Clôture l'acquisition de l'Alliance Pour La Santé Étudiante Au Québec Inc

Le 30 novembre, la Société a annoncé avoir conclu un accord définitif en vue d'acquérir 100 % des actions émises et en circulation d'ASEQ, une société privée d'administration et de conseil en prestations sociales axée sur les étudiants de niveau postsecondaire (la « transaction »). Toutes les conditions de clôture restantes ont été remplies et la transaction a été finalisée le 1er décembre 2020. Le prix d'achat total d'ASEQ s'est élevé à 56,4 millions de dollars, dont 50 millions de dollars au comptant à la clôture, et les 6,4 millions de dollars restants seront versés par le biais de paiements différés après le deuxième anniversaire de la clôture, sous réserve d'ajustements potentiels liés à la performance financière de l'entreprise. Les actionnaires d'ASEQ peuvent être autorisés à recevoir des paiements supplémentaires au cours des quatre années suivant la clôture de la transaction si l'activité dépasse certains seuils de performance financière.

Attribution de primes d'encouragement via des actions à long terme

La Société a accordé des primes d'encouragement via des actions à long terme à ses administrateurs indépendants. Ces primes d'encouragement ont été accordées dans le cadre du Plan de rémunération basé sur des titres de la Société (le « Plan »), établi pour récompenser les administrateurs, les cadres supérieurs et les employés, en fonction des performances individuelles et d'entreprise, afin d'aligner leurs intérêts sur ceux de la Société et de fournir des encouragements à long terme.

En particulier :

La Société a accordé 16 876 unités d'actions à dividende différé à ses administrateurs indépendants, acquises immédiatement et dans les autres cas soumises aux conditions du Plan ; et

La Société a émis 125 269 unités d'actions subalternes auprès de ses cadres et de certains cadres supérieurs, acquises après trois ans et dans les autres cas soumises aux conditions du Plan et de performance.

À propos de La Corporation People

La Corporation People ( https://www.peoplecorporation.com ) est un fournisseur de premier plan de services d'avantages collectifs, de plan de retraite collective et de ressources humaines, comptant environ 1 100 professionnels talentueux au service d'organisations à travers le Canada. En apportant une expertise approfondie de l'industrie et des sujets, des plateformes de technologie propriétaire et une suite innovante de services à chaque engagement client, nous fournissons des informations et des solutions d'une valeur unique qui permettent de faire une différence positive pour vos employés et vos résultats financiers. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.peoplecorporation.com .

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des lois en vigueur sur les valeurs mobilières, comme des déclarations concernant des événements, des circonstances, des performances ou des attentes futurs anticipés qui ne sont pas des faits historiques. L'utilisation de mots tels que « peut », « fera », « s'attend à », « croit », « a l'intention de », « est susceptible de », ou d'autres mots ayant un effet similaire, peut indiquer une déclaration « prospective ». Ces déclarations ne constituent pas des garanties de performances futures et sont assujetties à de nombreux risques et incertitudes, y compris ceux décrits dans les documents déposés publiquement par la Société (disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com). Ces risques et incertitudes incluent la capacité de maintenir la rentabilité et de gérer la croissance organique ou d'acquisition, le recours aux systèmes et technologies de l'information, le risque de réputation, la dépendance à l'égard des clients clés, la dépendance à l'égard des professionnels clés et les conditions économiques générales. Bon nombre de ces risques et incertitudes peuvent affecter les résultats réels de la Société et pourraient entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans toute déclaration prospective faite par la Société ou en son nom. Compte tenu de ces risques et incertitudes, les investisseurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives en tant que prévision des résultats réels. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont concernées par cette mise en garde. Ces déclarations sont faites à la date du présent communiqué de presse et, sauf si la loi en vigueur l'exige, la Société ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. En outre, la Société décline toute obligation de commenter les analyses, attentes ou déclarations faites par des tiers à l'égard de la Société, de ses résultats financiers ou d'exploitation, ou de ses titres.

Mesures financières non conformes aux normes IFRS

La Société indique des mesures financières non conformes aux normes IFRS, y compris le BAIIA, le REI, le BAIIA ajusté avant le REI, le BAIIA ajusté et le résultat net ajusté en tant que mesures clés utilisées par la direction pour évaluer la performance de l'entreprise, rémunérer les employés et faciliter une comparaison des résultats trimestriels et annuels des activités en cours. Le BAIIA ajusté est également un concept utilisé pour mesurer la conformité aux clauses restrictives. La mesure BAIIA ajusté est couramment rapportée et largement utilisée par les investisseurs et les institutions de prêt en tant qu'indicateur de la performance d'exploitation d'une société et de sa capacité à contracter et à rembourser sa dette, et en tant que métrique d'évaluation. Bien qu'utilisé pour aider à évaluer les performances d'exploitation et la capacité de service de la dette de la Société, les lecteurs sont avertis que le BAIIA ajusté tel que rapporté par la Société peut ne pas être comparable dans tous les cas au BAIIA ajusté tel que rapporté par d'autres sociétés. Pour une explication détaillée de la façon dont les mesures non conformes aux normes IFRS de la Société sont calculées, veuillez vous reporter au rapport de gestion de la Société pour le trimestre et les neuf mois clos au 31 mai 2020, qui peut être consulté sur le site Web de SEDAR ( www.sedar.com ).

