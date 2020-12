Limonetik, Fintech spécialisée dans les paiements internationaux et les solutions pour marketplaces et facilitateurs de paiement, a annoncé la nomination de Fabienne Pasquet au poste de Head of Sales Europe. Femme de terrain et d’action, Fabienne Pasquet, 48 ans, aura pour mission de construire une stratégie commerciale pérenne favorisant le développement des ventes en adéquation avec l’ambition de l’entreprise. Dynamique par essence, elle assurera le déploiement opérationnel, le management et le coaching des équipes commerciales. Son expérience confirmée, son esprit « playing to win » et sa vision sont des atouts pour la Fintech qui orchestre aujourd’hui plus de 250 moyens de paiement internationaux, près de 2 milliards de transactions par an pour les plus grands prestataires de services de paiement, Marketplaces, marchands et autres acquéreurs, couvre plus de 60 pays sur cinq continents et opère plus de 100 devises.