Innofactor Oyj:n Tulosjulkistamisajankohdat 8.12.2020 klo 8.55

Innofactor Oyj:n taloustiedotteiden suunniteltu aikataulu vuonna 2021 on seuraava:

Vuoden 2020 tilinpäätöstiedote ja osavuosikatsaus loka-joulukuu 2020 (Q4) torstaina 18.2.2021

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2021 (Q1) tiistaina 27.4.2021

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021 (Q2) torstaina 22.7.2021

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2021 (Q3) tiistaina 26.10.2021

Innofactorin vuosikertomus 2020 julkaistaan yhtiön internetsivuilla arviolta tiistaina 9.3.2021.

Yhtiökokous on alustavasti suunniteltu pidettäväksi tiistaina 30.3.2021 klo 8.30 yhtiön pääkonttorilla osoitteessa Keilaranta 9, Espoo. Osakkeenomistajaa, joka vaatii yhtiökokouksen käsiteltäväksi tiettyä yhtiökokoukselle kuuluvaa asiaa, pyydetään ilmoittamaan siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään keskiviikkona 10.2.2021 sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@innofactor.com tai postitse osoitteeseen Yhtiökokous/Innofactor Oyj, Keilaranta 9, 02150 Espoo.

Espoossa 8.12.2020

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja



Lisätietoja:

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Innofactor Oyj

Puh. 050 584 2029

sami.ensio@innofactor.com

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Keskeiset mediat

www.innofactor.fi

Innofactor

Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 500 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee yli 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Vuosina 2015–2019 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 10 %. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization #PeopleFirst #CreatingSmiles