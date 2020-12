MONTRÉAL, 08 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, TELUS a lancé le programme Mobilité pour l’avenir destiné aux aînés, qui permet aux prestataires du Supplément de revenu garanti (SRG) d’obtenir un téléphone intelligent gratuit et un forfait mensuel à prix réduit. À compter d’aujourd’hui, le programme offrira gratuitement des téléphones intelligents remis à neuf et des forfaits comprenant appels et textos illimités partout au pays et 3 Go de données à seulement 25 $ par mois. Ainsi, un plus grand nombre d’aînés auront les outils technologiques nécessaires pour briser l’isolement, favoriser leur bien-être émotif, rester en contact avec leurs proches, se divertir avec des jeux et livres en ligne et accéder à des ressources indispensables en santé.

« Les contacts humains sont plus importants que jamais. TELUS demeure déterminée à aider tous ceux dans le besoin à rester en contact avec leurs proches et à accéder à l’information qui compte le plus pour eux, explique François Gratton, vice-président à la direction, président de groupe TELUS et chef de la direction TELUS Santé et TELUS Québec. Depuis le début de la pandémie, notre réseau de calibre mondial permet aux Canadiens de travailler et d’apprendre à distance, d’accéder à des ressources gouvernementales essentielles, de recevoir de l’aide médicale et de rester en contact avec leur famille et leurs amis. Nos aînés ont façonné le tissu de notre nation. Ils ont bâti les infrastructures, l’économie et les services sociaux dont nous profitons aujourd’hui. Il est déconcertant de constater à quel point la crise sanitaire les a touchés, beaucoup d’entre eux ayant dû s’isoler de leurs proches et de leurs réseaux de soutien pour se protéger du virus. Grâce au programme Mobilité pour l’avenir destiné aux aînés, nous offrons à certains des citoyens les plus vulnérables un accès aux outils et aux ressources essentiels pour rester connectés en toute sécurité, juste à temps pour les Fêtes. »

Quelque 2,2 millions de personnes âgées reçoivent le SRG du gouvernement fédéral, et seront de ce fait admissibles au programme Mobilité pour l’avenir destiné aux aînés. Ce programme est entièrement subventionné par TELUS et ne coûte rien au gouvernement ni aux contribuables. Pour participer au programme, les personnes intéressées doivent fournir une preuve de versement du SRG, après quoi elles reçoivent un code unique. Les participants sont également invités à télécharger l’application Alerte COVID du gouvernement fédéral pour rester au fait de l’information sanitaire cruciale. Tous les renseignements, y compris les instructions relatives à l’inscription, se trouvent sur la page telus.com/mobilitepourlavenir.

« Cette année en particulier, nous avons remarqué à quel point il est essentiel que davantage de personnes âgées aient accès à des ressources de soins de santé virtuels qui peuvent les aider à rester en santé et en sécurité », a déclaré le Dr Samir Sinha, directeur de la gériatrie au Sinai Health System et au University Health Network à Toronto. « Mobilité pour l’avenir destiné aux aînés de TELUS augmentera considérablement l’accès à la technologie des soins de santé virtuels – comme la vidéoconférence à partir d’un téléphone intelligent – pour les Canadiens plus âgés et à faible revenu qui peuvent avoir de la difficulté à obtenir un téléphone intelligent. En plus de pouvoir mieux accéder aux services de santé, à l'information et aux applications, un téléphone intelligent peut être un outil essentiel pour permettre aux personnes âgés de maintenir une connexion plus sécuritaire avec leur communauté et pour aider à prévenir les problèmes de santé mentale et physique associés à à la solitude puisqu’ils restent à la maison et évitent de plus en plus les rassemblements pour protéger leur santé. »

Depuis l’évolution de la pandémie de COVID-19 au printemps, pour venir en aide aux aînés, TELUS a fourni gratuitement à des centaines d’organismes au pays, y compris des établissements de soins de longue durée, plus de 14 000 appareils mobiles avec un forfait à 0 $, soit un don d’une valeur estimée à 9 millions de dollars.

Le programme Mobilité pour l’avenir destiné aux aînés fait partie de la gamme de programmes Branché pour l’avenir, qui donne à ceux dans le besoin accès à la technologie de pointe de TELUS. La gamme comprend les programmes suivants :

Internet pour l’avenir de TELUS offre un service Internet haute vitesse large bande aux familles à faible revenu et aux personnes handicapées admissibles pour seulement 9,95 $ par mois.

Le programme Mobilité pour l’avenir destiné aux jeunes offre un téléphone intelligent gratuit et un forfait de données de 3 Go à moindre prix pendant deux ans aux jeunes qui quittent leur foyer d’accueil.

Technologies pour l’avenir de TELUS aide les Canadiens vivant avec un handicap à utiliser les téléphones intelligents et les tablettes grâce à des technologies d’assistance et de la formation qui favorisent leur autonomie.

Santé pour l’avenir permet aux cliniques mobiles de TELUS d’offrir des soins de santé primaires directement aux personnes moins nanties et itinérantes dans les centres urbains du Canada.

TELUS aide aussi les internautes de tous âges à se protéger dans le monde numérique en offrant des ressources et des ateliers dans le cadre du programme TELUS AvertiMD. Les sujets couverts vont de la sécurité en ligne à la protection de la vie privée, en passant par la réputation numérique, la cyberintimidation et l’utilisation responsable de la technologie. Les organismes qui soutiennent et défendent les intérêts des aînés sont invités à réserver un atelier virtuel TELUS Averti Or en ligne. Cet atelier gratuit renseigne les participants sur les arnaques et les menaces courantes en ligne et fournit des conseils sur Internet, les téléphones intelligents et les médias sociaux pour aider les aînés à se protéger et à tirer le plein potentiel du numérique.

En réponse à la pandémie de COVID-19, TELUS s’est engagée à investir 150 millions de dollars pour fournir aux Canadiens les services et les ressources dont ils ont besoin. Pour vous tenir au courant des initiatives philanthropiques de TELUS, visitez la page telus.com/redonner.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies de l’information et des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 15,3 milliards de dollars et à 15,7 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. À TELUS, nous exploitons notre technologie de pointe pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. TELUS Santé est le fournisseur de TI le plus important dans le secteur de la santé au Canada, et TELUS International fournit les solutions de processus opérationnels les plus novatrices qui soient à de grandes entreprises bien établies à l’échelle mondiale.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les Canadiens pour un monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 700 millions de dollars et 1,3 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur Twitter (@TELUSnews)

Pour tout renseignement complémentaire, les membres des médias sont priés de joindre :

Stéphanie Dussault

Relations publiques de TELUS

stephanie.dussault@telus.com