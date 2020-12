Linedata renforce son partenariat avec HCL Technologies

Linedata accélère la transformation de son infrastructure technologique pour garantir une prestation de service toujours plus innovante à ses clients

Paris et Noida (Inde), 8 décembre 2020 – Linedata (Euronext Paris: LIN), éditeur des solutions globales dédiées aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce aujourd’hui le renforcement de son partenariat avec HCL Technologies (HCL), leader mondial qui accompagne la transition digitale des plus grandes entreprises internationales opérant dans divers secteurs, notamment les services financiers. La nouvelle alliance globale avec HCL vient s’ajouter aux partenariats déjà établis avec Inetum (GFI) et Amazon Web Services (AWS) dans les domaines du cloud et de l’hébergement.

Linedata travaillera avec HCL à l’intégration de nouvelles technologies et de nouveaux processus au sein de l’organisation, en vue de garantir la qualité, la fiabilité et l’évolutivité de son centre d'hébergement de données et de ses services informatiques. En outre, Linedata tirera profit des services de pointe de HCL en matière de sécurité via le réseau mondial de centres de cybersécurité « Cybersecurity Fusion Center » de HCL, et introduira de nouvelles pratiques de travail numérique.

Anvaraly Jiva, fondateur et PDG de Linedata, déclare : « Nos clients sont engagés dans un ambitieux processus de mutation numérique, qui touche tous les aspects de leurs activités. Il est important que nous accélérions, avec HCL et nos autres partenaires technologiques, la transformation de nos propres produits, services et de notre organisation pour soutenir ce processus. HCL est à la pointe dans ce domaine et ce partenariat nous donne un temps d’avance avec un accès aux meilleures pratiques du secteur. »

Le nouveau partenariat stratégique avec HCL s’appuie sur la collaboration réussie entre les deux sociétés depuis sept ans sur des projets de développement conjoints pour la solution Capitalstream de Linedata, la plateforme d’origination et de gestion des risques de crédits aux entreprises, dont la nouvelle génération basée sur le cloud a été lancée récemment.

Sudip Lahiri, SVP et responsable des services financiers pour l'Europe chez HCL Technologies, déclare : « Nous sommes ravis de développer notre relation avec Linedata. Il existe une fantastique synergie entre les deux organisations en matière d'innovation et d'expérience de travail dans l’industrie des services financiers. Ce partenariat est un excellent exemple de la manière dont HCL peut fournir une plateforme d'hébergement de bout en bout pour les Fintechs qui cherchent à étendre leurs activités. Notre engagement avec Linedata est également une preuve supplémentaire de l’avancée majeure réalisée par HCL sur le marché français ces dernières années. »

À PROPOS DE LINEDATA

Avec 20 ans d’expérience, 20 bureaux couvrant 50 pays à travers le monde, 700 clients et 1300 employés, Linedata allie la technologie et l’humain pour apporter des solutions globales et des services d’outsourcing aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit. Linedata accompagne les entreprises dans leur développement et renforce la croissance de ses clients.

Linedata a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 169,7 M€. Linedata est cotée sur Euronext Paris Compartiment B FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.PA – Bloomberg LIN:FP

Pour plus d'informations, visitez le site https://linedata.com/

A PROPOS DE HCL TECHNOLOGIES

HCL Technologies (HCL) donne aujourd'hui aux entreprises mondiales les moyens de se doter de technologies pour la prochaine décennie. La stratégie Mode 1-2-3 de HCL, grâce à son expertise sectorielle approfondie, son orientation client et sa culture entrepreneuriale de ideapreneurship™ permet aux entreprises de se transformer en entreprises de nouvelle génération.

HCL propose ses services et ses produits par l'intermédiaire de trois unités commerciales : IT and Business Services (ITBS), Engineering and R&D Services (ERS) et Products & Platforms (P&P). L'ITBS permet aux entreprises mondiales de transformer leurs activités grâce à des offres dans les domaines des applications, de l'infrastructure, des opérations de processus numériques et des solutions de transformation numérique de la prochaine génération. ERS offre des services et des solutions d'ingénierie dans tous les aspects du développement de produits et de l'ingénierie de plate-forme. Dans le cadre des P&P, HCL fournit des produits logiciels modernisés à des clients mondiaux pour leurs besoins technologiques et industriels spécifiques. Grâce à ses laboratoires de co-innovation de pointe, à ses capacités de livraison mondiale et à son vaste réseau mondial, HCL fournit des services holistiques dans divers secteurs industriels, classés par secteurs : services financiers, industrie, technologie et services, télécommunications et médias, vente au détail et biens de consommation courante, sciences de la vie et soins de santé, et services publics.

En tant qu'entreprise technologique mondiale de premier plan, HCL est fière de ses initiatives en matière de diversité, de responsabilité sociale, de durabilité et d'éducation. Au 30 juin 2020, HCL a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 9,93 milliards de dollars et ses 150 287 collaborateurs sont présents dans 49 pays.

Pour plus d'informations, visitez le site https://www.hcltech.com/

