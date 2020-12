Hydro har gleden av å invitere deg til vår virtuelle Kapitalmarkedsdag 10 desember 2020, fra kl. 9:00 – 12:00

Agenda

9:00 – 11:30 Presentasjon på Engelsk:

Hydro, av konsernsjef Hilde Merete Aasheim (inkluderer også presentasjoner av konserndirektør for Primærmetall Eivind Kallevik, konserndirektør for Energy Arvid Moss og fungerende konserndirektør for Ekstruderte Løsninger Erik Fossum)

Finans oppdatering, av konserndirektør for økonomi og finans Pål Kildemo

11:30 – 12.00 Telefonkonferanse med spørsmål og svar

For å melde seg på arrangementer i forbindelse med kapitalmarkedsdagen besøk dette nettstedet for mer informasjon. Frist for påmelding er 9. desember 2020 kl.12.00.

Alternativer for å følge presentasjon / delta med spørsmål på telefonkonferanse:

Følg videopresentasjonen: Du kan følge presentasjonen og lytte til telefonkonferansen her: webcast Lytt til presentasjon og telefonkonferansen: Du kan lytte til presentasjonen og telefonkonferansen ved å ringe inn. Se nummer og passord under. Du kan også lytte via denne linken: link

For å stille spørsmål under telefonkonferansen må du enten ringe inn (se nummer og kode under) eller klikke her link Du må være inne på telefonkonferansen før 11:25.

Ring inn

Norge +47 2100 2613

Storbritania +44 (0)330 336 9104

USA +1 323 794 2442

Sverige +46 (0)8 5033 6573

Brasil +55 11 3181 5319

Tyskland +49 (0)89 2030 31236

Participant Passcode: 904972